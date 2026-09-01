Haberlere göre Manchester United ve Tottenham, Freiburg’un golcüsü Matanovic için harekete geçmeyi değerlendiriyor. Premier League devleri, hücum hatlarını güçlendirmeye istekli ve United, Fiorentina ile anılan Joshua Zirkzee’nin yerine geçecek bir isim arıyor.

Ancak 23 yaşındaki oyuncu, geleceğiyle ilgili söylentileri net bir şekilde yalanladı. Matanovic, yeni sezona müthiş bir başlangıç yaptı ve dört maçta dört gol attı; bunlar arasında pazar günü Werder Bremen’e karşı kaydettiği gol de var. Forvet oyuncusu, söz konusu lig maçının ardından İngiltere’ye yakın bir transfer ihtimaline dair konuşmaları hızla soğuttu.