AFP
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'Barca beni istediğini göstermeli' - Ferran Torres, PSG transferi bağlantıları arasında Barcelona'ya sözleşme meydan okumasında bulundu
Torres, Barcelona yönetimine baskı yapıyor
Torres, kulüpteki uzun vadeli geleceğine ilişkin önemli bir açıklama yaptı ve sözleşme görüşmelerini başlatma sorumluluğunu Barcelona yönetiminin omuzlarına yükledi. Kulübün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sezon öncesi turunda konuşan 26 yaşındaki İspanyol, durumuyla ilgili açık sözlü davrandı ve ilerleyen süreçte kulübün sportif projesinin temel bir parçası olmaya devam ettiğine dair kulüp yöneticilerinden net bir işaret beklediğini ifade etti.
Sportico'ya konuşan ve Mundo Deportivo'nun aktardığı röportajda Torres'e, Katalan deviyle yeni bir sözleşme imzalama ihtimali doğrudan soruldu. Torres, "Barça bana beni istediklerini göstermeli. Gelip pazarlık yapabilirler ve sonunda her şey konuşulur" dedi.
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PSG bağlantıları ve dışarıdan gelen hayranlık
Paris Saint-Germain, hücum seçeneklerini güçlendirmek isterken çok yönlü forvet için bir hamleyle ciddi şekilde anılıyor. Ligue 1 şampiyonunun durumu yakından takip ettiği bildiriliyor ve oyuncunun kendisi de böylesine yüksek profilli bir talibin ilgisinden memnun görünüyor.
Parc des Princes'e transferiyle ilgili söylentilere değinen Torres, kısa vadeli önceliği değişmemiş olsa da yurt dışından gelen ilginin özgüvenini artırdığını kabul etti. Torres, "Bu takımlar sizi her istediğinde, bu iyi bir şeydir" dedi.
Sözleşme güvencesi nefes aldırıyor
Dışarıdan gelen gürültüye ve Barcelona yönetimine yaptığı meydan okumaya rağmen Torres, mevcut sözleşmesinin süresi sayesinde görece güçlü bir konumda bulunuyor. Sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle karar vermeye zorlanabilecek diğer oyuncuların aksine, Valenciano seçeneklerini dikkatle değerlendirmek için zamana sahip olma lüksünü hissettiğini düşünüyor.
Mevcut anlaşmasının, söylentiler ne derse desin kendi kaderi üzerinde kontrolü elinde tutmasını sağladığını vurguladı. "Barça ile sözleşmem var. Futbolda ne olabileceğini asla bilemeyeceğiniz doğru, ama işin iyi tarafı şu ki sözleşmem olduğu için bekleyebilir ve kendim karar verebilirim" diyerek sözlerini noktaladı.
- Getty Images
Torres'ın Camp Nou'daki önündeki yol
Barcelona, yaklaşan yurt içi ve Avrupa mücadeleleri için hazırlıklarını sürdürürken, odak kaçınılmaz olarak yeniden sahaya kayacak. Ancak kulüp artık Torres'in bir güven göstergesi talebini karşılayıp karşılamamaya ya da sezon ilerledikçe durumun bir dikkat dağıtıcı unsura dönüşmesi riskini göze alıp almamaya karar vermek zorunda. Şimdilik Torres, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görevine odaklanmış durumda, ancak uzun vadeli bağlılığının Barcelona'ya, kulübün onu gelecek yıllarda kendi renklerinde tutmak için ne kadar mücadele etmeye istekli olduğuna bağlı olduğu konusunda hiçbir şüphe bırakmadı ve özellikle diğer Avrupa devlerinin ilgisi göz önüne alındığında, 2026-27 sezonu için Hansi Flick'in projesine tam anlamıyla bağlılık göstermeden önce mevcut tüm seçenekleri değerlendiriyor.
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