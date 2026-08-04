Torres, kulüpteki uzun vadeli geleceğine ilişkin önemli bir açıklama yaptı ve sözleşme görüşmelerini başlatma sorumluluğunu Barcelona yönetiminin omuzlarına yükledi. Kulübün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sezon öncesi turunda konuşan 26 yaşındaki İspanyol, durumuyla ilgili açık sözlü davrandı ve ilerleyen süreçte kulübün sportif projesinin temel bir parçası olmaya devam ettiğine dair kulüp yöneticilerinden net bir işaret beklediğini ifade etti.

Sportico'ya konuşan ve Mundo Deportivo'nun aktardığı röportajda Torres'e, Katalan deviyle yeni bir sözleşme imzalama ihtimali doğrudan soruldu. Torres, "Barça bana beni istediklerini göstermeli. Gelip pazarlık yapabilirler ve sonunda her şey konuşulur" dedi.







