Como, geçen ay Şampiyonlar Ligi’nde RB Leipzig’i ağırladığı maçta 4-1’lik unutulmaz bir galibiyet alarak Avrupa serüvenine etkileyici bir başlangıç yaptı. Paz, o tarihi geceyi takım için unutulmaz bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

“Şampiyonlar Ligi marşı çalarken üstelik kendi stadımızda sahaya çıkmak inanılmazdı. O marşı duymak, sonunda Şampiyonlar Ligi’nde oynadığımız anlamına geliyordu. Rakibimiz de bu turnuvada birçok kez mücadele etmiş bir takım olan Leipzig’di. Bu bize büyük bir moral verdi. Hem profesyonel hem de kişisel açıdan bizim için özel bir maçtı. Özel olmasının nedeni, her çocuğun Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı hayal etmesi ve çoğumuzun daha önce bu turnuvada hiç oynamamış olmasıydı. Bir hayal gerçek oldu ve ileriye doğru bir adım attık.”