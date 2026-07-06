ABD Başkanı Donald Trump, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Bosna'ya karşı oynanan maçta kırmızı kart görerek oyundan atılan milli takım forveti Folarin Balogun'un cezasının askıya alınmasıyla ilgili bu sansasyonel gelişme konusunda hiçbir şeyi inkar etmiyor. Balogun, kart sisteminin var olduğu günden bu yana eşi benzeri görülmemiş bir karar karşısında herkesin şaşkınlığı içinde bu gece Belçika karşısında sahaya çıkacak.
Getty Images Sport
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Balogun olayı: Trump hiçbir şeyi inkar etmiyor: "Evet, Infantino ile konuştum ve kararını yeniden değerlendirmesini istedim"
BASIN TOPLANTISI
"Evet, bunu yaptım (Infantino'yu aradım, editörün notu). Ancak bu kararla hiçbir ilgim yok: Sadece çok saygın bir kişiden bir gözden geçirme istedim. Ona ne yapması gerektiğini söylemedim, kararı o vermedi. Kararı bir komite verdi ve bu mükemmel bir karardı," dedi Trump basın toplantısında.
"BU ADALETSİZ OLURDU"
"Bu bir faul bile değildi, sadece iki sporcunun çarpışmasıydı. Balogun en iyi oyunculardan biri. Geçmişine bakarsak, hakem biraz şüpheli bir isim. Kimsenin inanamayacağı bir karar verdi. Ben sporu seven biriyim ve bu bir faul değildi. Balogun'un cezası kaldırılmasaydı, maç 2020 seçimleri gibi hileli olurdu."
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