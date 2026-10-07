Balotelli, Douglas Costa ve yeni Tre Elle Sport merkezi: Al-Ittifaq için yeni bir dönem başlıyor

Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Ittifaq FC, daha önce Etisalat Sports & Leisure Club olarak bilinen yepyeni ve yenilenmiş Tre Elle Sports Center'ın açılışını bugün gerçekleştirdi. Uluslararası ve yerel konuklar ile ticari ortakların katılımıyla gerçekleşen açılış, yalnızca spor, iş dünyası ve ortaklıkları bir araya getirmek için değil, aynı zamanda kulübün sportif hedeflerini yeniden canlandırmaya çalışacak oyuncuları tanıtmak için de bir fırsat oldu. Bu isimler arasında eski Juventuslu Douglas Costa'nın yanı sıra eski Inter, Milan ve İtalya Milli Takımı oyuncusu Mario Balotelli de yer aldı.



