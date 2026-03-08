Barreiro'nun 89. dakikada attığı beraberlik golünün ardından tartışma çıktı ve Mourinho'nun Porto yedek kulübesiyle çatıştığı görüldü. Eski Chelsea ve Real Madrid teknik direktörü daha sonra kırmızı kart gördü ve tünele doğru ilerlerken başparmağını ve işaret parmağını birbirine yaklaştırarak birini küçük adam olarak nitelendiren bir jest yaptı.

Maçtan sonra konuşan Mourinho, neden oyundan atıldığına ilişkin şunları söyledi: "Hakem, FC Porto yedek kulübesine top attığım için beni oyundan attığını söyledi. Bu tamamen yanlış. Birçok kez, gol attığımızda, şanslı bir taraftara şans vermek için topu tribünlere atarım. Teknik olarak çok iyi olmadığımı biliyorum, ama top tribünlere gitmek için atılmıştı. Haksız yere oyundan atıldım. Dördüncü hakem maç boyunca çok kötü bir iş çıkardı ve ben bunu hakeme söylediğimde de aynı şekilde devam etti."

63 yaşındaki oyuncu, Porto teknik ekibinin öfkesini çeken kişinin Gonzalez olduğunu doğruladı ve şunları ekledi: "Bana 50 kez hain dedi. Bana açıklamasını istiyorum, neye hainim? FC Porto'ya gittim, ruhumu FC Porto'ya verdim, Chelsea'ye gittim, Inter'e gittim, Real Madrid'e gittim, dünyayı dolaştım ve hayatımın her gününü 24 saatine adadım. Buna profesyonellik denir. Marsilya'ya gittiğinde o da hain miydi? Neye hain? Beni daha kabul edilebilir bir şekilde aşağılayabilirdi, ama bence bu benim çok değer verdiğim profesyonelliğime bir saldırıydı."