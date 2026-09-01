AFP
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'Bana kalırsa...' - Formda Bundesliga golcüsü, Manchester United ve Tottenham'la çıkan sürpriz transfer bağlantıları hakkında sessizliğini bozdu
Manchester United ve Tottenham radarında
Haberlere göre Manchester United ve Tottenham, Freiburg’un golcüsü Matanovic için harekete geçmeyi değerlendiriyor. Premier League devleri, hücum hatlarını güçlendirmeye istekli ve United, Fiorentina ile anılan Joshua Zirkzee’nin yerine geçecek bir isim arıyor.
Ancak 23 yaşındaki oyuncu, geleceğiyle ilgili söylentileri net bir şekilde yalanladı. Matanovic, yeni sezona müthiş bir başlangıç yaptı ve dört maçta dört gol attı; bunlar arasında pazar günü Werder Bremen’e karşı kaydettiği gol de var. Forvet oyuncusu, söz konusu lig maçının ardından İngiltere’ye yakın bir transfer ihtimaline dair konuşmaları hızla soğuttu.
- Getty Images Sport
"Kimseyle temas yok"
Salı günkü transfer döneminin son tarihine yaklaşılırken çıkan spekülasyonlara rağmen Matanovic, Schuster’in takımına tamamen bağlı kalmayı sürdürüyor. Old Trafford’la son dönemde kurulan bağlantılar sorulduğunda golcü, durumla ilgili net bir değerlendirme yaptı.
"Benim açımdan bakarsanız, şu anda Freiburg’dayım," diyen Matanovic, gazetecilere konuştu. "Benim tarafımdan hiç kimseyle kesinlikle hiçbir temas olmadı."
1,96 metrelik santrfor, son bir yıldaki müthiş formunu sadece fiziksel hazırlığa değil, zihinsel berraklığa bağladı. "İnsanların aklına ilk gelen şey, başarının sıkı çalışmanın sonucu olduğu ve bu büyük ölçüde doğru," diye açıkladı. "Ama bence futbol çok daha fazla zihinsel bir oyun. Eğer kafanız netse, fazla düşünmüyorsanız ve tereddüt etmiyorsanız, işler o zaman oluyor. Eğer fazla düşünüyorsam, kuruntu yapmaya başlıyorsam ve özgüvenim yoksa, o zaman olmuyor."
Almanya'da çıkış yapılan bir yıl
Matanovic’in değeri, geçen yaz Eintracht Frankfurt’tan Freiburg’a geçmesinden bu yana katlanarak arttı. İlk sezonunda tüm kulvarlarda 15 gol attı ve kulübünün Avrupa Ligi finaline yükselmesine yardımcı oldu, ancak sonunda Aston Villa’ya mağlup oldular.
Freiburg’a katılmanın kariyerinin en doğru seçimi olup olmadığı sorulduğunda, golcü çok netti. “Evet, tabii ki. Cevap çok açık. Bu çok büyük bir adımdı” dedi. “Freiburg sayesinde Dünya Kupası’na da gittim, bu da genç bir oyuncu olarak benim için muazzam bir başarıydı.”
Bu dikkat çekici kulüp performansları, ona yaz turnuvası için Hırvatistan kadrosunda yer kazandırdı. İngiltere, Gana ve Portekiz karşısında oyuna sonradan girdiği maçlarda gol atamasa da, bu uluslararası deneyim onun mevcut iç saha sezonuna etkileyici başlangıcını açıkça besledi.
- AFP
Transferin son günü draması kapıda
Matanovic'in sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ettiği için Freiburg, en değerli oyuncusunu satmak konusunda herhangi bir baskı altında değil. United ve Tottenham'ın, transfer penceresi salı günü kapanmadan önce resmî bir teklif hazırlayabilmek için durmaksızın çalışması gerekecek.
Freiburg'un kararlılığını sınayacak devasa bir teklif gelmediği sürece Matanovic, Bundesliga'da hücum hattının lideri olmayı sürdürecek. Önündeki ilk görev, gol yollarındaki etkileyici serisini korumak ve kulübünün sezona yaptığı olumlu başlangıcın üzerine koymasını sağlamak olacak.
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