Inter Miami'de forma giyen 39 yaşındaki oyuncu, Uruguaylı Diario Ovacion gazetesine verdiği röportajda geri dönüş olasılığı sorulduğunda, bunu en azından tamamen dışlamadı: "Milli takımdan, diğer oyunculara yer açmak için ayrıldım. Ve artık takıma yardımcı olamayacağımı düşündüğüm için. Ama bana ihtiyaçları olursa, milli takımı asla reddetmem. Hala oynadığım sürece bu imkansız olur."
Çeviri:
"Bana ihtiyaçları olursa, asla hayır demem": Efsanevi forvet, Dünya Kupası için milli takıma geri dönme olasılığını dışlamıyor
Milli takım teknik direktörü Marcelo Bielsa'nın olası tekliflerini reddetmesi ise bambaşka bir durum. Suarez, Eylül 2024'te, Uruguay'ı Paraguay ile oynanan ve 0-0 biten Dünya Kupası eleme maçında bir kez daha kaptan olarak sahaya çıkardıktan sonra milli takımdan emekli olmuştu.
Suarez bir zamanlar dünyanın en iyi forvetlerinden biriydi. 2011 ile 2014 yılları arasında Liverpool formasıyla 133 maçta 82 gol attıktan sonra, yaklaşık 82 milyon euro transfer ücreti karşılığında FC Barcelona'ya transfer oldu. Barça'da altı yıl boyunca 283 maça çıkan Suarez, 195 gol attı, Katalan ekibiyle 2015'te Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve birkaç yıl boyunca Lionel Messi ve Neymar ile birlikte korkulan bir forvet üçlüsü oluşturdu.
Atletico Madrid, Uruguay'daki gençlik kulübü Nacional ve Brezilya'daki Gremio Porto Alegre'de forma giydikten sonra Suarez, 2024'ün başında Miami'ye transfer oldu. Orada o zamandan beri arkadaşı Messi'nin yanında oynuyor, ancak artık ilk 11'de yer almıyor ve giderek daha fazla dinlendiriliyor. Buna rağmen gol ortalaması hala oldukça iyi; Miami formasıyla oynadığı 91 maçta Suarez 43 gol attı ve 29 asist yaptı.
- Getty
Uruguay, Luis Suarez'in yerine geçecek uygun bir isim bulamadı
Suarez'in Miami'deki sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor; kariyerine bundan sonra devam edip etmeyeceği ise henüz belli değil. Tecrübeli oyuncu, milli takıma olası bir dönüşüyle ilgili olarak şunları da söyledi: "Bunu düşünüyorsun, senaryoyu kafanda canlandırıyorsun – özellikle de Dünya Kupası yaklaştığında. Ya sana ihtiyaçları olursa, ne yaparsın?"
Suarez'in Uruguay'ın 9 numarası olarak halefi, eski Liverpool oyuncusu Darwin Nunez olarak belirlenmişti. Ancak 26 yaşındaki oyuncu, kulüpte fazla maç tecrübesi olmadan Dünya Kupası'na gidecek, çünkü Şubat başından beri Al-Hilal'da Suudi Pro Ligi'nde kayıtlı değil. Bu nedenle, Avrupa'ya hızlı bir dönüşü hakkında spekülasyonlar yapılıyor; Nunez, Al-Hilal formasıyla son maçını Şubat ortasında AFC Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Ayrıca, milli formasıyla tam 13 maçtır gol atamıyor.
Mart sonunda İngiltere (1-1) ve Cezayir (0-0) ile oynanan son hazırlık maçlarında teknik direktör Bielsa, forvet hattında Rodrigo Aguirre (Tigres) ve Federico Vinas (Real Oviedo) 'ya güvenmişti; Nunez ise her iki maçta da sadece yedek olarak oyuna girdi. Dünya Kupası'nın başlamasına iki ay kala başka bir santrfor adayı pek göze çarpmıyor, bu nedenle Suarez'in geri dönüşü gerçekten ciddi bir konu haline gelebilir.
Luis Suarez, 2026 Dünya Kupası'nda Uruguay forması giyecek mi?
Suarez'in milli takımdaki son büyük başarısı, Uruguay'ın üçüncülüğüyle sonuçlanan 2024 Copa America'ydı. Dört maçta (çoğu kısa süreli) forma giyen tecrübeli yıldız, o turnuvada bir gol attı.
Suarez, toplamda 143 milli maçta 69 gol kaydetti. 2010 Dünya Kupası'nda dördüncü sıraya yükselirken üç gol attı; bir diğer büyük başarısı ise 2011 Copa America'daki zaferdi.
Geçtiğimiz 2022 Katar Dünya Kupası'nda Suarez, üç grup maçından ikisinde ilk on birde yer aldı, ancak hayal kırıklığı yaratan grup aşamasındaki elenmeyi engelleyemedi. ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan yaklaşan Dünya Kupası'nda, Real Madrid'in orta saha yıldızı Federico Valverde'nin de yer aldığı Uruguaylılar, grup aşamasında Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları ve İspanya ile karşılaşacak. Güney Amerikalılar için en azından eleme turlarına kalmak hedef.
- Getty Images
Luis Suarez, Dünya Kupası için milli takıma geri dönecek mi? Uruguay ile katıldığı turnuvalar
Turnuva
Performans
Maçlar
Goller
2010 Dünya Kupası
4. sıra
6
3
2011 Copa America
Şampiyon
6
4
2013 Konfederasyon Kupası
4. sıra
5
3
2014 Dünya Kupası
Son 16
2
2
2018 Dünya Kupası
Çeyrek final
5
2
2019 Copa America
Çeyrek final
4
2
Copa America 2021
Çeyrek final
5
1
2022 Dünya Kupası
Grup Aşaması
3
0
2024 Copa America
3. sıra
4
1