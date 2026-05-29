"Bana 'işin bitti' diyen herkese ithafen!" - Inter'in yıldızı, Avrupa ve ulusal turnuvalarda üçlü kupayı kaçırmasının üzerinden sadece bir yıl geçtikten sonra Serie A'nın En Değerli Oyuncusu ödülünü kazandıktan sonra eleştirenlere sert çıktı

Dimarco, geçen yılki hayal kırıklığının ardından böyle bir başarı beklemediğini itiraf ederek, bu sezonu kariyerinin en iyi sezonu olarak nitelendirdi. Sky Sport’a konuşan Dimarco, geçen sezonun ardından aldığı eleştirilerin, özellikle de artık en üst düzeyde performans gösteremeyeceği yönündeki iddiaların kendisini derinden etkilediğini kabul etti.

"Bu, kariyerimin en iyi sezonu oldu. Zor bir durumdan başladık ve Scudetto ve Coppa Italia gibi iki kupa kazanıp, üstüne bir de MVP ödülünü almak, sezon başında başaramayacağımı düşündüğüm olağanüstü bir şey," diye açıkladı Dimarco.

"Bunu aileme adıyorum, ama sadece onlara değil, geçen yılın sonunda kariyerimin bittiğini söyleyenlere de. Satılmam gerektiğini, sadece 35 dakika dayanabildiğimi, savunma yapmayı bilmediğimi söylediler. Şimdi okuduğunuzda canınızı yakan şeyler. Ama şunu söyleyebilirim ki, bu formayla sahaya çıktığımda her zaman yüzde 100'den fazlasını veriyorum."