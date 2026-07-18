Pep Guardiola, bu yaz Premier Lig kulübü Manchester City ile olan sözleşmesini sonlandırmadan önce, son on yıl boyunca bu takımın teknik direktörü olarak görev yaptı. Şimdi İspanyol teknik adam, gelecek planları hakkında açıkça konuştu ve biraz daha ağır tempoya geçmek istediğini açıkladı.
Çeviri:
"Bana ihtiyaçları olursa, orada olacağım!" Pep Guardiola eski kulübüne geri dönme olasılığını dışlamıyor
"Kendime şöyle dedim: Pep, biraz ara ver ve önündeki yaşam hedeflerine biraz daha yavaş yaklaş. Hedefim bu," diye açıkladı OKX ile yaptığı röportajda. "Bırakmamın nedenlerinden biri, kendime biraz zaman ayırmaktı. Vücudum ve sırtım son yıllarda çok yıprandı ve yeniden biraz spor yapmaya başlıyorum."
Ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istediğini belirten Pep, “Çocuklarımı çok daha sık görmeye çalışmak istiyorum; babam 95 yaşında ve hâlâ hayatta, kız kardeşlerim ve erkek kardeşim de öyle. On altı, on yedi yıl boyunca her üç günde bir maç oynanan çılgın futbol takvimi yüzünden pek çok şey mümkün olamadı” dedi.
Bu nedenle kısa süre önce Katalan memleketine geri taşındı; Bayern Münih’te üç yıl teknik direktörlük yapmadan önce de burada saha kenarında görev almıştı. “Hâlâ yerleşmeye çalışıyorum. Çok kısa bir süre oldu, aşağı yukarı bir ay. Manchester’daki tüm eşyalarımı Barselona’ya getirdim ve hâlâ evi düzenlemeye çalışıyorum,” diye açıkladı.
Pep emin: "Etihad Stadyumu'na geri döneceğim!"
Guardiola’ya göre uzun vadede ne olacağı “göreceğiz: Eğer özlersem ve biri beni isterse geri dönerim. Aksi takdirde yoluma devam ederim. Artık genç değilim. Artık 35, 37 ya da 40 değilim, neredeyse 56 yaşındayım, bu yüzden bakış açım biraz değişiyor.”
Eski kulübü ManCity’ye olan bağlılığını da gizlemedi ve şöyle dedi: “Arka planda olacağım, evet, kesinlikle. Bana ihtiyaçları olursa orada olacağım. Manchester City, hayatımda benim için özel bir yer tutuyor.”
Bir gün “elbette Etihad Stadyumu’na geri döneceğim. Ama şu anda arka planda kalmak istiyorum. Bana ihtiyaçları olursa, yeni teknik direktörle elbette konuşuruz – bu bir sorun değil. Ama kendi yollarını izlemeleri gerekiyor.”
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