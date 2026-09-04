AFP
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'Bana birkaç asist borçlu!' - Cody Gakpo, Liverpool ikilisinin bir kez daha etkileyici performans sergilemesinin ardından Alexander Isak ile gelişen ortaklığı hakkında şaka yaptı
Hollandalı, yaratıcı bir ustalık gösterisiyle parladı
Gakpo, cuma gecesi Liverpool'un başarısının mimarlarından biri oldu ve ortaya koyduğu performansla Anfield'dan yaz aylarında ayrılacağına dair süren söylentileri susturdu. Yoğun transfer spekülasyonlarının odağındaki hücum oyuncusu, Andoni Iraola'nın sisteminde neden hâlâ hayati bir parça olduğunu tam anlamıyla gösterdi.
Maçın ardından konuşan Hollandalı milli oyuncunun, Isak ile bağlantısı konusunda morali oldukça yüksekti. "Evet, göreceğiz. Her zaman birlikte antrenman yapıyoruz ve birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Umarım birbirimize birçok kez asist yapabiliriz. Şimdi bana birkaç asist borçlu!"
2-0'lık galibiyet, Gakpo'nun son üçteki oyun görüşü ve fedakârlığının bir göstergesiydi. Takımın performansını değerlendiren oyuncu, Sky Sports'a şunları söyledi: "Bence bugün harika bir maç çıkardık. Açıkçası hâlâ geliştirmemiz gereken bazı şeyler var ama bu bizim için çok ihtiyaç duyduğumuz bir galibiyetti ve üç puanı aldığımız için gerçekten çok mutluyum."
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Isak, Anfield'daki tarihi başarıyı tekrarladı
Gakpo oyunun temposunu belirlerken, Isak ise son dönemdeki yeniden yükselişinin alametifarikası olan bitirici dokunuşu ortaya koydu. İsveçli milli oyuncu şu anda kariyerinin en formda dönemini yaşıyor; bu sezon Premier League'de geçen sezondaki toplam gol sayısını yalnızca üç maçta yakaladı.
Dokuz dakika içinde attığı iki gol, tamamen bir golcünün içgüdüsünü yansıtan bir performanstı ve iki gol de Gakpo'nun asistlerinden geldi. Bu dikkat çekici "dokuz dakikalık çılgınlık", eski Newcastle oyuncusunun Liverpool'da 10 yılı aşkın süredir hiçbir oyuncunun ulaşamadığı bir dönüm noktasına erişmesini sağladı. Hatta Isak, Maxi Rodriguez'in imza attığı bir başarıyı tekrarladı.
Iraola, Suffolk'ta ilk galibiyetini aldı
Sonuç, Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola için özellikle önemliydi; zira sonunda kulüpteki ilk üç puanını aldı. Görevine 2-2'lik iki beraberlikle başlamasının ardından takımın maçları sonuna kadar götürme becerisine dair endişeler vardı, ancak Suffolk'taki profesyonel performans bu korkuları ortadan kaldırdı. Bu galibiyet, Iraola'nın kulüpte Premier League'deki ilk üç maçının hiçbirini kazanamayan Brendan Rodgers'tan bu yana ilk teknik direktör olmasını engelledi.
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Van Dijk, Gakpo'nun Liverpool'da parlamasını bekliyor
Kaptan Virgil van Dijk, taktik yaklaşımı ve Gakpo’nun bireysel katkısını övmekte gecikmedi. Hollandalı savunmacı şöyle dedi: "Bence başlangıçta biraz daha direkt oynadık, ki istediğimiz de buydu; tehlikeyi onların yarı sahasına taşımak ve biraz kaos yaratmak. Harika goller. Cody müthişti. Harika bir galibiyet, şimdi sıradaki maça."
Van Dijk, transfer döneminde başka yerlerden ilgi görmesine rağmen Gakpo’nun kulüpte kalmasının önemini de vurguladı. "Çok büyük. Bunu transfer dönemi kapanmadan önce de söylemiştim, bizim için önemli ve bu sezon da önemli olacak."
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