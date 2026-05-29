"Bana 'işin bitti' diyen herkese ithafen!" - Inter'in yıldızı, Avrupa ve ulusal turnuvalarda üçlü kupayı kaçırmasının üzerinden sadece bir yıl geçtikten sonra Serie A'nın En Değerli Oyuncusu ödülünü kazandıktan sonra eleştirenlere sert çıktı
Dimarco, zorlu bir sezonun ardından muhteşem bir geri dönüşe imza attı
Dimarco, sadece 12 ay önce kariyerinin en zorlu dönemlerinden birini yaşadıktan sonra Inter’de dikkat çekici bir geri dönüşe imza attı. Bu kanat bek, Şampiyonlar Ligi finalinde Inter’in Paris Saint-Germain’e 5-0 yenilmesi ve kupa kazanamadan sona eren sezonun ardından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.
2025-26 sezonu ise dramatik bir dönüşe sahne oldu. Dimarco, Cristian Chivu'nun takımının hem Serie A şampiyonluğunu hem de Coppa Italia'yı kazanmasında 18 asist ve 7 golle önemli bir rol oynadı. Performansıyla ligin MVP ödülünü kazanan Dimarco, bu ödülü alan ilk İtalyan oyuncu oldu.
Dimarco eleştirilere yanıt verdi
Dimarco, geçen yılki hayal kırıklığının ardından böyle bir başarı beklemediğini itiraf ederek, bu sezonu kariyerinin en iyi sezonu olarak nitelendirdi. Sky Sport’a konuşan Dimarco, geçen sezonun ardından aldığı eleştirilerin, özellikle de artık en üst düzeyde performans gösteremeyeceği yönündeki iddiaların kendisini derinden etkilediğini kabul etti.
"Bu, kariyerimin en iyi sezonu oldu. Zor bir durumdan başladık ve Scudetto ve Coppa Italia gibi iki kupa kazanıp, üstüne bir de MVP ödülünü almak, sezon başında başaramayacağımı düşündüğüm olağanüstü bir şey," diye açıkladı Dimarco.
"Bunu aileme adıyorum, ama sadece onlara değil, geçen yılın sonunda kariyerimin bittiğini söyleyenlere de. Satılmam gerektiğini, sadece 35 dakika dayanabildiğimi, savunma yapmayı bilmediğimi söylediler. Şimdi okuduğunuzda canınızı yakan şeyler. Ama şunu söyleyebilirim ki, bu formayla sahaya çıktığımda her zaman yüzde 100'den fazlasını veriyorum."
İtalya için tarih yazmak
Nerazzurri ile kazanılan takım kupalarının ötesinde, Dimarco’nun bireysel başarısı İtalyan futbolu için büyük önem taşıyor. Ligin en değerli oyuncusu seçilerek bir geleneği bozdu ve bu ödülü bugünkü haliyle kazanan ilk yerli oyuncu oldu. Milano doğumlu yıldızın, özellikle kulüp ve milli takımla olan köklü bağı göz önüne alındığında, kelimelerle ifade etmekte zorlandığı bir dönüm noktası bu.
"MVP ödülünü kazanan ilk İtalyan olmak beni gururlandırıyor, çünkü hem ülkeniz hem de en sevdiğiniz takım için oynuyorsunuz," diye itiraf etti. "Bunu tarif etmekte bile zorlanıyorum. Beklemediğim bir ödüldü, gerçekten de yıllar boyunca yaptığım tüm çalışmaların meyvesi."
Dimarco, Inter projesinin merkezinde yer almaya devam edecek
Inter, artık ligdeki hakimiyetini daha da pekiştirmeyi hedefliyor ve Dimarco’nun Chivu’nun kadro listesindeki ilk isimlerden biri olmaya devam etmesi bekleniyor. Avrupa’nın önde gelen hücumcu bekleri arasında yerini sağlamlaştırdığı bir sezonun ardından, kulüp için önemi giderek artmaya devam etti. Kondisyonu ve defansif yetenekleriyle ilgili eleştirileri susturan Dimarco, Inter’deki konumunu her zamankinden daha da güçlendirmiş olarak yeni sezona giriyor.