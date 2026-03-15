Banda'nın sağlık durumu: Lecce'li futbolcu taburcu oldu. Salento kulübünün açıklaması ve oyuncunun ilk sözleri

Lameck Banda hastaneden taburcu edildi: Bu, Lecce’nin Zambiyalı kanat oyuncusunun Maradona Stadyumu’nda Napoli’ye yenildikleri maçın son dakikalarında yere yığılmasının ardından sabah saatlerinde gelen iyi haber.
Salento'lu futbolcu karın ağrısı hissetti ve yere yığıldı, bu da ortama soğuk bir hava getirdi. Bunu ilk fark edenler Napoli teknik direktörü Antonio Conte ve Matteo Politano oldu. Napoli teknik direktörü sahaya girerek hakeme oyunu durdurmasını ve doktorların futbolcuya müdahale etmesine izin vermesini istedi. Futbolcu daha sonra sedyeyle sahadan çıkarıldı ve Cardarelli Hastanesine nakledildi.