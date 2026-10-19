Getty Images Sport
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“Bana her gün soruyorsunuz”: Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, Florian Wirtz’e saygı gösterilmesini talep etti
Sıkıntılar mercek altında
Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları öncesinde basının karşısına çıkan Iraola, Wirtz’e gösterilen yoğun ilgiye tepki gösterdi. Temmuz 2025’te Liverpool’a katılan ve sözleşmesi Haziran 2030’a kadar süren Alman millî futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı dokuz maçta gol atamayıp üç asist yaptığı için yoğun eleştirilere maruz kaldı.
Eski Bayer Leverkusen yıldızı, Anfield’a gelişinden bu yana 58 maçta yedi gol ve 13 asist kaydetti. Bu rakamlar, daha önce sergilediği olağanüstü performansın gerisinde kaldığı için Wirtz mercek altına alındı.
- Getty Images Sport
Kendini kanıtlamış bir yeteneği savunmak
İngiltere’ye transfer olmadan önce orta saha oyuncusu, ülkesinde lig ve kupa şampiyonluklarını birlikte kazanıp birden fazla kez Sezonun Oyuncusu ödülünü alarak olağanüstü bir kariyere imza attı. Çıktığı 197 maçta 57 gol attı ve 65 asist yaptı.
Oyuncusunu savunan Iraola, şunları söyledi: “Son iki maçta çok iyi oynadığını düşünüyorum. LASK deplasmanında ve geçen gün Brentford’a karşı gerçekten iyi oynadı. Topa sahipken de değilken de takıma çok yardımcı oldu. Umarım bu seviyesini koruyabiliriz, değil mi?”
Munoz’a ve taktiksel esnekliğe övgü
Sürekli sorulan sorulara değinen Iraola, şunları ekledi: "Bana neredeyse her gün onun hakkında soru soruyorsunuz. Biz de onunla ilgili her şeyi analiz edip gereğinden fazla inceliyoruz ama iyi oynadığında bunu da söylemek gerekir."
İspanyol teknik direktör, 7 numaralı oyuncunun asistinde Brentford'a karşı gol atan Victor Munoz'u da övdü. Alışık olmadığı sağ bek pozisyonunda görev yapan Munoz'un çok yönlülüğü kritik önem taşıdı. Iraola, "Victor çok iyi tanıdığımız bir oyuncu... Tutum olarak yardıma hazır. Sağda da solda da oynuyor, geçen gün sağ bekte oynadı" dedi.
- Getty Images Sport
Liverpool'ı şimdi ne bekliyor?
Liverpool, Salı günü Villarreal'i ağırladığında üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi galibiyetini alma fırsatı yakalayacak. Dominik Szoboszlai ve Jeremie Frimpong'u sakatlık nedeniyle kaybeden Iraola, eksilen kadrosuyla yoğun maç takviminin üstesinden gelmek zorunda. Kulüp, yıldız oyun kurucusunun yeniden üst düzey performansına kavuşmasına büyük ölçüde bel bağlayacak.
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