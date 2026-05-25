Bank of Scotland, Dünya Kupası elemelerinde Danimarka'ya karşı attığı muhteşem ters vuruş golünden esinlenerek tasarlanan Scott McTominay'ın resminin yer aldığı 20 sterlinlik banknotu tanıttı
Tarihi bir eleme başarısına adanmış bir övgü
Bank of Scotland, milli takımın dünya sahnesine dönüşünü kutlamak için benzersiz bir hatıra parçası hazırladı. 1998'den bu yana ilk kez İskoçya erkek milli takımı Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı ve banka, bu olayı kutlamak için yeni 20 sterlinlik banknotun ön yüzüne McTominay'ı yerleştirmeyi tercih etti.
BBC'ye göre, tasarım geleneksel İskoç banknot estetiğini eleme kampanyasına yapılan modern bir övgüyle birleştiriyor. Tasarımın merkezinde, Hampden Park'ta Danimarka'ya karşı 4-2 kazanılan maçta eski Manchester United oyuncusunun attığı muhteşem açılış golünden esinlenen bir görüntü yer alıyor. Bu sonuç, Tartan Army'yi coşkuya boğdu ve 2026 turnuvasındaki yerlerini garantiledi.
McTominay, bu 'özel' onura tepki gösterdi
Mükemmel bir şekilde gerçekleştirilen bu ters vuruş, şimdiden İskoç futbol tarihine geçmiş durumda ve ülkenin erkekler Dünya Kupası'na katılmak için yaklaşık 30 yıldır süren bekleyişine son vermesine katkıda bulunmuştur. Para biriminin tanıtımında konuşan McTominay, böylesine nadir bir onura layık görülmekten duyduğu gururu dile getirdi.
Orta saha oyuncusu, "Dünya futbolunun en büyük sahnesine çıkmak her oyuncunun hayalidir ve bunun taraftarlarımız için her şey demek olduğunu biliyorum" dedi. "Böyle anlar takımı takip eden herkese aittir, bu yüzden golümün İskoç banknotunda yer alması benim için inanılmaz derecede özel bir duygu."
Nadir koleksiyon parçaları ve hayır işleri
"McTominay Twenty" banknotlarından birine sahip olmak isteyen hayranların acele etmesi gerekiyor, zira bu banknotlardan sadece 100 adet basıldı. Bu sayının yarısı, koleksiyoncu müzayedeleri, çekiliş ve Edinburgh ile Glasgow'da düzenlenecek, hayranların bir kasanın şifresini kırarak banknot kazanmaya çalışabilecekleri interaktif pop-up etkinlikler aracılığıyla halka sunulacak.
Bu girişim aynı zamanda önemli bir sosyal amaca da hizmet ediyor. Müzayede ve çekilişten elde edilen gelir, evsizliği ortadan kaldırmaya adanmış bir hayır kurumu olan Crisis Scotland'a bağışlanacak. Bank of Scotland'ın İskoçya yürütme komitesi başkanı Emma Noble, "Onunla birlikte çalışarak bu projeyi böylesine benzersiz bir şekilde hayata geçirmek bizim için bir ayrıcalıktı. İskoçya genelinde evsizliği ortadan kaldırmak için çalışan Crisis'e fon toplamaya yardımcı olduğu için kendisine minnettarız" dedi.
Dünya Kupası'na bakış
Ülke yeni banknotu hayranlıkla izlerken, dikkatler ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nın grup aşamasına odaklanmış durumda. Noble, banknotun ardındaki mantığı şöyle açıkladı: "Bu kadar dramatik bir şekilde elemeyi garantilemek, taraftarların asla unutmayacağı bir an ve biz bunu İskoç kimliğine dayalı bir şekilde kutlamak istedik. Futbol gibi, banknotlar da uzun zamandır ülkemizin tarihinin bir parçası ve bu sınırlı sayıda basılan 20 sterlinlik banknot, bu iki geleneği modern ve yaratıcı bir dokunuşla birleştiriyor."
İskoçya'nın 2026 kampanyası, ülke için büyük bir etkinlik olacak. Steve Clarke'ın takımı, 14 Haziran'da Boston'da Haiti ile, 19 Haziran'da Fas ile karşılaşacak ve ardından 24 Haziran'da Miami'de Brezilya ile büyük bir maç oynayacak.