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“Bana neredeyse her şeyi o öğretti”: Nico Paz, Como'da kariyerini değiştiren Cesc Fabregas'a övgü yağdırdı
Teknik direktöre övgü
UEFA'nın resmî kanallarına konuşan Paz, Tuttomercatoweb tarafından aktarılan sözlerinde Real Madrid'den Serie A'ya geçişini anlattı. Paz, 2024'te Como'ya katıldı. Öncesinde İspanya'da A takıma girmekte zorlanmıştı.
Ancak Paz, Fabregas yönetiminde ligin en yaratıcı oyuncularından biri hâline geldi. Paz, “Bana neredeyse her şeyi öğretti,” dedi. “Buraya Castilla'dan genç bir oyuncu olarak geldim. Real Madrid'de birkaç maç oynamıştım ama sonuçta alt ligde oynayan rezerv takımın bir oyuncusuydum.”
- Getty Images Sport
İtalya'da özgürlüğü bulmak
Bu transferin kariyeri için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Paz, şunları ekledi: “Buraya gelip en üst lig olan Serie A’da oynamak, hem futbolcu hem de insan olarak çok gelişmemi sağladı. Bunların hepsi bana inanan ve beni buraya getiren Cesc sayesinde oldu. İlk günden itibaren istediğim gibi oynamama izin verdi ve bana büyük özgürlük tanıdı. Bana çok şey öğretti. Bugünkü futbolcu olmamı tamamen ona borçlu olduğumu düşünüyorum.”
Avrupa'da unutulmaz bir ilk maç
Como, geçen ay Şampiyonlar Ligi’nde RB Leipzig’i ağırladığı maçta 4-1’lik unutulmaz bir galibiyet alarak Avrupa serüvenine etkileyici bir başlangıç yaptı. Paz, o tarihi geceyi takım için unutulmaz bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.
“Şampiyonlar Ligi marşı çalarken üstelik kendi stadımızda sahaya çıkmak inanılmazdı. O marşı duymak, sonunda Şampiyonlar Ligi’nde oynadığımız anlamına geliyordu. Rakibimiz de bu turnuvada birçok kez mücadele etmiş bir takım olan Leipzig’di. Bu bize büyük bir moral verdi. Hem profesyonel hem de kişisel açıdan bizim için özel bir maçtı. Özel olmasının nedeni, her çocuğun Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı hayal etmesi ve çoğumuzun daha önce bu turnuvada hiç oynamamış olmasıydı. Bir hayal gerçek oldu ve ileriye doğru bir adım attık.”
- Getty Images Sport
Como'yu şimdi ne bekliyor?
Şampiyonlar Ligi mücadelesi yoğunlaşırken Como, büyümeyi sürdürmekte kararlı. Takım, çarşamba günü Feyenoord ile karşılaşacak. Paz ve takım arkadaşlarının Avrupa'nın en iyi takımlarıyla rekabet edebilmek için sahadaki yüksek çalışma temposunu koruması gerekecek. Fabregas yönetiminde sahada her şeylerini vermeye devam ederlerse Como'nun yeni sürpriz sonuçlara imza atma şansı yüksek.
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