Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, kariyerinin şok edici perde arkasını anlattı. Bunların başında, kritik bir penaltıyı kaçırmasının ardından maruz kaldığı ırkçı hakaretler yer alırken, eleştiriler, saha içi ilişkileri ve hatta Madrid'de yaşadığı komik anlar hakkında da konuştu.
Çeviri:
Bana maymun dediler, ben de ölmüş gibiydim... Mbappé o karanlık anı hatırlıyor ve Hakimi ile Dünya Kupası anılarını anlatıyor
Gazetecilerle boks maçı
Marca gazetesinde yer alan açıklamalarda Fransız yıldız açık sözlü bir şekilde şunları söyledi: "Basın röportajlarından bıktım. Gazeteciler, sana söylemek istemediğin şeyleri söyletmek için oradalar; sen de onların istediği şeyleri söylemek istemiyorsun. Bu durum adeta bir boks maçı gibi."
Biraz savunma yapayım
Mbappé, Real Madrid'e transfer olduğundan beri savunma performansı konusunda yöneltilen eleştirilere değinerek şöyle dedi: "Diğer oyunculara göre biraz daha az savunma yapıyorum ve bu bazen sorun olabiliyor."
Ve ekledi: "Doğru, bunu daha az yapıyorum, ama yaptığımda bunun takım üzerinde gerçek bir etkisi olduğunu hissediyorum. Real Madrid'de bunu yaptığımda, herkesin aynı şeyi yaptığı ortaya çıkıyor."
"Bunun için eleştiriliyorum, ancak bu beni rahatsız etmiyor çünkü bu yapıcı bir eleştiri" diye devam etti.
"Bana maymun dediler"
Fransız yıldız, Euro 2020'de İsviçre karşısında kaçırdığı o kritik penaltıdan sonra kariyerinin en zor anlarından birini hatırlayarak şöyle dedi: "Fransız milli takımından ayrılmak istedim. Fransa'yı önceliklerim arasında çok üst sıralara koyduğumu fark ettim, ancak golü kaçırır kaçırmaz birçok kişi bana maymun diye seslenmeye ve hakaret etmeye başladı. Kendime sordum: Sahada uğruna mücadele ettiğim insanlar bunlar mı?"
Devam etti: "Ondan sonraki tatilimi adeta yaşayan bir ölü gibi geçirdim, çok yüksek bir konumdan düştüm, çünkü Fransa ile ilk turnuvam 2018 Dünya Kupası'ydı, onu kazandım ve ulusal bir kahraman gibiydim, hem de gençtim. Sonra bir sonraki turnuvada bunu yüzüne çarpıyorlar. Bu zor bir durum."
Fransız Futbol Federasyonu başkanına giderek milli takıma dönmek istemediğini bildirdiğini ve kesin bir yanıt aldığını açıkladı: "Gerçekten bu ofisten ayrılmana izin vereceğimi mi sanıyorsun?".
Hakim ve Dünya Kupası... Bir dostluğun sınanması
Ayrıca, özellikle Faslı arkadaşı Achraf Hakimi ile birlikte 2022 Dünya Kupası atmosferini yeniden yaşadı ve şöyle dedi: "Football Manager oynuyor ve her gün konuşuyorduk; ilerledikçe, birbirimizle karşılaşabileceğimizi fark ettik."
"O 'Biz eleneceğiz' diyordu, ben de 'Hayır, biz eleneceğiz' diye cevap veriyordum" diye ekledi.
"Yarı finalden önce konuşmaya devam ettik, ancak biraz tereddütlüydük" diye devam etti.
Yarı finalde Fransa, Fas'ı mağlup ederek finale yükseldi ve final maçında Lionel Messi'nin takım arkadaşlarının penaltı atışlarında üstünlük sağladığı Arjantin ile karşılaştı.
İspanya zirvede... Fas ise Dünya Kupası'nı kazanma
ihtimali en yüksek 11. aday "Herkese saldırıyorlar, Cristiano'ya bile"... Mbappé rakibini övüyor ve Real
Madrid taraftarlarının "inancından" bahsediyor Mbappé: Hatalı olan benim... Sağ dizimin tedavisi ile ilgili haberler