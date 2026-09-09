'Bana DM atın!' - Liverpool ve Rangers'ın eski orta saha oyuncusu Ovie Ejaria, yeni kulüp arayışında LinkedIn'i kullanıyor

Uluslararası düzeyde hâlâ Nijerya'yı temsil etme hakkı bulunan Londra doğumlu oyuncu, 2018-19 sezonunda Steven Gerrard yönetiminde Rangers'ta umut vadeden bir kiralık dönem geçirmiş, ancak kulüpteki kalışını erken sonlandırmıştı. Ejaria, sezonluk kiralık anlaşmasını kısa kesip Aralık 2018'de Liverpool'a dönmeyi tercih etti ve ani ayrılığı Ibrox yönetiminde hayal kırıklığı yarattı. Gerrard, orta saha oyuncusunun o dönemdeki ayrılığıyla ilgili olarak Glasgow Times'a şöyle konuştu: "Ayrıldığı için hayal kırıklığına uğradım mı? Evet. Bunun doğru karar olduğunu düşünüyor muyum? Hayır, çünkü burada inanılmaz bir fırsatı olduğunu düşünüyordum."

Bu ani ayrılıktan önce Gerrard, özellikle Rangers'ın Ağustos 2018'de FC Ufa ile oynadığı gergin Avrupa Ligi play-off eşleşmesinde oyun kurucuya duyduğu hayranlığı açıkça dile getirmişti. Connor Goldson'ın kafa golü Ibrox'taki ilk maçta 1-0'lık galibiyeti getirirken, Ejaria bir hafta sonra Rusya'da belirleyici bir performans sergiledi; Neftyanik Stadyumu'ndaki zorlu 1-1'lik beraberlikte erken bir gol atarak takımının grup aşamasına kalmasını sağladı.

Gerrard, kıta sahnesindeki yoğun baskı altında orta saha oyuncusunun soğukkanlılığını överken Rangers TV'ye şunları söyledi: "Bence muhteşemdi ve şimdiye kadar bize verdiği en güçlü 90 dakika buydu."

Bu performansın, kısa süreli umut veren anlardan baskın ve eksiksiz bir oyuna doğru önemli bir sıçramayı temsil ettiğinin altını çizen eski Rangers teknik direktörü şöyle devam etti: "Bence çok fazla parıltı ve çok fazla devre gördük, bazı iyi performanslar da vardı ama bence bu, iyi bir takıma karşı kendini gerçekten ilk kez mükemmel bir performansla ortaya koyduğu maçtı. Başından sonuna kadar çok iyiydi."



