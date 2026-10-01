Munoz, salı günü Hırvatistan'la oynanan maçta ikinci yarıda oyuna girerken, şu anda Uluslar Ligi serüveni için yeniden İspanya Milli Takımı'yla birlikte. Liverpool'un oyuncusu, ilk 11'de yer bulmak için özellikle Barcelona'nın sansasyon ismi ve Ballon d'Or umutlarından Lamine Yamal'la zorlu bir rekabetle karşı karşıya. Yamal, İspanya'nın yakın zamanda Sevilla'da Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı iki gol ve yaptığı asistle manşetlere çıkmıştı.

Dakikalar için mücadele etme ihtimali karşısında gözünü korkutmak yerine, Munoz bu iç rekabeti en üst seviyedeki gelişiminin hayati bir parçası olarak görüyor. Yamal hakkında konuşan Munoz, "Ondan çok şey öğrenmeye çalışıyorum" dedi. "Benim iyi bir arkadaşım ve birlikte çok zaman geçiriyoruz. Böyle bir rekabete sahip olmak, onu antrenmanda görmek benim için bir ayrıcalık."