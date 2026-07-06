Dün akşam, FIFA’nın ABD’li forvetin bu gece (İtalya saatiyle 02:00’de) Belçika ile oynanacak sekizinci final maçında çekmesi gereken kırmızı kart cezasını iptal etme yönündeki sansasyonel kararının ardından patlak veren Balogun olayı, artık dünyanın dört bir yanında tartışma konusu haline geldi. Son saatlerde, özellikle de New York Times’ın Balogun meselesini çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump ile FIFA Başkanı Gianni Infantino arasında geçen telefon görüşmesine ilişkin yaptığı haberin ardından çok sayıda eleştirel ses yükseldi. Radio Rai’deki “Radio Anch’io lo Sport” programında konuşan, FIGC’nin yeni seçilen başkanı Giovanni Malagò da bu konu hakkında görüşlerini dile getirdi.
Çeviri:
Balogun olayı: İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Malagò da eleştirel bir tavır sergiliyor: "Saçmalık, çok tehlikeli bir emsal teşkil etme riski var." Maldini ve milli takımın yeni teknik direktörü hakkında..
SİYASİ KARAR
“Bana gerçekten çok saçma geldi; FIFA’ya ve sadece FIFA’ya izin veren ya da verebilecek olan bu 27. maddeyi de inceledim; dolayısıyla bu durum çeşitli ulusal liglerde tekrarlanamaz ve şükür ki öyle, çünkü bu gerçekten de kıyamet olurdu. Kendimizi kandırmanın bir anlamı yok, bu kararın bariz bir siyasi boyutu var, bunu New York Times da yazdı. Bu, nesnel olarak bakıldığında son derece tehlikeli bir emsal, son derece tehlikeli bir siyasi emsal. Umarım bunun farkına varırlar, çünkü ben eğlence ve iş yönünden bağımsız olarak stadyumların dolduğu bu Dünya Kupası’nın bir destekçisiyim; burada zafer kazanan futbol. Ancak böyle bir karar gördüğünüzde, futbolun temeli olan liyakat ilkesi kayboluyor,” diyor Malagò, Radio Rai’ye verdiği demeçte.
MALDINI VE MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ HAFTA SONUNA KADAR
İtalyan Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı, yine “Radio Anch'io lo Sport” programındaki konuşmasında, milli takım konusuna ve yeni teknik direktör ile yeni teknik direktör yardımcısının yakında açıklanacağı duyurulan atamalarına değindi: “Maldini, sadece futbolcu kariyeriyle değil, aynı zamanda yönetici olarak da edindiği deneyim ve yetkinliklere sahip; bu da onu teknik direktörlük görevi için ideal bir aday, kısacası başkan ve Federasyon Konseyi ile koordinasyonu sağlayacak kilit kişi yapıyor. Yine de bir B planı, hatta belki bir C planı da olması gerekiyor; ben çok, çok, çok sakinim. En geç bu hafta içinde, teknik direktör konusuyla ilgili de tüm değerlendirmeleri tamamlayacağım. Tek gerçek şu ki, ben hiçbir teknik direktörle görüşmedim; bu, kendime koyduğum hedefle, yani teknik direktörle birlikte kimi seçeceğime karar vermekle, tamamen çelişir. Hala birkaç saat, birkaç gün daha gerekiyor; biraz sabırlı olmak lazım. Terazi Conte ile Mancini arasında mı? Bu iki isimle sınırlı kalmayacağı da ihtimal dışı değil.”
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