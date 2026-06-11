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"Bana sarhoş olup olmadığımı sordu!" - Alman orta saha oyuncusu, Julian Nagelsmann'ın kendisini Dünya Kupası kadrosuna çağırmasının ardından yaşadığı "duygusal patlamayı" anlattı
İspanyol güneşinin altında bir 'duygular patlaması'
Bayern Münih'ten Karl, Die Mannschaft'ın son antrenmanında ciddi bir uyluk sakatlığı geçirdi ve Ouedraogo, Nagelsmann'ın genç oyuncunun yerine tercih ettiği isim oldu. Aday gösterildiği haberi, Ouedraogo'ya tam da tamamen rahatlamış olduğu bir anda ulaştı. 20 yaşındaki oyuncu, İspanya'nın Marbella kentinde tatilinin tadını çıkarırken, aniden telefon çaldı ve hattın diğer ucunda milli takım teknik direktörü Nagelsmann vardı. Leipzig'in orta saha oyuncusu için bu an her şeyi değiştirdi.
"Şezlongda uzanmış, inanılmaz derecede rahatlamıştım. Sonra telefon çaldı ve bir anda sıfırdan 180'e çıktım, duygularım patladı," diye Ouedraogo durumu Sky Germany'e anlattı. Konuşmanın gizliliğini korumak ve haberi sindirmek için aceleyle kaçtı: "Kimse beni duymasın diye köşeye koştum."
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Milli takım teknik direktöründen alışılmadık bir soru
Ancak telefon görüşmesi tamamen resmi bir nitelikte değildi. Ouedraogo arkadaşlarıyla tatilde olduğu için Nagelsmann kendine küçük bir şaka yapma lüksünü tanıdı; ya da en azından meslektaşının aklı başında olduğundan emin olmak istedi. "Bana sarhoş olup olmadığımı bile sordu," diye açıkladı Leipzig oyuncusu gülerek. Genç oyuncunun cevabı ise hem hızlı hem de ciddiydi.
Ouedraogo, teknik direktörün yaşam tarzı konusunda endişelenmemesi gerektiğini açıkça belirtti. "Zaten içki içmiyorum ve hemen 'Her şey yolunda' dedim," diye açıkladı orta saha oyuncusu.
Aile içindeki güvensizlik ve lojistik engeller
Nagelsmann ile görüşmesinin ardından Ouedraogo, duyduğu gururu hemen sevdikleriyle paylaşmak istedi. Ancak bu, beklenenden daha zor oldu; zira anne babasına ilk başta ulaşamadı. "İlk aradığım kişi ablamdı, ama o bana ilk başta inanmadı," diyerek aile içindeki bu komik şüphe anını anlattı.
Profesyonel futbolcu için, zamanla yarışan lojistik bir mücadele başladı. Güneşin tadını çıkarmaya devam etmek yerine, hemen Almanya'ya döndü. "Futbol ayakkabılarımı almak için tatilimden direkt eve uçtum. Onun dışında her şey hazırdı," diye açıkladı.
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Aksiliklere rağmen en iyi sezon
Son aylarda yaşadığı bazı sakatlık sorunlarına rağmen, Ouedraogo şu anki gelişiminden son derece memnun. Dünya Kupası kadrosuna seçilmesini, kendisi için olağanüstü geçen bir yılın en büyük başarısı olarak görüyor. Nagelsmann’ın takımına hemen katkı yapmaya hazır olduğunu hissediyor.
"En iyi formumdayım," dedi Leipzig doğumlu oyuncu kendinden emin bir şekilde. Kariyerini ve kadroya seçilmesini değerlendirirken şunları ekledi: "Sakatlıklara rağmen, bu hayatımın en iyi sezonu."