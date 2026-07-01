"Banka hesabı iyi görünüyor" ama 42 milyon sterlinlik Man City fiyaskosu Kalvin Phillips, Leeds akademisinden mezun bir arkadaşından "kimse seni istemiyor" uyarısı aldı

Bu soru Kilgallon'a yöneltildiğinde, eski Leeds savunma oyuncusu – bahis teklifleri sitesi aracılığıyla GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: “Kolay değil. O hâlâ bir oyuncu, değil mi? Kaliteni kaybetmezsin, ama bacak gücünü kaybedersin. Ve onun oyun tarzı rakiplerini geçmekti, değil mi? Topla kalitesini gösteriyordu, ama sahada topu geri kazanmak ve oyunu kurmak için vardı.

“Leeds United’dan Manchester City’ye transferi, evet, kupa dolabı açısından harika bir şey. Kesinlikle muhteşem. Kariyerinde pek çok kupa kazanamazsın, ama o bu kupaların bir parçası mıydı? Ara sıra sahaya çıkıyor. Eminim banka hesabı da gayet iyi durumdadır. Eminim bunu gördüğünde eski purosu ve viskisi elinde olur. Eminim buna bakmaktan hoşlanıyordur. Ama belki emekli olduğunda geriye dönüp baktığında, bu doğru bir hamle miydi diye düşünecek. Onu isteyen başka kulüpler de vardı; orada muhtemelen her maçta oynayabilir ve yine de takımın en önemli oyuncusu olabilirdi.

“Sheffield United’da birkaç maçını izledim – uzun süredir sahalardan uzak kaldığını biliyorum ve hemen geri dönüp dört ya da beş yıl önceki halinize kavuşmak kolay değil, ama bana biraz kayıtsız, sahada hareket etmekte biraz zorlanıyor gibi geldi.

“Ama kaç yaşında ki, sanırım sadece 30. Bu artık yaşlı sayılmaz. Bu çocuklar 35’e kadar oynuyorlar. Ancak kafasını işe vermesi gerekiyor ve umarım sakatlıkları da iyiye gider. Bence en büyük şok, alacağı maaştaki fark olacak. Son beş, altı yıldır aldığı kadar yüksek bir maaş alacağını sanmıyorum çünkü insanlar şu anda ona biraz şans veriyorlar, değil mi? Özellikle de Sheffield United. Bence [Chris] Wilder’ın ondan hoşlandığı belli.”