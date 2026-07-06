Balogun olayı: İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Malagò da eleştirel bir tavır sergiliyor: "Saçmalık, çok tehlikeli bir emsal teşkil etme riski var." Maldini ve milli takımın yeni teknik direktörü hakkında..

İtalyan Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı, yine “Radio Anch'io lo Sport” programındaki konuşmasında, milli takım konusuna ve yeni teknik direktör ile yeni teknik direktör yardımcısının yakında açıklanacağı duyurulan atamalarına değindi: “Maldini, sadece futbolcu kariyeriyle değil, aynı zamanda yönetici olarak da edindiği deneyim ve yetkinliklere sahip; bu da onu teknik direktörlük görevi için ideal bir aday, kısacası başkan ve Federasyon Konseyi ile koordinasyonu sağlayacak kilit kişi yapıyor. Yine de bir B planı, hatta belki bir C planı da olması gerekiyor; ben çok, çok, çok sakinim. En geç bu hafta içinde, teknik direktör konusuyla ilgili de tüm değerlendirmeleri tamamlayacağım. Tek gerçek şu ki, ben hiçbir teknik direktörle görüşmedim; bu, kendime koyduğum hedefle, yani teknik direktörle birlikte kimi seçeceğime karar vermekle, tamamen çelişir. Hala birkaç saat, birkaç gün daha gerekiyor; biraz sabırlı olmak lazım. Terazi Conte ile Mancini arasında mı? Bu iki isimle sınırlı kalmayacağı da ihtimal dışı değil.”