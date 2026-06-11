Bayern Münih'ten Karl, Die Mannschaft'ın son antrenmanında ciddi bir uyluk sakatlığı geçirdi ve Ouedraogo, Nagelsmann'ın genç oyuncunun yerine tercih ettiği isim oldu. Aday gösterildiği haberi, Ouedraogo'ya tam da tamamen rahatlamış olduğu bir anda ulaştı. 20 yaşındaki oyuncu, İspanya'nın Marbella kentinde tatilinin tadını çıkarırken, aniden telefon çaldı ve hattın diğer ucunda milli takım teknik direktörü Nagelsmann vardı. Leipzig'in orta saha oyuncusu için bu an her şeyi değiştirdi.

"Şezlongda uzanmış, inanılmaz derecede rahatlamıştım. Sonra telefon çaldı ve bir anda sıfırdan 180'e çıktım, duygularım patladı," diye Ouedraogo durumu Sky Germany'e anlattı. Konuşmanın gizliliğini korumak ve haberi sindirmek için aceleyle kaçtı: "Kimse beni duymasın diye köşeye koştum."