"Bana söylendi" - Eski Liverpool orta saha oyuncusu, içeriden bilgi aldığını iddia ederek Arne Slot'un kovulup kovulmayacağını bildiğini vurguluyor

NewBettingSites.co.uk'a konuşan Hamann, Liverpool'un teknik direktörlere karşı sergilediği sadakat geleneğinin kilit bir rol oynayabileceğini öne sürdü. Eski Alman milli futbolcu, Slot'un geçmişteki başarılarının, artan eleştirilere rağmen pozisyonunu korumasına da yardımcı olduğuna inanıyor.

Hamann, "Arne Slot'un gelecek sezon da görevde olacağını duydum" dedi. "Belki de bir teknik direktör değişikliğinin olması gerektiği ya da olması gerektiği yönünde argümanlar var. Ancak Liverpool, teknik direktörlerine her zaman çok sadık olmuştur. Elbette geçen sezon ligi kazandı, bu yüzden sezonun sonunu iyi bitirirlerse bu kararı kabul edebilirim ve çoğu taraftarın da kabul edeceğini düşünüyorum."

"Muhtemelen uzun zamandır ilk kez Liverpool taraftarları ikiye bölündü. Bu çok bilgili bir taraftar kitlesi ve Liverpool genellikle teknik direktörlerini kovmaz. Bu durum son 10 veya 12 yılda açıkça değişti çünkü futbol değişti ve teknik direktörler 20 veya 25 yıl öncesine göre daha çabuk ayrılmak zorunda kalıyor. Ancak genellikle taraftar kitlesi tersine döndüğünde, teknik direktörün ayrılması an meselesi olur."