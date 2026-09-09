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Adhe Makayasa

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'Bana DM atın!' - Liverpool ve Rangers'ın eski orta saha oyuncusu Ovie Ejaria, yeni kulüp arayışında LinkedIn'i kullanıyor

Transfers
O. Ejaria
Liverpool
Premier Lig
Rangers
Premiership
Real Oviedo
La Liga

Eski Liverpool ve Rangers orta sahası Ovie Ejaria, Real Oviedo'dan ayrılmasının ardından yeni bir kulüp bulmak için sıra dışı bir adımla profesyonel ağ platformu LinkedIn'e başvurdu. 28 yaşındaki bonservisi elinde oyuncu, orta saha ve hücumdaki çeşitli pozisyonlardaki taktiksel çok yönlülüğünü öne çıkararak kendisiyle ilgilenebilecek kulüplere açık bir çağrıda bulundu.

  • Bonservisi elinde olan oyuncu fırsat kolluyor

    Eski Liverpool ve Rangers orta saha oyuncusu Ejaria, yeni bir kulüp bulmak için profesyonel ağ platformu LinkedIn'i kullanarak sıra dışı bir adım attı. 28 yaşındaki oyuncu, geçen sezon İspanya'nın en üst liginden düşen Oviedo formasıyla La Liga'da sadece sekiz maça çıktıktan sonra şu anda bonservissiz durumda. Eski İngiltere 21 Yaş Altı milli futbolcusu, potansiyel taliplerin ilgisini çekmek için Liverpool, Sunderland, Rangers ve Reading'deki geçmiş deneyimlerini sıraladı.

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    Ejaria taktiksel çok yönlülüğünü öne çıkardı

    Ejaria, doğru projeyi bulma arayışında merkez orta sahanın her bölgesinde ya da sol kanatta görev yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Orta saha oyuncusu, LinkedIn'deki açık bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Şu anda serbest oyuncuyum ve doğru fırsatı arıyorum. Eğer bir fırsat varsa ya da orta saha oyuncusu (6, 8 ve 10) veya sol kanatta oynayabilecek birini arayan bir kulüp biliyorsanız, lütfen bana doğrudan mesaj atmaktan çekinmeyin."

  • Eski teknik direktör yeteneği hatırlıyor

    Uluslararası düzeyde hâlâ Nijerya'yı temsil etme hakkı bulunan Londra doğumlu oyuncu, 2018-19 sezonunda Steven Gerrard yönetiminde Rangers'ta umut vadeden bir kiralık dönem geçirmiş, ancak kulüpteki kalışını erken sonlandırmıştı. Ejaria, sezonluk kiralık anlaşmasını kısa kesip Aralık 2018'de Liverpool'a dönmeyi tercih etti ve ani ayrılığı Ibrox yönetiminde hayal kırıklığı yarattı. Gerrard, orta saha oyuncusunun o dönemdeki ayrılığıyla ilgili olarak Glasgow Times'a şöyle konuştu: "Ayrıldığı için hayal kırıklığına uğradım mı? Evet. Bunun doğru karar olduğunu düşünüyor muyum? Hayır, çünkü burada inanılmaz bir fırsatı olduğunu düşünüyordum."

    Bu ani ayrılıktan önce Gerrard, özellikle Rangers'ın Ağustos 2018'de FC Ufa ile oynadığı gergin Avrupa Ligi play-off eşleşmesinde oyun kurucuya duyduğu hayranlığı açıkça dile getirmişti. Connor Goldson'ın kafa golü Ibrox'taki ilk maçta 1-0'lık galibiyeti getirirken, Ejaria bir hafta sonra Rusya'da belirleyici bir performans sergiledi; Neftyanik Stadyumu'ndaki zorlu 1-1'lik beraberlikte erken bir gol atarak takımının grup aşamasına kalmasını sağladı.

    Gerrard, kıta sahnesindeki yoğun baskı altında orta saha oyuncusunun soğukkanlılığını överken Rangers TV'ye şunları söyledi: "Bence muhteşemdi ve şimdiye kadar bize verdiği en güçlü 90 dakika buydu."

    Bu performansın, kısa süreli umut veren anlardan baskın ve eksiksiz bir oyuna doğru önemli bir sıçramayı temsil ettiğinin altını çizen eski Rangers teknik direktörü şöyle devam etti: "Bence çok fazla parıltı ve çok fazla devre gördük, bazı iyi performanslar da vardı ama bence bu, iyi bir takıma karşı kendini gerçekten ilk kez mükemmel bir performansla ortaya koyduğu maçtı. Başından sonuna kadar çok iyiydi."


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    Orta saha oyuncusu uygun projeyi bekliyor

    Ejaria, Avrupa ligelerinde 2026-27 sezonu başlarken yeni bir sözleşme almak için şimdi çalışmalarını sürdürüyor. Serbest oyuncu statüsü, ona geleneksel transfer dönemi sınırlarının dışında kulüplere imza atma imkânı tanıyor. 28 yaşındaki oyuncu, İngiltere, İskoçya ve İspanya'daki geniş kariyer geçmişinin profesyonel futbola hızlı bir dönüş yapmasını sağlayacağını umuyor.