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"Bana sormadılar" - Virgil van Dijk, kötü geçen sezonun ardından Arne Slot'un Liverpool'dan kovulmasına ilişkin konuştu
Beklenmedik bir yönetici ayrılığı
Hollanda'nın Dünya Kupası hazırlık maçında Cezayir'e karşı aldığı 1-0'lık hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından Van Dijk, Slot'un ani ayrılışına değindi. Hollandalı haber kanalı NOS'a konuşan stoper, vatandaşı olan teknik direktörün görevden alınma haberinin kendisi için büyük bir şok olduğunu itiraf etti.
Defans oyuncusu, durumu öğrendiğinde memleketine yeni dönmüş olduğunu açıkladı. "Cumartesi öğleden sonra Amsterdam'a indim ve haber çoktan sızmıştı. Ondan sonra doğal olarak bazı görüşmeler yaptım. Ancak karar çoktan verilmişti," dedi Van Dijk. Kulüp zorlu bir sezon geçirdi ve teknik kadroyu değiştirmek için atılan bu hızlı adım, etkili kaptanını tamamen hazırlıksız yakaladı.
- IMAGO
Maliyetli kampanya ve Şampiyonlar Ligi'nden elenme
Van Dijk, takımdaki hayati liderlik rolüne rağmen yönetim kurulunun kararından haberdar edilmedi. Slot’un görev süresi boyunca takım tarihi bir Premier Lig şampiyonluğu kazandı, ancak ligi hayal kırıklığı yaratan bir beşinci sırada tamamlaması ve Şampiyonlar Ligi’nde PSG’ye karşı çeyrek finalde elenmesi, onun kaderini belirledi.
Liverpool, geçen yaz Alexander Isak gibi yıldızlar için rekor bir 446 milyon sterlin harcadı, ancak kötü form ve Mohamed Salah'ın karıştığı olaylar pahalıya mal oldu.
"Bana nasıl ya da ne yapacağımı sormuyorlar," dedi Van Dijk kararlı bir şekilde. Ancak, ayrılan personele derin minnettarlığını dile getirdi. "Arne ve Sipke ile konuştum. Bu benim için en önemli şey. Onlara çok minnettarım. Sadece bana değil, kulübe de verdikleri her şey için. Onlara sadece başarılar diliyorum. Umarım Liverpool kulübü bu durumdan tekrar iyi bir şekilde çıkar, çünkü bir kulüp olarak bu sezon beklentilerin altında kaldık," diye ekledi.
Uluslararası sahnede yaşanan hayal kırıklığı
Anfield'daki iç karışıklıklardan uzaklaşan Liverpool yıldızı, şu anda milli takım görevlerine odaklanmış durumda; ancak son hazırlıklar pek de sorunsuz geçmedi. Milli takım, Cezayir'e karşı 1-0'lık bir mağlubiyet yaşadı; bu sonuç, kaptanı ABD'ye giden uçağa binmeye hazırlanırken gözle görülür bir şekilde hayal kırıklığına uğrattı.
"Veda maçı olarak böyle bir sonuç istemezsiniz. Maça bakarsanız, bence ilk yarıda en az 2-0 önde olmalıydık. Ama evet, değiliz," diye hayıflanarak konuştu. Hücumda keskinliğin eksikliğini vurgulayarak, "Kendinizi daha rahat hissetmeniz gerekiyor. İşlerin çok daha iyi olması gerektiği açık. Bunun için Pazartesi günümüz var ve sonra Dünya Kupası'na hazır olmalıyız."
- Getty Images Sport
Hollanda ve Liverpool için bundan sonra ne olacak?
Andoni Iraola, Anfield'da takımın başına geçip kadroyu yeniden yapılandırmak için en güçlü aday olarak öne çıkarken, Van Dijk tüm dikkatini milli takım görevine vermelidir. Hollanda milli takımı Perşembe günü yola çıkacak ve 14 Haziran'da Japonya ile oynayacakları Dünya Kupası açılış maçı öncesinde Pazartesi günü Özbekistan ile son bir hazırlık maçı yapacak.