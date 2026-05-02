"Bana söylendi" - Eski Liverpool orta saha oyuncusu, içeriden bilgi aldığını iddia ederek Arne Slot'un kovulup kovulmayacağını bildiğini vurguluyor
Şampiyonluğa rağmen Liverpool teknik direktörü mercek altında
Liverpool’da Slot’un konumu, Anfield’da yaşanan zorlu bir sezon boyunca tartışma konusu haline geldi. Slot’un takımı, üst üste aldığı üç galibiyetin ardından şu anda Premier Lig tablosunda dördüncü sırada yer alıyor. Ancak, takımın Şampiyonlar Ligi ve FA Cup’taki serüveni çeyrek final aşamasında sona erdi. Performanslarda dalgalanmalar yaşanmasına rağmen, eski Reds orta saha oyuncusu Hamann, kulüp yönetiminin Hollandalı teknik direktörün gelecek sezon da görevde kalacağına şimdiden karar verdiğini düşünüyor.
Hamann, kulübün Slot'un kaderini çoktan belirlediğini iddia ediyor
NewBettingSites.co.uk'a konuşan Hamann, Liverpool'un teknik direktörlere karşı sergilediği sadakat geleneğinin kilit bir rol oynayabileceğini öne sürdü. Eski Alman milli futbolcu, Slot'un geçmişteki başarılarının, artan eleştirilere rağmen pozisyonunu korumasına da yardımcı olduğuna inanıyor.
Hamann, "Arne Slot'un gelecek sezon da görevde olacağını duydum" dedi. "Belki de bir teknik direktör değişikliğinin olması gerektiği ya da olması gerektiği yönünde argümanlar var. Ancak Liverpool, teknik direktörlerine her zaman çok sadık olmuştur. Elbette geçen sezon ligi kazandı, bu yüzden sezonun sonunu iyi bitirirlerse bu kararı kabul edebilirim ve çoğu taraftarın da kabul edeceğini düşünüyorum."
"Muhtemelen uzun zamandır ilk kez Liverpool taraftarları ikiye bölündü. Bu çok bilgili bir taraftar kitlesi ve Liverpool genellikle teknik direktörlerini kovmaz. Bu durum son 10 veya 12 yılda açıkça değişti çünkü futbol değişti ve teknik direktörler 20 veya 25 yıl öncesine göre daha çabuk ayrılmak zorunda kalıyor. Ancak genellikle taraftar kitlesi tersine döndüğünde, teknik direktörün ayrılması an meselesi olur."
Alonso ile ilgili söylentiler ve olası ayrılıklar belirsizliği artırıyor
Son aylarda Liverpool’un teknik direktörlük durumuna ilişkin spekülasyonlar yoğunlaştı; kulübün bir değişiklik yapması durumunda eski orta saha oyuncusu Xabi Alonso sık sık olası adaylar arasında adı geçen isimlerden biri oldu. Ancak Hamann, özellikle birkaç kilit oyuncunun geleceğinin belirsizliği nedeniyle teknik direktörün değiştirilmesinin bir iyileşmeyi garanti etmeyeceği konusunda uyarıda bulundu.
"Tabii ki, Dünya Kupası'ndan sonra yaz aylarında neler olacağını görmek gerekiyor. Oyuncuların ayrılması, Andy Robertson'ın ayrılması, Mohamed Salah'ın ayrılması gibi," diye ekledi. "Ama evet, bence bu anlaşılabilir bir karar. Arne Slot konusunda ise, geçen sezon yaptıkları nedeniyle görüşler bölünmüş durumda."
"Sanırım uzun zamandır ilk kez bu kadar bölünmüş durumda. Her iki tarafın da haklı nedenleri var ama kulüp bir karar vermek zorunda. Ve bence bu yıl çok fazla belirsizlik yaşandı. Yeni bir teknik direktörün durumu değiştireceğine dair bir garanti olduğunu sanmıyorum. Tabii ki Xabi Alonso hakkında çok konuşuldu. Onun ilgilenip ilgilenmeyeceğinden emin değilim. Bir değişiklik olursa ona soracaklarından eminim."
Old Trafford'daki karşılaşma, ilk sınavı sunuyor
Liverpool’un öncelikli hedefi, Manchester United ile karşılaşmak üzere Old Trafford’a yapılacak bu önemli deplasmana yöneliyor. Üçüncülük mücadelesinde iki takım arasında sadece üç puan fark olduğu göz önüne alındığında, bu maçın yine çekişmeli geçmesi bekleniyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı hedefleyen Kırmızılar için, Manchester’a yapacakları bu ziyaretin en önemli amacı galibiyet olacak.