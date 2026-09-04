Gakpo, cuma gecesi Liverpool'un başarısının mimarlarından biri oldu ve ortaya koyduğu performansla Anfield'dan yaz aylarında ayrılacağına dair süren söylentileri susturdu. Yoğun transfer spekülasyonlarının odağındaki hücum oyuncusu, Andoni Iraola'nın sisteminde neden hâlâ hayati bir parça olduğunu tam anlamıyla gösterdi.

Maçın ardından konuşan Hollandalı milli oyuncunun, Isak ile bağlantısı konusunda morali oldukça yüksekti. "Evet, göreceğiz. Her zaman birlikte antrenman yapıyoruz ve birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Umarım birbirimize birçok kez asist yapabiliriz. Şimdi bana birkaç asist borçlu!"

2-0'lık galibiyet, Gakpo'nun son üçteki oyun görüşü ve fedakârlığının bir göstergesiydi. Takımın performansını değerlendiren oyuncu, Sky Sports'a şunları söyledi: "Bence bugün harika bir maç çıkardık. Açıkçası hâlâ geliştirmemiz gereken bazı şeyler var ama bu bizim için çok ihtiyaç duyduğumuz bir galibiyetti ve üç puanı aldığımız için gerçekten çok mutluyum."