Bu zafer, ülke için ve özellikle de milli takımda uzun süredir başarıya ulaşmak için çaba gösteren Lionel Messi için çok önemli bir andı.

Kariyerinin büyük bir bölümünde Atlético Madrid, Manchester City ve Arjantin gibi kulüpler için ne kadar önemli bir oyuncu olsa da, Agüero bu zaferin bir parçası olamadı. Forvet, kalp problemi nedeniyle bir yıl önce emekli olmak zorunda kalmıştı, bu da takımın tarihi başarısının bir parçası olamadığı anlamına geliyordu. Buna rağmen, uzun süredir birlikte oynadığı takım arkadaşları onu bu başarının bir parçası olarak gördüler ve finalin Arjantin lehine sonuçlanmasının ardından kutlamalar sırasında Agüero, Messi'yi omuzlarına kaldırarak ünlü bir an yaşattı.

Agüero, o günle ilgili duygularının acıdan çok tatlı olduğunu belirterek, o günü hala hayatında yaşadığı en güzel anlardan biri olarak hatırladığını söyledi.