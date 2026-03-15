Banda'nın sağlık durumu: Lecce'li futbolcu taburcu oldu. Salento kulübünün açıklaması ve oyuncunun ilk sözleri

Endişe uyandıran olayın ardından gelen iyi haberler

Lameck Banda hastaneden taburcu edildi: Bu, Lecce’nin Zambiyalı kanat oyuncusunun Maradona Stadyumu’nda Napoli’ye yenildikleri maçın son dakikalarında yere yığılmasının ardından sabah saatlerinde gelen iyi haber. 

Salento'lu futbolcu karın ağrısı hissetti ve yere yığıldı, bu da ortama soğuk bir hava getirdi. Bunu ilk fark edenler Napoli teknik direktörü Antonio Conte ve Matteo Politano oldu. Napoli teknik direktörü sahaya girerek hakeme oyunu durdurmasını ve doktorların futbolcuya müdahale etmesine izin vermesini istedi. Futbolcu daha sonra sedyeyle sahadan çıkarıldı ve Cardarelli Hastanesine nakledildi.

  • LECCE'DEN AÇIKLAMA

    "Futbolcu Lameck Banda, yapılan bir dizi tetkik sonucunda herhangi bir sorun tespit edilmeyince bu sabah Cardarelli Hastanesinden taburcu edildi": Lecce kulübü tarafından 15 Mart 2026 Pazar sabahı yayınlanan resmi açıklama budur.

  • SÖZLER

    Hastaneden taburcu olduktan birkaç saat sonra Banda, Instagram hesabından bir mesaj paylaştı: "Beni merak eden ve destek mesajları gönderen herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Gösterdiğiniz sevgi ve ilgiye gerçekten minnettarım. Herkese iyi olduğumu ve olumlu kaldığımı bildirmek istiyorum. Dualarınız ve cesaretlendirmeniz benim için çok anlamlı."

  • MAÇ SONRASI DI FRANCESCO

    Maçın ardından Lecce teknik direktörü Eusebio Di Francesco, Banda hakkında şöyle konuştu: "Çocuk için biraz endişelendik, ama görünüşe göre sadece aldığı sert bir darbe onu etkilemiş. Evet, korktum; göğsünün sağ tarafına bir darbe aldı, ama durumun en iyi şekilde çözüleceğine inanıyorum."

