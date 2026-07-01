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"Banka hesabı iyi görünüyor" ama 42 milyon sterlinlik Man City fiyaskosu Kalvin Phillips, Leeds akademisinden mezun bir arkadaşından "kimse seni istemiyor" uyarısı aldı
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Phillips, 42 milyon sterlinlik bir transferle Leeds’ten Man City’ye geçti
2022 yılında Phillips’in hayatı güllük gülistanlıktı; çocukluk kulübüyle Elland Road’da Premier Lig’de boy göstermiş ve uluslararası düzeyde Gareth Southgate’in planlarının önemli bir parçası haline gelmişti – üstelik 2021’de Avrupa Şampiyonası finalinde ilk 11’de yer almıştı.
42 milyon sterlinlik (56 milyon dolar) bir transfer, onu köklerinden koparıp Pennines Dağları’nı aşarak Manchester’a götürdü. City’deki ilk sezonunda Premier Lig, FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde üçlü kupayı kazanan kadronun bir parçası oldu, ancak talepkar teknik direktör Pep Guardiola’yı kendi değerine tam olarak ikna etmekte zorlandı.
West Ham ve Ipswich’te geçirdiği kiralık dönemler, Phillips’in en üst ligde kalmasını sağladı; ancak Londra ve Suffolk’ta bireysel performansında gerileme devam etti ve 2025-26 sezonunda Sheffield United ile birlikte Championship’e geri döndü.
Blades formasıyla sadece dört maça çıkan Phillips, 22 Şubat’ta oynadığı ve son maçı olduğu ortaya çıkan karşılaşmada bir kırmızı kart gördü. 30 yaşındaki oyuncunun tekrar forma giymesini engelleyen fiziksel sorunlar devam ederken, geleceğinin ne olacağına dair rahatsız edici sorular gündeme geldi.
Sheffield United’daki sorunlu kiralık dönemden sonra ne olacak?
Bu soru Kilgallon'a yöneltildiğinde, eski Leeds savunma oyuncusu – bahis teklifleri sitesi aracılığıyla GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: “Kolay değil. O hâlâ bir oyuncu, değil mi? Kaliteni kaybetmezsin, ama bacak gücünü kaybedersin. Ve onun oyun tarzı rakiplerini geçmekti, değil mi? Topla kalitesini gösteriyordu, ama sahada topu geri kazanmak ve oyunu kurmak için vardı.
“Leeds United’dan Manchester City’ye transferi, evet, kupa dolabı açısından harika bir şey. Kesinlikle muhteşem. Kariyerinde pek çok kupa kazanamazsın, ama o bu kupaların bir parçası mıydı? Ara sıra sahaya çıkıyor. Eminim banka hesabı da gayet iyi durumdadır. Eminim bunu gördüğünde eski purosu ve viskisi elinde olur. Eminim buna bakmaktan hoşlanıyordur. Ama belki emekli olduğunda geriye dönüp baktığında, bu doğru bir hamle miydi diye düşünecek. Onu isteyen başka kulüpler de vardı; orada muhtemelen her maçta oynayabilir ve yine de takımın en önemli oyuncusu olabilirdi.
“Sheffield United’da birkaç maçını izledim – uzun süredir sahalardan uzak kaldığını biliyorum ve hemen geri dönüp dört ya da beş yıl önceki halinize kavuşmak kolay değil, ama bana biraz kayıtsız, sahada hareket etmekte biraz zorlanıyor gibi geldi.
“Ama kaç yaşında ki, sanırım sadece 30. Bu artık yaşlı sayılmaz. Bu çocuklar 35’e kadar oynuyorlar. Ancak kafasını işe vermesi gerekiyor ve umarım sakatlıkları da iyiye gider. Bence en büyük şok, alacağı maaştaki fark olacak. Son beş, altı yıldır aldığı kadar yüksek bir maaş alacağını sanmıyorum çünkü insanlar şu anda ona biraz şans veriyorlar, değil mi? Özellikle de Sheffield United. Bence [Chris] Wilder’ın ondan hoşlandığı belli.”
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Phillips’in Manchester City’deki sözleşmesinin bitmesine hâlâ iki yıl var
Phillips’in City ile 2028’e kadar sözleşmesi olduğu kendisine bildirildiğinde Kilgallon, bu durumun ileride ne olacağı konusunda kulübün büyük bir söz hakkı olacağı anlamına geldiğini belirterek şunları ekledi: “Hâlâ iki yıl mı kaldı? Aman Tanrım, orada işi bitti sanmıştım!
“Evet, iş Man City’ye kalacak. Her şey, maaşının ne kadarını ödemeye razı olduklarına bağlı, çünkü haftada 150 bin sterlin alacak. Normalde Sheffield United ya da transfer olacağı kulüp, maaşının en az yarısını ya da biraz daha fazlasını öder. Ama onun için o kadar para ödeyemezler. Man City’nin maaşının %80’ini ödemesi gerekir, öyle olmak zorunda. Ve yine de 20 bin, 25 bin civarında bir yük kalır.
“Bu onun için zor bir durum. Ama bana kalırsa, muhtemelen Man City ile masaya oturup şöyle demeli: ‘Lütfen, ne yapabiliriz, bırakın da gidip tekrar futbol oynayayım’. Çünkü ne kadar para kazandırırsa kazandırsın, bu onun için iyi bir dönem olmayacak. Oynamak istersin. Formda olmak istersin. Sahada olmak istersin. Bence Man City ile bir anlaşmaya varmalı ve tekrar oynamaya başlamalı. Çünkü farkına bile varmadan 33, 34 yaşına gelirsin ve o zaman kimse seni istemez.”
Leeds’e geri dönme hayali sona ermiş gibi görünüyor
Leeds’e duygusal bir dönüş yapma hayali sona ermiş gibi görünüyor. Kilgallon, birkaç yıl önce gündeme gelen bu transfer hakkında şöyle konuştu: “Evet, elbette. Harika olurdu, değil mi? Üç yıl önce, neredeyse ‘geri mi dönecek?’ diye düşünülüyordu. Orada çok seviliyordu.
“Beni yanlış anlamayın, akademiden yetişti, tam bir Leeds'li, ama Leeds United'ın orta saha oyuncularına bir bakın, şu anda kadroda [Anton] Stach, [Ethan] Ampadu gibi isimler var; orası artık kaliteli oyunculara sahip. [Sean] Longstaff gibi, adeta vahşi hayvanlar gibiler, orta sahada çok iyiler. Leeds’e gitseydi, tabii ki tecrübesiyle soyunma odasında ortamı canlandırabilirdi ama fazla forma şansı bulamazdı.”
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İngiltere milli takımında 31 kez forma giymiş bir futbolcunun belirsiz geleceği
Wilder’ın hâlâ takımın başında olduğu Sheffield United’ın, Phillips’in Güney Yorkshire’da formunu ve kondisyonunu yeniden kazanmasını sağlayacak ve aynı zamanda Blades’in 2026-27 sezonunda Premier Lig’e yükselme hedefine katkıda bulunacak bir başka kiralama için talepte bulunabileceği iddia ediliyor.
Ancak oyuncu, son üç sezonda sadece 46 maça çıkmış ve İngiltere milli takımındaki önceliğini kaybetmiş durumda; City’ye yaptığı yüksek bedelli transferin gerçekten en iyi karar olup olmadığını sorgularken, kendisiyle ilgilenen kulüpler bulmakta zorlanabilir.