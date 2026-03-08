AFP
Çeviri:
"Bana 50 kez hain dedi!" - Jose Mourinho, Benfica'nın Portekiz Ligi lideri ile 2-2 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gördükten sonra Porto'nun yardımcı antrenörünü sert bir şekilde eleştirdi
Benfica'nın geri dönüşü beraberliği garantiledi
Danimarkalı orta saha oyuncusu Victor Froholdt, 10. dakikada Porto'nun ilk golünü attı ve Polonyalı oyuncu Oskar Pietuszewski, devre bitmeden kısa bir süre önce farkı ikiye çıkararak konuk takımı üstün bir konuma getirdi. Ancak ev sahibi takım ikinci yarıda güçlü bir tepki gösterdi ve Andreas Schjelderup ve Leandro Barreiro'nun golleriyle önemli bir geri dönüşe imza atarak kritik bir puanı kurtardı.
Son dakikalarda atılan goller saha kenarında kaosa neden oldu
Barreiro'nun 89. dakikada attığı beraberlik golünün ardından tartışma çıktı ve Mourinho'nun Porto yedek kulübesiyle çatıştığı görüldü. Eski Chelsea ve Real Madrid teknik direktörü daha sonra kırmızı kart gördü ve tünele doğru ilerlerken başparmağını ve işaret parmağını birbirine yaklaştırarak birini küçük adam olarak nitelendiren bir jest yaptı.
Maçtan sonra konuşan Mourinho, neden oyundan atıldığına ilişkin şunları söyledi: "Hakem, FC Porto yedek kulübesine top attığım için beni oyundan attığını söyledi. Bu tamamen yanlış. Birçok kez, gol attığımızda, şanslı bir taraftara şans vermek için topu tribünlere atarım. Teknik olarak çok iyi olmadığımı biliyorum, ama top tribünlere gitmek için atılmıştı. Haksız yere oyundan atıldım. Dördüncü hakem maç boyunca çok kötü bir iş çıkardı ve ben bunu hakeme söylediğimde de aynı şekilde devam etti."
63 yaşındaki oyuncu, Porto teknik ekibinin öfkesini çeken kişinin Gonzalez olduğunu doğruladı ve şunları ekledi: "Bana 50 kez hain dedi. Bana açıklamasını istiyorum, neye hainim? FC Porto'ya gittim, ruhumu FC Porto'ya verdim, Chelsea'ye gittim, Inter'e gittim, Real Madrid'e gittim, dünyayı dolaştım ve hayatımın her gününü 24 saatine adadım. Buna profesyonellik denir. Marsilya'ya gittiğinde o da hain miydi? Neye hain? Beni daha kabul edilebilir bir şekilde aşağılayabilirdi, ama bence bu benim çok değer verdiğim profesyonelliğime bir saldırıydı."
Mourinho, Porto'nun 'üstün' olduğunu kabul ediyor
Ancak Mourinho, takımının heyecan verici geri dönüşüne rağmen, o gece Porto'nun daha iyi takım olduğunu kabul etti. "Maçla ilgili olarak: maçın büyük bir bölümünde FC Porto bizden daha yakın bir galibiyete ulaştı. Onları çok sevebilir, sevmeyebilir, hatta nefret edebilirsiniz, ancak FC Porto bir fikirle bir takım oluşturdu" dedi. "Onlar bunu istiyor, bu şekilde oynuyorlar, profilleri bu oyun tarzına uygun. Fiziksel olarak çok güçlü bir takım. FC Porto'ya karşı oynamak çok zor. Dört kanat oyuncusu var ve hangisi en hızlı... Oyunun yoğunluğu açısından bizden çok üstünler.
Sıralamada üst sıralarda değişiklik yok
Bu dramatik beraberlik, ligin zirvesinde hiçbir değişiklik olmamasına neden oldu. Porto, 66 puanla lig liderliğini korurken, bu hafta sonu Braga deplasmanında 2-2 berabere kalan ikinci sıradaki Sporting'e karşı 4 puanlık önemli avantajını korudu.
Benfica ise Porto'nun 7 puan gerisinde, ancak Mourinho şampiyonluğu henüz pes etmeye hazır değil. "27 puan kaldı. 7 puanı telafi etmenin zor olduğunu düşünüyorum. Gol farkı açısından, çok benzer durumdayız" dedi. "İleride karşılıklı maçların sonuçlarının nasıl olacağını göreceğiz. Ama 7 puan bana kolay gelmiyor. Sezonun başından beri bunu söylüyorum. FC Porto'nun nasıl oynadığını anlamak çok kolay, onlara karşı oynamak çok zor. FC Porto'nun daha fazla puan kaybetmesinin kolay olacağını sanmıyorum. Ama matematiksel olarak mümkün olduğu sürece, her şey olabilir."
