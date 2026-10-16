Eski Chelsea kalecisi Cech, sosyal medyada düşüncelerini paylaşırken olayın 20. yıl dönümünün önemine değindi. Cech, "Dün 'meşhur' Reading deplasmanındaki maçın üzerinden 20 yıl geçti," diye yazdı. "Dün herkes bundan söz ediyor gibiydi, bu yüzden paylaşımı bugüne sakladım.

"O günün Premier League'i, futbolseverleri, en yakınlarımı ve elbette beni derinden etkilediği tartışmasız. Aradan 20 yıl geçtikten sonra olaya birçok açıdan bakılabilir ama hikâyenin tamamını doğru bir perspektife oturtalım.

"İyileşme süreci başlangıçta zordu ve bazen yeniden oynayıp oynayamayacağıma dair ciddi şüphelerim vardı. Ancak bu süreçte değerli dersler çıkardım."

Cech, ölümden dönmesine yol açan olayın futbola duyduğu değeri nasıl artırdığını ve hayatın ne kadar kırılgan olduğunu göstererek ona her günü bir amaçla yaşamayı öğrettiğini anlattı. Yaşadığı bu süreç, bilişsel beyin egzersizleri ve nefes çalışmalarıyla rutinini baştan aşağı değiştirmesine de neden oldu. Ayrıca ileride futbolu bıraktığında hazırlıklı olmak için saha dışında eğitim alarak yeterlilikler kazanmasını teşvik etti.



