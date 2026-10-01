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"Bana gelişmemde yardımcı oluyor!" - Victor Munoz, Liverpool'daki ilk etkisinin ardından Premier League'in yoğunluğunu övdü
İngiliz futbolunun fiziksel yapısına uyum sağlamak
Liverpool'un yaz transferi Munoz, Osasuna'dan 40 milyon euro karşılığında gelmesinin ardından Premier League'in saf hızına ve gücüne duyduğu hayranlığı dile getirdi. Kanat oyuncusu, teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde Anfield'daki ilk transfer olurken, Liverpool'un imzasını almak için Newcastle'ı geride bırakmasının ardından altı yıllık sözleşmeye imza attı.
İspanya'nın cumartesi günü Çekya ile oynayacağı Uluslar Ligi maçı öncesinde milli takım kampında bir basın toplantısında konuşan Munoz, La Liga'dan Merseyside'a geçtikten sonra yapmak zorunda kaldığı uyumları anlattı. Munoz perşembe günü gazetecilere, "LaLiga ile Premier League arasında kesinlikle farklar görüyorum" dedi. "LaLiga çok daha taktiksel. Premier League maçları daha fiziksel. Oradaki antrenmanların yoğunluğu çok yüksek, bu farkı hissediyorsunuz. Bu da gelişmeme yardımcı oluyor."
- AFP
Sakatlık aksiliklerinin üstesinden gelmek
Eski Real Madrid altyapı yeteneği, kısa sürede dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. Yaz aylarında İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanan kadrosuna alınsa da, yaşadığı sakatlık turnuva boyunca sahaya çıkmasına acımasızca engel oldu. Şimdi tamamen iyileşen kanat oyuncusu, mevcut milli maç arasında yeniden milli takımdaki yerini aldı ve salı günü Hırvatistan karşısında ikinci yarıda oyuna girerek dönüş yaptı.
Hücum oyuncusu, Iraola'nın hücum sistemine uyum sağlarken Premier League'de şimdiden beş maça çıktı ve bir kez fileleri havalandırdı. Kariyerindeki baş döndürücü yükselişi değerlendiren Munoz, şunları ekledi: "Her şeyin bu kadar hızlı olması, olan biteni tamamen kavramama zaman bırakmıyor. Ailemle birlikte her anın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz... Şu anda iyi bir noktadayım."
İspanya kampında dünyanın en iyileriyle rekabet etmek
Munoz, salı günü Hırvatistan'la oynanan maçta ikinci yarıda oyuna girerken, şu anda Uluslar Ligi serüveni için yeniden İspanya Milli Takımı'yla birlikte. Liverpool'un oyuncusu, ilk 11'de yer bulmak için özellikle Barcelona'nın sansasyon ismi ve Ballon d'Or umutlarından Lamine Yamal'la zorlu bir rekabetle karşı karşıya. Yamal, İspanya'nın yakın zamanda Sevilla'da Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı iki gol ve yaptığı asistle manşetlere çıkmıştı.
Dakikalar için mücadele etme ihtimali karşısında gözünü korkutmak yerine, Munoz bu iç rekabeti en üst seviyedeki gelişiminin hayati bir parçası olarak görüyor. Yamal hakkında konuşan Munoz, "Ondan çok şey öğrenmeye çalışıyorum" dedi. "Benim iyi bir arkadaşım ve birlikte çok zaman geçiriyoruz. Böyle bir rekabete sahip olmak, onu antrenmanda görmek benim için bir ayrıcalık."
- AFP
İspanya'nın bir sonraki maçı ve Uluslar Ligi'ndeki konumu
Çekya ile karşılaşmasının ardından İspanya, pencerenin son maçında salı günü deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecekLiverpool kanat oyuncusu Víctor Muñoz, Osasuna'dan 40 milyon avroluk transferini ve Premier League'de Andoni Iraola yönetiminde oynamanın fiziksel gerekliliklerini anlattı.. İspanya, iki maçta aldığı altı puanla 3. Grup'ta şu anda namağlup lider konumda bulunuyor; İngiltere ve Hırvatistan'ın üç puan önünde yer alırken, Çekya ise puansız şekilde tablonun dibine demir atmış durumda.
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