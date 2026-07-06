“Eğer Trump ve Infantino bu konuyu gerçekten konuşmuşlarsa, bu tam bir çılgınlık demektir” dedi eski Borussia Dortmund ve Liverpool teknik direktörü. “Şunu belirtmek gerekir ki bu bizim oyunumuz, onların değil. Bu iki kişi futboldan hiç anlamıyor ve bu sporla hiçbir ilgileri olmamalı. Hepimiz yanlış kararlar veririz ama hayatımız boyunca bunlarla yaşamayı öğreniriz. Geçmişte, herkesin yanlış olduğunu açıkça görebileceği pek çok gülünç kırmızı kart verildi. Ancak yine de bunlar kırmızı kart olarak kaldı, çünkü karar çoktan verilmişti. Balogun’a verilen kırmızı kart doğru bir karar, çünkü kurallar böyle diyor.”