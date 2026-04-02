Bana maymun dediler, ben de ölmüş gibiydim... Mbappé o karanlık anı hatırlıyor ve Hakimi ile Dünya Kupası anılarını anlatıyor

Mbappé, Real Madrid'e transfer olduğundan beri savunma performansı konusunda yöneltilen eleştirilere değinerek şöyle dedi: "Diğer oyunculara göre biraz daha az savunma yapıyorum ve bu bazen sorun olabiliyor."

Ve ekledi: "Doğru, bunu daha az yapıyorum, ama yaptığımda bunun takım üzerinde gerçek bir etkisi olduğunu hissediyorum. Real Madrid'de bunu yaptığımda, herkesin aynı şeyi yaptığı ortaya çıkıyor."

"Bunun için eleştiriliyorum, ancak bu beni rahatsız etmiyor çünkü bu yapıcı bir eleştiri" diye devam etti.