Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Ittifaq FC, daha önce Etisalat Sports & Leisure Club olarak bilinen yepyeni ve yenilenmiş Tre Elle Sports Center'ın açılışını bugün gerçekleştirdi. Uluslararası ve yerel konuklar ile ticari ortakların katılımıyla gerçekleşen açılış, yalnızca spor, iş dünyası ve ortaklıkları bir araya getirmek için değil, aynı zamanda kulübün sportif hedeflerini yeniden canlandırmaya çalışacak oyuncuları tanıtmak için de bir fırsat oldu. Bu isimler arasında eski Juventuslu Douglas Costa'nın yanı sıra eski Inter, Milan ve İtalya Milli Takımı oyuncusu Mario Balotelli de yer aldı.
Balotelli, Douglas Costa ve yeni Tre Elle Sport merkezi: Al-Ittifaq için yeni bir dönem başlıyor
Patric ve Baselli de yaz transferlerinin arasında.
Açılışın öne çıkan anlarından biri, 2026/2027 sezonu için kulübün yeni oyuncularının tanıtılması oldu. Bu isimler arasında daha önce de anılan Douglas Costa, ayrıca eski Lazio oyuncusu Patric Gabarrón Gil ve eski Torino (diğerlerinin yanı sıra) oyuncusu Daniele Baselli de yer aldı. Yeni takviyeler, gelişmekte olan kadroyu güçlendirirken Al-Ittifaq FC'nin hedeflerini de ortaya koyuyor.
ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ
Merkez ve yeni transferlerin yanı sıra, teknik sponsor EVOL ile iş birliği içinde hazırlanan Al-Ittifaq FC’nin yeni forması da tanıtıldı. Formada ayrıca, değerli metaller sektöründe faaliyet gösteren ve Roma’nın İtalya’daki partnerlerinden biri olan İtalyan şirketi Orodei24 sponsor olarak yer alıyor. Bu da Pietro Laterza’nın projesinin, kulübü uluslararası ölçekte de büyümeye taşımayı hedeflediğini, bununla birlikte gözünü İtalya’dan da ayırmadığını gösteriyor.
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