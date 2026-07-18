"Kendime şöyle dedim: Pep, biraz ara ver ve önündeki yaşam hedeflerine biraz daha yavaş yaklaş. Hedefim bu," diye açıkladı OKX ile yaptığı röportajda. "Bırakmamın nedenlerinden biri, kendime biraz zaman ayırmaktı. Vücudum ve sırtım son yıllarda çok yıprandı ve yeniden biraz spor yapmaya başlıyorum."

Ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istediğini belirten Pep, “Çocuklarımı çok daha sık görmeye çalışmak istiyorum; babam 95 yaşında ve hâlâ hayatta, kız kardeşlerim ve erkek kardeşim de öyle. On altı, on yedi yıl boyunca her üç günde bir maç oynanan çılgın futbol takvimi yüzünden pek çok şey mümkün olamadı” dedi.

Bu nedenle kısa süre önce Katalan memleketine geri taşındı; Bayern Münih’te üç yıl teknik direktörlük yapmadan önce de burada saha kenarında görev almıştı. “Hâlâ yerleşmeye çalışıyorum. Çok kısa bir süre oldu, aşağı yukarı bir ay. Manchester’daki tüm eşyalarımı Barselona’ya getirdim ve hâlâ evi düzenlemeye çalışıyorum,” diye açıkladı.