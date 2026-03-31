"Bana bu başarının bir parçasıymışım gibi hissettirdiler" - Sergio Agüero, Arjantin'in 2022 Dünya Kupası zaferi ve Lionel Messi ile takım arkadaşlarının 2026'ya hazır olduğuna inanmasının nedenlerini anlatıyor
2022 Dünya Kupası
Bu zafer, ülke için ve özellikle de milli takımda uzun süredir başarıya ulaşmak için çaba gösteren Lionel Messi için çok önemli bir andı.
Kariyerinin büyük bir bölümünde Atlético Madrid, Manchester City ve Arjantin gibi kulüpler için ne kadar önemli bir oyuncu olsa da, Agüero bu zaferin bir parçası olamadı. Forvet, kalp problemi nedeniyle bir yıl önce emekli olmak zorunda kalmıştı, bu da takımın tarihi başarısının bir parçası olamadığı anlamına geliyordu. Buna rağmen, uzun süredir birlikte oynadığı takım arkadaşları onu bu başarının bir parçası olarak gördüler ve finalin Arjantin lehine sonuçlanmasının ardından kutlamalar sırasında Agüero, Messi'yi omuzlarına kaldırarak ünlü bir an yaşattı.
Agüero, o günle ilgili duygularının acıdan çok tatlı olduğunu belirterek, o günü hala hayatında yaşadığı en güzel anlardan biri olarak hatırladığını söyledi.
Aguero'nun sözleri
Aguero, Stake aracılığıylaGOAL'a şunları söyledi: "Bu, tüm Arjantinliler için inanılmaz bir andı. Dünya Kupası'nı kazanmayalı uzun zaman olmuştu ve bu zafer, harika bir turnuvanın ardından, bence tüm zamanların en iyi finali olarak nitelendirilebilecek bir maçta elde edildi. Leo bunu hak etmişti, tüm oyuncular ve teknik ekip de öyle. Onun ve onların adına çok mutlu oldum.
"Kalp problemim nedeniyle emekli olmak zorunda kaldığım için orada olamadım, ama bana sanki ben de bu başarının bir parçasıymışım gibi hissettirdiler. Sadece ben değil, Katar'da şampiyonluğa giden süreçte yer alan ve çeşitli nedenlerle orada olamayan pek çok oyuncu da aynı şeyi hissetti.
"Bu, Leo'nun ve katılan tüm oyuncuların büyüklüğünü gösteriyor. Hepimiz kendimizi onlar tarafından temsil edildi hissettik. Oyun tarzı, ruhu ve Arjantinlilere özgü oyun kimliği sayesinde. Onlarla birlikte kutlamalarda yer alabilmek, ve bana bunun bir parçası olmama izin verdikleri için onlara teşekkür etmeyi asla bırakmayacağım, sahip olduğum en güzel anılardan biri."
2026 kadrosu
Arjantin, bu yaz şampiyonluk unvanını korumaya hazırlanıyor ve kadrosunda üç buçuk yıl önce zafer kazanan oyuncuların çoğuna yer vermesi bekleniyor. Messi'nin kadroda yer alacağı henüz resmi olarak teyit edilmedi, ancak bu yaz takımın liderleri arasında yer alacağına dair yaygın bir beklenti var.
Önceki şampiyonlar için, nesil değişimini kaçırma ve çok uzun süre tecrübeli oyunculara güvenme endişesi her zaman vardır, ancak Aguero, teknik direktör Lionel Scaloni'nin bu durumu iyi yönettiğine inanıyor. Messi, Nicolas Otamendi ve Rodrigo de Paul gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra, takımda 2022 Dünya Kupası'nda henüz genç olan Enzo Fernandez ve Julian Alvarez gibi oyuncuların yanı sıra, hücumda Nico Paz, Franco Mastantuono ve Giuliano Simeone gibi yepyeni yüzler de bulunuyor.
Aguero, "Bence Scaloni, Katar takımının ruhunu korumaya çalışıyor" dedi. "[Angel] Di María gibi bazı kilit oyuncular artık kadroda olmayacak, ancak teknik ekip, onların yokluğunun etkisini azaltabilecek başka oyuncular buldu.
"Çekirdek kadroyu koruyor, bu çok önemli. Çok genç ama zafere aç ve Arjantin için oynamanın ne anlama geldiğini anlayan yeni oyuncuların gelmesi büyük bir kazanç. Tecrübe eksiklikleri olabilir, ancak tecrübeli oyuncular milli takıma bu tutkuyu aşılamaktan sorumlu olacaklar."
Messi'nin etkisi
Bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası, Meksika, Kanada ve ABD'de gerçekleştirilecek ve Messi, MLS'e geldiğinden beri bu üç ülkedeki futbola doğrudan etki etti. İki kez MLS MVP'si seçilen oyuncu, geçen sezon Inter Miami'nin MLS Kupası'nı kazanmasına yardımcı olurken, Kuzey Amerika'daki ilk başarısı, yine Meksikalı rakiplerin yer aldığı bir turnuvada Leagues Cup'ta gösterdiği performans oldu.
Aguero, uzun süredir takım arkadaşı ve dostu olan Messi'nin Amerika'da kariyerine devam etmesini uzaktan izledi ve Messi'nin Amerikan futbolu üzerindeki etkisinin önemli bir iz bırakacağına inanıyor.
"Etkisi yadsınamaz," dedi. "Bence Leo'nun gelişiyle MLS'de bir 'öncesi' ve 'sonrası' var. Inter Miami şu anda en değerli kulüp. Ve bu, onun taraftarlar için ne anlama geldiğinden bahsetmiyorum bile. Oynadığı her stadyum dolup taşıyor ve taraftarlar onun oyunundan keyif alıyor. Messi, MLS'ye büyümesi ve diğer büyük ligler arasında yerini alması için ihtiyaç duyduğu ivmeyi kazandırdı."
Şimdi ne olacak?
Bu yazki Dünya Kupası öncesinde tüm gözler Arjantin'in Mart ayı maçlarına çevrilmiş durumda. İspanya ile oynanması planlanan "Finalissima" maçının rafa kaldırılmasına rağmen, Messi ve Arjantin, Dünya Kupası öncesi hazırlık maçları kapsamında Cuma günü Moritanya ile, Salı günü ise Zambiya ile karşılaşacak.