Goal.com
Canlı
Banda Napoli LecceDAZN

Çeviri:

Banda'nın sağlık durumu: Lecce futbolcusu hastaneden taburcu edildi. Salento kulübünün açıklaması

Endişe uyandıran olayın ardından gelen iyi haberler

Lameck Banda hastaneden taburcu edildi: Bu, Lecce’nin Zambiyalı kanat oyuncusunun Maradona Stadyumu’nda Napoli’ye yenildikleri maçın son dakikalarında yere yığılmasının ardından sabah saatlerinde gelen iyi haber. 

Salento'lu futbolcu karın ağrısı hissetti ve yere yığıldı, bu da ortama soğuk bir hava getirdi. Bunu ilk fark edenler Napoli teknik direktörü Antonio Conte ve Matteo Politano oldu. Napoli teknik direktörü sahaya girerek hakeme oyunu durdurmasını ve doktorların futbolcuya müdahale etmesine izin vermesini istedi. Futbolcu daha sonra sedyeyle sahadan çıkarıldı ve Cardarelli Hastanesine nakledildi.

  • LECCE'NİN AÇIKLAMASI

    "Futbolcu Lameck Banda, yapılan bir dizi tetkik sonucunda herhangi bir sorun tespit edilmeyince bu sabah Cardarelli Hastanesinden taburcu edildi": Lecce kulübü tarafından 15 Mart 2026 Pazar sabahı yayınlanan resmi açıklama budur.

  • MAÇ SONRASI DI FRANCESCO

    Maçın ardından Lecce teknik direktörü Eusebio Di Francesco, Banda hakkında şu açıklamayı yaptı: "Oyuncu için biraz endişelendik, ama görünüşe göre sadece aldığı sert bir darbe onu etkilemiş. Evet, korktum; göğsünün sağ tarafına bir darbe aldı, ama durumun en iyi şekilde çözüleceğine inanıyorum."

Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Lecce crest
Lecce
LEC
0