Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları öncesinde basının karşısına çıkan Iraola, Wirtz’e gösterilen yoğun ilgiye tepki gösterdi. Temmuz 2025’te Liverpool’a katılan ve sözleşmesi Haziran 2030’a kadar süren Alman millî futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı dokuz maçta gol atamayıp üç asist yaptığı için yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Eski Bayer Leverkusen yıldızı, Anfield’a gelişinden bu yana 58 maçta yedi gol ve 13 asist kaydetti. Bu rakamlar, daha önce sergilediği olağanüstü performansın gerisinde kaldığı için Wirtz mercek altına alındı.