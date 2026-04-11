Milli takım teknik direktörü Marcelo Bielsa'nın olası tekliflerini reddetmesi ise bambaşka bir durum. Suarez, Eylül 2024'te, Uruguay'ı Paraguay ile oynanan ve 0-0 biten Dünya Kupası eleme maçında bir kez daha kaptan olarak sahaya çıkardıktan sonra milli takımdan emekli olmuştu.

Suarez bir zamanlar dünyanın en iyi forvetlerinden biriydi. 2011 ile 2014 yılları arasında Liverpool formasıyla 133 maçta 82 gol attıktan sonra, yaklaşık 82 milyon euro transfer ücreti karşılığında FC Barcelona'ya transfer oldu. Barça'da altı yıl boyunca 283 maça çıkan Suarez, 195 gol attı, Katalan ekibiyle 2015'te Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve birkaç yıl boyunca Lionel Messi ve Neymar ile birlikte korkulan bir forvet üçlüsü oluşturdu.

Atletico Madrid, Uruguay'daki gençlik kulübü Nacional ve Brezilya'daki Gremio Porto Alegre'de forma giydikten sonra Suarez, 2024'ün başında Miami'ye transfer oldu. Orada o zamandan beri arkadaşı Messi'nin yanında oynuyor, ancak artık ilk 11'de yer almıyor ve giderek daha fazla dinlendiriliyor. Buna rağmen gol ortalaması hala oldukça iyi; Miami formasıyla oynadığı 91 maçta Suarez 43 gol attı ve 29 asist yaptı.