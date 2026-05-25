Bank of Scotland, Dünya Kupası elemelerinde Danimarka'ya karşı attığı muhteşem ters vuruş golünden esinlenerek tasarlanan Scott McTominay'ın resminin yer aldığı 20 sterlinlik banknotu tanıttı

Bank of Scotland, milli takımın dünya sahnesine dönüşünü kutlamak için benzersiz bir hatıra parçası hazırladı. 1998'den bu yana ilk kez İskoçya erkek milli takımı Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı ve banka, bu olayı kutlamak için yeni 20 sterlinlik banknotun ön yüzüne McTominay'ı yerleştirmeyi tercih etti.

BBC'ye göre, tasarım geleneksel İskoç banknot estetiğini eleme kampanyasına yapılan modern bir övgüyle birleştiriyor. Tasarımın merkezinde, Hampden Park'ta Danimarka'ya karşı 4-2 kazanılan maçta eski Manchester United oyuncusunun attığı muhteşem açılış golünden esinlenen bir görüntü yer alıyor. Bu sonuç, Tartan Army'yi coşkuya boğdu ve 2026 turnuvasındaki yerlerini garantiledi.