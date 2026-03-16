Eski Almanya milli takım teknik direktörü Joachim Löw, Mesut Özil hakkında hazırlanan bir televizyon belgeselinde, 2014 Dünya Kupası şampiyonu olan Özil'in, dört yıl sonra Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın ardından açıkladığı emeklilik kararını derinlemesine ele almadığını açıkladı.
"Bana göre bu çok uzundu": Eski milli takım teknik direktörü Jogi Löw, Mesut Özil'in DFB kadrosundan ayrılma nedenleriyle ilgilenmedi
Özil, 2018 turnuvası öncesinde, tıpkı Ilkay Gündogan gibi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edip onunla fotoğraf çektirdiği için manşetlere konu olmuştu.
Almanya'daki kamuoyu Özil'e sırtını dönmüştü. Özil, Almanya'nın Rusya'da tarihi bir şekilde grup aşamasında elenmesinin ardından milli takımdan ayrılmış ve İngilizce yazdığı üç bölümlük bir gönderide DFB yetkililerini ırkçılıkla suçlamıştı.
Joachim Löw: "O anda hayal kırıklığına uğradım"
"Basın açıklamasının tamamını ve gerekçelerini hiç okumadım. Çünkü birincisi, bana çok uzun geldi; ikincisi ise o anda hayal kırıklığına uğramıştım, çünkü bunu aslında kendisinden şahsen duymamıştım," dedi Löw, ZDF belgeseli "Mesut Özil - Arkadaşların Misafiri"nde.
Özil, çok bölümlük belgesel için kendisiyle görüşülmesine izin vermedi ve birkaç yıldır tüm medya taleplerini reddediyor. "Mesut şu anda Türkiye'de yaşıyor, Almanya'ya pek gelmiyor ya da çok nadiren geliyor," dedi Löw.
Özil'in görüşü: "Yanlış bir şey yapmadık"
Özil'in eski menajeri Erkut Sögüt'e göre, istifa açıklamasının DFB yetkilileriyle hesaplaşmaya dönüşmesi, oyuncunun kendi isteğiydi: "Mesut için başından beri şurası açıktı: Hiçbir şey için özür dilememeliyiz. Yanlış bir şey yapmadık. O, bunu tam da bu şekilde istiyordu," dedi.
Özil, en son Türkiye'de İstanbul Başakşehir forması giydikten sonra 2023 yılında futbol kariyerini sonlandırdı.
Mesut Özil'in oynadığı kulüpler:
2005 - 2008 FC Schalke 04 2008 - 2010 Werder Bremen 2010 - 2013 Real Madrid 2013 - 2021 Arsenal 2021 - 2022 Fenerbahçe 2022 - 2023 Başakşehir