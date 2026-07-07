"Balogun Olayı" örnek mi? İngiltere, Norveç ile oynayacağı Dünya Kupası maçı öncesinde kırmızı kartla ilgili itirazı değerlendiriyor gibi görünüyor

Bayer 04 Leverkusen ile sözleşmesi bulunan savunma oyuncusu, Meksika ile oynanan son 16 turu maçında Jesus Gallardo’ya yaptığı sert müdahalenin ardından haklı olarak kırmızı kart görmüştü. İranlı hakem Alireza Faghani, ilk başta İngiliz oyuncunun faulünü bile çalmadı; ancak VAR’ın müdahalesinin ardından 23 yaşındaki oyuncuyu sahadan attı.

FIFA kurallarına göre Quansah’a en az bir maçlık ceza verilmesi gerekiyor; tam hızda yaptığı sert müdahalenin şiddeti göz önüne alındığında, iki maçlık bir ceza daha uygun olurdu.

Ancak son zamanlarda yaşanan “Balogun olayı” nedeniyle FIFA, Quansah’a verilen cezayı da iptal etmek ya da en azından şartlı olarak ertelemek zorunda kalabilir.