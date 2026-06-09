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Carles Martinez Toulouse 2026Getty Images
Christian Guinin

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Barça, Katar, Kuveyt, Toulouse: Bayer Leverkusen’in yeni teknik direktörü, sıra dışı kariyerine rağmen neden Xabi Alonso’yu anımsatıyor?

Bundesliga
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Bayer Leverkusen
C. Martinez

Bayer, Carles Martinez'i yeni baş antrenör olarak "1B çözümü" olarak tanıttı. Xabi Alonso ile olan benzerlikleri göz önüne alındığında, beklentiler oldukça yüksek; ancak İspanyol teknik adam, Werkself'e çok yakışacak niteliklere sahip.

Carles Martinez'in Bayer 04 Leverkusen'e transferinin hemen ardından Xabi Alonso ile ilk karşılaştırmaların ortalıkta dolaşmaya başlaması, bir bakıma kaçınılmazdı. İlk bakışta ikisi arasındaki bariz benzerlikler o kadar büyük ki, Werkself taraftarları kendilerini bir şekilde 2022 yılına geri dönmüş gibi hissetmemeleri imkansızdı – o yıl, gelecekteki Chelsea teknik direktörü B04'ün başına geçmişti ve yaklaşık iki buçuk yıl içinde eşi benzeri görülmemiş bir başarı öyküsü yazacaktı.

Bu benzerlikler, ikisinin de İspanya kökenli olmasıyla başlıyor ve İspanyol kulüp futbolunun en büyük iki kulübünde antrenörlük kariyerlerine başlamalarıyla devam ediyor. Alonso, Real Madrid'in altyapısında baş antrenör olarak ilk adımlarını atarken, profesyonel kariyeri erken sona eren Martinez, Espanyol'da görev yaptıktan sonra FC Barcelona'nın ünlü akademisi "La Masia"da genç takım antrenörü olarak çalıştı.

  • Her iki teknik direktörü de birleştiren bir diğer nokta, Leverkusen'deki görevlerinden önceki sınırlı başarılarıdır. Alonso, nispeten genç yaşlarda Real Madrid'in potansiyel baş antrenörü olarak görülüyordu - ki sonunda, umulduğu kadar başarılı olmasa da, bu göreve geldi - ancak antrenörlük kariyerine başlangıcı ilk başta sancılı geçti. Blancos'un A takımına yükselmesi reddedildikten sonra Real Sociedad'a kaçması boşuna değildi, ancak orada da sadece B takımını devraldı.

    Martinez ise 2019'da, kulübün yapısal değişiklikler nedeniyle kendisinden ayrılmasıyla Barça'daki serüvenini sonlandırdı. Ardından 2019'dan 2022'ye kadar Katar'daki Al-Rayyan SC'nin U19 takımında ve Kuveyt U20 milli takımının teknik direktörlüğünde uluslararası deneyim kazandı. 2023 yılında kariyerinde ilk kez bir kulübün baş antrenörlüğünü üstlendi – altı ay boyunca FC Toulouse'da yardımcı antrenör ve metodoloji sorumlusu olarak görev yaptı ve kulübün sürpriz bir şekilde ulusal kupayı kazanmasına katkıda bulundu, ardından ertesi yaz takımın başına geçti.

    Baş antrenör olarak geçirdiği ilk sezonunda Martinez, Ligue 1 kulübünü son on yılın en iyi sıralamasına taşıdı. Ardından yükseliş devam etti: 2024/25 ve 2025/26 sezonlarında Toulouse, onun yönetiminde istikrarlı bir şekilde ilerleme kaydetti ve son olarak dokuzuncu sırada yer aldı. Ancak kamuoyunda 42 yaşındaki teknik adam büyük ölçüde gözden uzak kaldı, bu da Liverpool'a transfer olan asıl tercih edilen teknik direktör Andoni Iraola'nın reddetmesinin ardından Leverkusen'de en fazla ikinci seçenek olarak görülmesinin nedenlerinden biri.

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  • Carles Martinez Toulouse 2026Getty Images

    Carles Martinez, Kasper Hjulmand'ın tam zıttıdır

    Martinez’in bugüne kadarki kariyerine daha yakından bakıldığında, Werkself açısından onun teknik direktörlük koltuğu için doğru bir seçim olduğunu gösteren pek çok faktör göze çarpmaktadır. Kasper Hjulmand yönetiminde çoğu zaman net bir oyun konseptinden yoksun olan ve istikrarlı bir şekilde üst düzey performans sergilemeyi çok nadiren başaran geçen sezonun Bayer Leverkusen'inin aksine, B04 taraftarları Martinez ile birlikte Alonso döneminde takdir ettikleri net, hassas ve abartısız hücum futboluna yeniden alışacak gibi görünüyor.

