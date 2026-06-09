Barça, Katar, Kuveyt, Toulouse: Bayer Leverkusen’in yeni teknik direktörü, sıra dışı kariyerine rağmen neden Xabi Alonso’yu anımsatıyor?

Her iki teknik direktörü de birleştiren bir diğer nokta, Leverkusen'deki görevlerinden önceki sınırlı başarılarıdır. Alonso, nispeten genç yaşlarda Real Madrid'in potansiyel baş antrenörü olarak görülüyordu - ki sonunda, umulduğu kadar başarılı olmasa da, bu göreve geldi - ancak antrenörlük kariyerine başlangıcı ilk başta sancılı geçti. Blancos'un A takımına yükselmesi reddedildikten sonra Real Sociedad'a kaçması boşuna değildi, ancak orada da sadece B takımını devraldı.

Martinez ise 2019'da, kulübün yapısal değişiklikler nedeniyle kendisinden ayrılmasıyla Barça'daki serüvenini sonlandırdı. Ardından 2019'dan 2022'ye kadar Katar'daki Al-Rayyan SC'nin U19 takımında ve Kuveyt U20 milli takımının teknik direktörlüğünde uluslararası deneyim kazandı. 2023 yılında kariyerinde ilk kez bir kulübün baş antrenörlüğünü üstlendi – altı ay boyunca FC Toulouse'da yardımcı antrenör ve metodoloji sorumlusu olarak görev yaptı ve kulübün sürpriz bir şekilde ulusal kupayı kazanmasına katkıda bulundu, ardından ertesi yaz takımın başına geçti.

Baş antrenör olarak geçirdiği ilk sezonunda Martinez, Ligue 1 kulübünü son on yılın en iyi sıralamasına taşıdı. Ardından yükseliş devam etti: 2024/25 ve 2025/26 sezonlarında Toulouse, onun yönetiminde istikrarlı bir şekilde ilerleme kaydetti ve son olarak dokuzuncu sırada yer aldı. Ancak kamuoyunda 42 yaşındaki teknik adam büyük ölçüde gözden uzak kaldı, bu da Liverpool'a transfer olan asıl tercih edilen teknik direktör Andoni Iraola'nın reddetmesinin ardından Leverkusen'de en fazla ikinci seçenek olarak görülmesinin nedenlerinden biri.