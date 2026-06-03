"Bana sormadılar" - Virgil van Dijk, kötü geçen sezonun ardından Arne Slot'un Liverpool'dan kovulmasına ilişkin konuştu

Van Dijk, takımdaki hayati liderlik rolüne rağmen yönetim kurulunun kararından haberdar edilmedi. Slot’un görev süresi boyunca takım tarihi bir Premier Lig şampiyonluğu kazandı, ancak ligi hayal kırıklığı yaratan bir beşinci sırada tamamlaması ve Şampiyonlar Ligi’nde PSG’ye karşı çeyrek finalde elenmesi, onun kaderini belirledi.

Liverpool, geçen yaz Alexander Isak gibi yıldızlar için rekor bir 446 milyon sterlin harcadı, ancak kötü form ve Mohamed Salah'ın karıştığı olaylar pahalıya mal oldu.

"Bana nasıl ya da ne yapacağımı sormuyorlar," dedi Van Dijk kararlı bir şekilde. Ancak, ayrılan personele derin minnettarlığını dile getirdi. "Arne ve Sipke ile konuştum. Bu benim için en önemli şey. Onlara çok minnettarım. Sadece bana değil, kulübe de verdikleri her şey için. Onlara sadece başarılar diliyorum. Umarım Liverpool kulübü bu durumdan tekrar iyi bir şekilde çıkar, çünkü bir kulüp olarak bu sezon beklentilerin altında kaldık," diye ekledi.