Balogun olayı: Trump hiçbir şeyi inkar etmiyor: "Evet, Infantino ile konuştum ve kararını yeniden değerlendirmesini istedim"

"Evet, bunu yaptım (Infantino'yu aradım, editörün notu). Ancak bu kararla hiçbir ilgim yok: Sadece çok saygın bir kişiden bir gözden geçirme istedim. Ona ne yapması gerektiğini söylemedim, kararı o vermedi. Kararı bir komite verdi ve bu mükemmel bir karardı," dedi Trump basın toplantısında.