    42 yaşındaki teknik adam, kontrollü oyun kurma, akıllı alan dağılımı ve hedefli hızlanma ile modern, top hakimiyetine dayalı bir futbolu temsil ediyor. Ayrıca, rakibe göre esnek bir uyum ve top kaybı durumunda kolektif bir düzeni önemsiyor. Martinez, Alonso döneminden beri Leverkusen'de uygulanan defansif üçlü zincir sistemine son derece aşinadır; ne de olsa Toulouse'da görev yaptığı dönemde de bu dizilişi kullanmıştı.

    İletişim açısından da yeni bir rüzgar esecek. Klasik soğukkanlı İskandinav tarzıyla büyük duygusal tepkilerin nadir olduğu Hjulmand'a kıyasla, Martinez kenar çizgisinden takımı yöneten bir isim. Yoğun jestleri, net komutları ve sürekli varlığıyla, takımının oyununu aktif olarak şekillendiren ve her aşamada yönlendirmek isteyen bir ritim belirleyici gibi görünüyor. Özellikle genç oyuncularla çalışırken açık kişiliği ön plana çıkıyor. Barça'da görev yaptığı dönemde Gavi, Fermin Lopez, Xavi Simons ve Ansu Fati gibi bugünün en iyi oyuncularının dünya futboluna açılan yolunu hazırladı.

  • Carles MartinezGetty Images

    Carles Martinez? "Eşim, bunun gerçekten yapabildiğim tek şey olduğunu söylüyor"

    Genel olarak bakıldığında, bu İspanyol teknik adam - olumlu anlamda - bir futbol delisidir. Ülkesinde, titiz çalışma tarzı nedeniyle onu efsanevi teknik direktör Pep Guardiola ile karşılaştıran pek çok sesin olması boşuna değildir. İspanyol Sport gazetesi bir zamanlar 42 yaşındaki teknik adam hakkında harika bir hikaye yazmıştı. Haberde, Martinez'in o dönem FC Barcelona U14 takımının teknik direktörü olarak kendi düğününde gelini Maria'yı beklettiği, çünkü kendisi ve bazı konukların tören öncesinde bir tur futbol oynamak istediği belirtiliyordu. Futbol topuna olan takıntısına rağmen evlilik sonunda başarıyla sonuçlandı. "15 yıldır teknik direktörlük yapıyorum. Karım, bunun gerçekten yapabildiğim tek şey olduğunu söylüyor - ve haklı da," demişti Martinez bir keresinde kendisi hakkında.

    B04'ün spor direktörü Simon Rolfes, geçen Cuma 42 yaşındaki teknik adamın tanıtımında bunun "başlangıçta biraz şaşırtıcı bir çözüm" olduğunu kabul etti. Ancak: "Carles'in özgeçmişine ve Bayer 04'e bakarsanız, ortak noktaları görebilirsiniz. Martinez'de "bu tutku, bu azim var. Genç oyuncuları da sahaya sürme cesareti var. Fransa'da çok uluslararası bir kadroya sahipti, bu bizde de mevcut."

    Rolfes, Leverkusen'in teknik direktör koltuğuna oturan bir sonraki İspanyol teknik adamı göz önünde bulundurarak, "Bayer'in DNA'sı"nın İspanyol oyun stiline zaten uyduğunu vurguladı. "2018'de sportif direktör olarak göreve başladığımda, İspanya ile yakınlık kurmak çok mantıklıydı," dedi Rolfes. İspanyol kulüp futbolunun son yirmi yıldaki başarılarına bakıldığında, "bunun bir nedeni var."

  • Carles MartinezGetty Images

    Örnek aldığı kişi Xabi Alonso mu? "Benimle konuşacağından eminim"

    Martinez için Bayer Leverkusen, kariyerinin bugüne kadarki en büyük sınavı olacak. Werkself’te başka bir İspanyol, bir fikrin nasıl bir başarı öyküsüne dönüşebileceğini çoktan göstermişti.

    Martinez, "Xabi'yi arayacağım ve eminim ki benimle konuşacaktır. Onu tanıyorum ve iyi bir insan olduğunu, Leverkusen için sadece en iyisini istediğini biliyorum" dedi. 42 yaşındaki teknik adam, hemşehrisinin "İspanyol bir teknik direktör olarak nasıl başarılı olunabileceğini" gösterdiğini belirtti. 42 yaşındaki Martinez, B04'ü tekrar Bundesliga'nın zirvesine taşımak istiyor ve Bask'ın Leverkusen'de başardıklarının "fantastik" olduğunu söylüyor. "Bu büyük bir kulüp. Bunu başarmak için çok çalışmak gerekiyor. En önemlisi bu. O zaman elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

    Martinez bunun için gerekli tüm şartları taşıyor, ancak beklentiler göz önüne alındığında, başarısızlık riskini de küçümsememek gerekir.