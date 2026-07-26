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"Bana yumruk atma anı" - Ryan Reynolds, Wrexham'da bir başka rüyayı yaşıyor; Red Dragons, Premier Lig takımlarını mağlup ettikten sonra Yankee Stadyumu'nda Liverpool ile karşılaşmaya hazırlanıyor
Reynolds, Wrexham'ın Amerika macerasını değerlendiriyor
Ryan Reynolds ve Rob Mac’in sahipliğinde Wrexham’ın yıldırım gibi yükselişi, kulübün Liverpool ile oynayacağı devasa karşılaşmaya hazırlanırken yeni bir doruk noktasına ulaşmaya hazırlanıyor. Kırmızı Ejderhalar, Championship’e yükselmeyi garantileyerek şimdiden büyük yankı uyandırmış olsa da, ikonik Yankee Stadyumu’nda dünya futbolunun en köklü kulüplerinden biriyle karşı karşıya gelme fırsatı, Reynolds’ı şaşkınlığa uğratmış durumda.
New York'taki bu önemli maç öncesinde SportsCenter'a konuşan Reynolds, takımının Bronx'ta oynayacağını görmekten duyduğu duyguyu tarif edecek kelimeleri bulmakta zorlandı. "Bu, 'beni çimdikle' aşamasını çoktan aştı. Sanki 'bana bir yumruk at' anı gibi. Bu konuda ne diyeceğimi bilemiyorum," diye itiraf etti Reynolds.
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Bronx’ta devleri alt etmenin peşinde
Hazırlık maçları Racecourse Ground’dan binlerce mil uzakta oynanmasına rağmen, Wrexham kampında rekabet ateşi tüm gücüyle yanıyor. Reynolds, takımının sezon öncesi bir ortamda bile olsa geçmişteki tarihi sürpriz galibiyetleri tekrarlayıp tekrarlayamayacağını merakla bekliyor. "Amerika'ya sadece tekrar oynamak için gelmiyoruz; bu, her zaman canlı izlemek için en heyecan verici ve keyifli şey olmuştur. Ancak Tampa, New York ve Philly'de arka arkaya üç Premier Lig takımıyla bunu yapmak gerçekten muhteşem," diye belirtti.
Deadpool yıldızı, rakibin büyüklüğünün farkında ve Liverpool’un İngiliz futbolunun zirvesini temsil ettiğini kabul ediyor. “Biliyorsunuz, o kadar köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip Liverpool’u Yankee Stadyumu’nda ağırlamak… Buna ne demem gerektiğini bilemiyorum. O stadyumu doldurup, oyuncularımızın en iyi yaptıkları şeyi sergilemelerini izlemek için sabırsızlanıyoruz. Yani, bu her zaman çok heyecan verici bir olay ve biliyorsunuz, Wrexham’ın 165 yılı aşkın tarihinde devleri devirme konusunda payına düşeni fazlasıyla aldı. Liverpool, özellikle dünya sahnesinde, olabilecek en büyük takımlardan biri. Bu yüzden neler yapabileceğimizi görmek için çok heyecanlıyız."
Leeds United galibiyetinin ardından ivme kazanıyor
Wrexham, bu turne sırasında köklü İngiliz devleriyle başa baş mücadele edebileceğini zaten kanıtlamış olarak, Liverpool karşılaşmasına önemli bir ivmeyle giriyor. Phil Parkinson’ın takımı, daha önce Helsinki’de Manchester United’ı 1-0 mağlup ettikten sonra, kısa süre önce Florida’da Leeds United’ı 3-2 yenmeyi başardı.
Rob Mac, bu maçların yoğunluğunun sıradan Amerikan hazırlık maçlarından ziyade, gerçek lig rekabetini yansıttığını vurguluyor. Mac, “Özellikle futbol konusunda pek çok kişinin bunu bilip bilmediğini bilmiyorum, ama bu durum diğer birçok spor dalındaki sezon öncesi hazırlık dönemlerine benzemiyor,” dedi. “Örneğin NFL maçlarında ya da bahar antrenmanlarında genellikle eğlence ön plandadır. Ancak rekabet o kadar yoğun değildir. İnanın bana, bu oyuncular kazanmak istiyor. Herkes kazanmaya can atıyor. Hazırlar. Birçoğuyla mesajlaşıyoruz; sahaya çıkıp bir gösteri sergilemek ve sihirli bir şey yapıp yapamayacağımızı görmek için sabırsızlanıyorlar."
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Bir sonraki zorlu göreve bakış
Olumlu geçen bir haftanın ardından kutlamalar her ne kadar hak edilmiş olsa da, Phil Parkinson taleplerin giderek artacağının son derece farkında ve bir sonraki zorluklara yönelik hazırlıklara şimdiden başladı. Parkinson, sürekli gelişim ve yılmaz çaba gösterilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.
“Oyuncularımız mutlu olacaktır. Her ne kadar bu sadece hazırlık maçı olsa da, bir Premier Lig takımını yenmek bizim için büyük bir gurur kaynağı ve bunu kabul ediyoruz,” dedi. “Bu akşam sahadaki tüm oyuncularımızın performansı çok iyiydi. Daha üst seviyelere çıktıkça, takımlar hareketleri ve rotasyonlarıyla size daha fazla sorun çıkarır, ancak iletişimimiz çok iyiydi ve bu akşam bizim için harika bir antrenman oldu. Liverpool maçına gitmemiz için iyi bir performans sergilendi.”
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