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“Bana yaşama şansı verdiğiniz için teşekkür ederim”: Chelsea efsanesi Petr Cech, Reading maçında geçirdiği hayati tehlike yaratan kafa yaralanmasından 20 yıl sonra duygusal bir açıklama yaptı
Premier League tarihinde dönüm noktası niteliğinde bir an
İngiliz futbolunun en kötü şöhretli olaylarından birinin 20. yıl dönümünde Cech, neredeyse hayatına mal olan o günü hatırladı. O dönem 24 yaşında olan ve Jose Mourinho yönetimindeki baskın Chelsea takımında oynayan eski Çekya millî kalecisi, Reading'in Madejski Stadyumu'ndaki üst lig maçının başlamasından sadece birkaç saniye sonra çökme tipi kafatası kırığı geçirmişti.
Stephen Hunt ile çok sert çarpışmasının ardından kaleciye sahada uzun süre müdahale edildi. Cech, aynı gece Oxford'daki Radcliffe Infirmary'nin uzman beyin cerrahisi birimine götürüldü. Sonunda iyileşerek başarılı kariyerine devam eden Cech'in taktığı koruyucu başlık, dünya çapında onun simgesi hâline geldi.
- Getty Images Sport
Cech zorlu iyileşme sürecini hatırlıyor
Eski Chelsea kalecisi Cech, sosyal medyada düşüncelerini paylaşırken olayın 20. yıl dönümünün önemine değindi. Cech, "Dün 'meşhur' Reading deplasmanındaki maçın üzerinden 20 yıl geçti," diye yazdı. "Dün herkes bundan söz ediyor gibiydi, bu yüzden paylaşımı bugüne sakladım.
"O günün Premier League'i, futbolseverleri, en yakınlarımı ve elbette beni derinden etkilediği tartışmasız. Aradan 20 yıl geçtikten sonra olaya birçok açıdan bakılabilir ama hikâyenin tamamını doğru bir perspektife oturtalım.
"İyileşme süreci başlangıçta zordu ve bazen yeniden oynayıp oynayamayacağıma dair ciddi şüphelerim vardı. Ancak bu süreçte değerli dersler çıkardım."
Cech, ölümden dönmesine yol açan olayın futbola duyduğu değeri nasıl artırdığını ve hayatın ne kadar kırılgan olduğunu göstererek ona her günü bir amaçla yaşamayı öğrettiğini anlattı. Yaşadığı bu süreç, bilişsel beyin egzersizleri ve nefes çalışmalarıyla rutinini baştan aşağı değiştirmesine de neden oldu. Ayrıca ileride futbolu bıraktığında hazırlıklı olmak için saha dışında eğitim alarak yeterlilikler kazanmasını teşvik etti.
- AFP
Tek bir olay oyuncu güvenliğini nasıl yeniden şekillendirdi?
2006'daki çarpışma, Cech'in yaşadığı kişisel travmanın ötesinde, İngiliz futbolunu tıbbi prosedürlerini modernleştirmeye zorladı. Cech'in hastanede tedavi görmeye başlamasına kadar geçen süre, en üst ligdeki güvenlik protokollerinin kapsamlı biçimde gözden geçirilmesine yol açtı.
Bu kalıcı etki üzerine konuşan Cech, şunları söyledi: “Artık simgeleşen kask böyle ortaya çıktı. Premier League, oyuncuların tıbbi güvenliğine ilişkin kuralları değiştirdi. O zamandan beri sağlık görevlileri her maçta hazır bulundu ve bu süreçte pek çok hayat kurtardı.”
Kaleci, o gece kendisini ameliyat eden Oxford'daki sağlık personeline de teşekkür etti. “Sözlerimi bitirirken, bana yaşama şansı verdikleri ve sevdiğim oyunu oynamaya devam etmemi, bazı rekorlar kırmamı, kupalar kazanarak milyonlarca taraftarı mutlu etmemi sağladıkları için sağlık ekiplerine ve Oxford'daki Radcliffe Hospital'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. En değerli yanı da baba olabilmemdi.”
- Getty Images Sport
Geçmişi geride bırakmak
Hunt'ın müdahalesi çok sert olsa da Cech, Reading'in eski kanat oyuncusuna karşı hâlâ kırgınlık duymuyor. İki futbolcu, daha sonra Stamford Bridge'de oynanan bir maçta birbirlerine sarılarak aralarındaki kırgınlığı gidermişti.
Cech'e göre ikili, yaşanan tartışmayı geride bırakma konusunda birlikte karar verdi. Cech, "Bu konu hakkında fazla konuşmamaya ve yaşananları geride bırakmaya anlaştık. Sözümüzü tutuyoruz," dedi.
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