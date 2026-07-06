İstifa eden Julian Nagelsmann’ın yerine Almanya’nın gelecekteki teknik direktörü olacak ve şu anda Magenta TV’de Dünya Kupası yorumculuğu yapan Jürgen Klopp, FIFA tarafından “affedilen” ve bu sayede Bosna’ya karşı oynanan son maçta kırmızı kart görmesine rağmen Belçika ile oynanacak son 16 turu maçında forma giyebilecek olan ABD’li forvet Balogun vakasıyla ilgili yaptığı açıklamada, sözünü sakınmadı.
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Balogun olayı: Jürgen Klopp sözünü esirgemiyor: "Trump ve Infantino, futbolla hiçbir ilgisi olmaması gereken kişiler"
BALOGUN, KURALLAR VAR
“Eğer Trump ve Infantino bu konuyu gerçekten konuşmuşlarsa, bu tam bir çılgınlık demektir” dedi eski Borussia Dortmund ve Liverpool teknik direktörü. “Şunu belirtmek gerekir ki bu bizim oyunumuz, onların değil. Bu iki kişi futboldan hiç anlamıyor ve bu sporla hiçbir ilgileri olmamalı. Hepimiz yanlış kararlar veririz ama hayatımız boyunca bunlarla yaşamayı öğreniriz. Geçmişte, herkesin yanlış olduğunu açıkça görebileceği pek çok gülünç kırmızı kart verildi. Ancak yine de bunlar kırmızı kart olarak kaldı, çünkü karar çoktan verilmişti. Balogun’a verilen kırmızı kart doğru bir karar, çünkü kurallar böyle diyor.”
KLOPP'UN GELECEĞİ
Jürgen Klopp’un, Borussia Dortmund ve Liverpool’un başında sergilediği performanslar sayesinde dünya futbolunda bir referans figür olarak sahip olduğu önem ve bu Dünya Kupası’ndaki büyük fiyaskonun ardından Almanya milli takımının başına geçmesi beklenen görev göz önüne alındığında, bu tavır açıkça yankı uyandırmaya ve tartışmayı daha da alevlendirmeye yönelik. Paraguay’a karşı penaltı atışlarında elenilmesi üzerine Alman Futbol Federasyonu, sözleşmesinin bitmesine iki yıl kalmasına rağmen teknik direktör Nagelsmann’ı istifaya zorladı. Şu anda Red Bull grubunda Küresel Futbol Başkanı olarak görev yapan Klopp, Almanya milli takımının teknik direktörlüğü için şimdiden teklif aldı ve sözleşmesindeki bir madde sayesinde mevcut sözleşmesinden kurtulma imkânına sahip.
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