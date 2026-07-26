"Bana yumruk atma anı" - Ryan Reynolds, Wrexham'da bir başka rüyayı yaşıyor; Red Dragons, Premier Lig takımlarını mağlup ettikten sonra Yankee Stadyumu'nda Liverpool ile karşılaşmaya hazırlanıyor

Ryan Reynolds ve Rob Mac’in sahipliğinde Wrexham’ın yıldırım gibi yükselişi, kulübün Liverpool ile oynayacağı devasa karşılaşmaya hazırlanırken yeni bir doruk noktasına ulaşmaya hazırlanıyor. Kırmızı Ejderhalar, Championship’e yükselmeyi garantileyerek şimdiden büyük yankı uyandırmış olsa da, ikonik Yankee Stadyumu’nda dünya futbolunun en köklü kulüplerinden biriyle karşı karşıya gelme fırsatı, Reynolds’ı şaşkınlığa uğratmış durumda.

New York'taki bu önemli maç öncesinde SportsCenter'a konuşan Reynolds, takımının Bronx'ta oynayacağını görmekten duyduğu duyguyu tarif edecek kelimeleri bulmakta zorlandı. "Bu, 'beni çimdikle' aşamasını çoktan aştı. Sanki 'bana bir yumruk at' anı gibi. Bu konuda ne diyeceğimi bilemiyorum," diye itiraf etti Reynolds.