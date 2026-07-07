Federasyon kaynaklarına atıfta bulunan birçok İngiliz medya kuruluşunun bildirdiğine göre, Three Lions yönetimi, Jarell Quansah’ın kırmızı kart görmesi ve bunun sonucunda Norveç ile oynanacak çeyrek final maçında alacağı cezaya itiraz etmeyi değerlendiriyor.
Çeviri:
"Balogun Olayı" örnek mi? İngiltere, Norveç ile oynayacağı Dünya Kupası maçı öncesinde kırmızı kartla ilgili itirazı değerlendiriyor gibi görünüyor
Bayer 04 Leverkusen ile sözleşmesi bulunan savunma oyuncusu, Meksika ile oynanan son 16 turu maçında Jesus Gallardo’ya yaptığı sert müdahalenin ardından haklı olarak kırmızı kart görmüştü. İranlı hakem Alireza Faghani, ilk başta İngiliz oyuncunun faulünü bile çalmadı; ancak VAR’ın müdahalesinin ardından 23 yaşındaki oyuncuyu sahadan attı.
FIFA kurallarına göre Quansah’a en az bir maçlık ceza verilmesi gerekiyor; tam hızda yaptığı sert müdahalenin şiddeti göz önüne alındığında, iki maçlık bir ceza daha uygun olurdu.
Ancak son zamanlarda yaşanan “Balogun olayı” nedeniyle FIFA, Quansah’a verilen cezayı da iptal etmek ya da en azından şartlı olarak ertelemek zorunda kalabilir.
- Getty Images Sport
FIFA, Balogun'dan para cezası aldı – Trump'ın etkisi mi oldu?
Uluslararası Federasyon, Balogun’un bir önceki Bosna-Hersek maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı cezayı, büyük protestolara rağmen son derece tartışmalı bir kararla kaldırmış ve böylece forvet oyuncusu, ABD milli takımının Belçika ile oynadığı son 16 turu maçında sahaya çıkabilmişti.
Bu konuyla ilgili özellikle dikkat çeken nokta, her iki tarafça da doğrulanan Donald Trump ile FIFA Başkanı Gianni Infantino arasındaki bir telefon görüşmesidir; bu görüşmede ABD Başkanı, görünüşe göre Balogun’un cezasının kaldırılmasını istemiştir. Infantino bunun üzerine dışarıdan herhangi bir müdahale olmadığını reddetmiş olsa da, birçok medya kuruluşu ve uzman, Trump’ı aslında bağımsız olması gereken FIFA Disiplin Komisyonu’nun kararına müdahale etmekle suçlamıştır.
- Getty Images Sport
Thomas Tuchel öfkeyle şöyle diyor: "Bu iş nereye kadar gidecek?"
Balogun’a verilen kararın açıklanmasının ve Belçika Futbol Federasyonu’nun itirazının reddedilmesinin hemen ardından, İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Infantino ve FIFA’ya sert eleştiriler yöneltmişti.
"VAR ekibinden üç kişi ve hakem durumu inceledi ve bunun kırmızı kart gerektirdiği kanısına vardı. Yani bir karar verildi. Peki bu kararı kim, ne zaman ve hangi gerekçeyle bozuyor? Bu işin sonu nereye varacak? Bana göre bu çok tuhaf. Biz sadece kararların tutarlı olmasını istiyoruz. Artık sarı kart sarı kart değilse itiraz mı edeceğiz? Bu konu hakkında sonsuza kadar tartışılabilir. Bu iş nerede başlıyor ve nerede bitiyor?" dedi Alman teknik adam.
Quansah’ın cezası devam ederse, Tuchel kadrosunu kesinlikle yeniden düzenlemek zorunda kalacak. Meksika maçında, Reece James’in sakatlığı nedeniyle Leverkusenli oyuncu sağ bek olarak maça başlamıştı. James zamanında iyileşemezse, muhtemelen Djed Spence forma giyecek – Tottenham Hotspur’un bu kanat bekçisi, Panama ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçlarında da dörtlü savunmanın sağında görev almıştı. Ancak özellikle Kongo maçında son derece zorlandığı görülmüştü.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun