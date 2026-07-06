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Balogun davası: Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter de Trump ve Infantino’ya sert çıktı: “Futbol, siyasi gücün oyun alanı haline gelmemeli”

ABD
Dünya Kupası
F. Balogun

1998'den 2015'e kadar FIFA'nın başkanı olan isim, Belçika maçı başlamadan birkaç saat önce ABD'li golcünün affedilmesi kararına sert tepki gösterdi

Zaten pek çok tartışmayla damgalanmış bir Dünya Kupası turnuvasının skandal noktası haline gelme riski taşıyor; örneğin, güvenlik kontrolleri ve ülkeye giriş konusunda ABD hükümetinin birçok milli takımın heyetlerine ve taraftarlarına karşı sergilediği tutum gibi. Ya da maçlar sırasında tartışmalı bir şekilde getirilen ve sponsorlar için yeni reklam alanları, dolayısıyla FIFA için gelir kaynağı haline gelen iki su molası. Ev sahibi milli takımın forveti Folarin Balogun’un – Bosna ile oynanan son 16 turu maçında kırmızı kart görerek – aldığı bir maçlık cezasının askıya alınması ve dolayısıyla yarın gece Belçika ile oynanacak maçta forma giyebilmesi yönündeki sansasyonel karar, bu Dünya Kupası’nın aktörleri ve sadece onlar değil, genel olarak büyük bir öfkeye yol açtı. Zira FIFA Disiplin Komisyonu’nun bu tarihi kararının arkasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın ağır müdahaleleri ve baskıları olduğu iddia ediliyor.


İNANILMAZ, BALOGUN BELÇİKA MAÇINDA OYNAYABİLECEK: FIFA NE KARAR VERDİ?

  • GARRINCHA’NIN ÖNCÜLÜ

    Belçika Futbol Federasyonu, yönetmelikte – daha doğrusu, Cristiano Ronaldo’nun Kasım ayında İrlanda maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı üç maçlık cezasının ikisini çekmekten muaf tutulmasına ve dolayısıyla Dünya Kupası grup aşamasına normal şekilde katılabilmesine olanak tanıyan 27. madde – açıkça yer alan bir karara karşı itirazda bulunacağını şimdiden duyurdu; ancak bu kararın Dünya Kupası tarihinde tek bir emsali bulunmaktadır: 1962’de Şili’de, Brezilya Federasyonu’nun baskısı üzerine Garrincha’nın bir önceki maçta gördüğü kırmızı karta rağmen finalde oynayabilmesi. Olayın doğrudan ilgililerinin yanı sıra, çeşitli yorumcular ve diğer milli takımların teknik direktörleri de Balogun vakası hakkında görüşlerini dile getirdiler. Bu konuda sesini duyurmak isteyenler arasında, Gianni Infantino’nun selefi olan eski FIFA Başkanı Sepp Blatter de yer alıyor; Blatter, X hesabını kullanarak sert bir eleştiride bulundu.


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  • BLATTER'IN SERT SÜATİ

    “Kırmızı kartlar siyasi telefon görüşmeleriyle iptal edilemez. Bunlar ancak kurallar, kanıtlar ve bağımsız kurumlar tarafından kaldırılabilir.Eğer bir ABD Başkanı FIFA Başkanı’na müdahale ederse — ve bir oyuncu Dünya Kupası’nın eleme turu maçından önce aniden aklandığında — şu soru kaçınılmazdır: Quo vadis, FIFA? Futbol asla siyasi gücün oyun alanı haline gelmemelidir,” diyen Sepp Blatter’in bu sert eleştirisi, FIFA’nın Folarin Balogun’a verilen cezayı bir yıl süreyle şartlı olarak askıya almasına yol açan süreçle ilgili basında yer alan spekülasyonlara yankı buluyor.


    NEW YORK TIMES’IN YENİDEN İNŞA ETTİĞİ HİKAYE: TRUMP, İNFANTINO’YU ARADI

  • SİYASİ OLAY

    Burada atıfta bulunulan, New York Times’ın oldukça ayrıntılı bir makalesidir. Makale, ABD ile Bosna arasındaki maçtan sadece birkaç gün sonra Donald Trump ile Gianni Infantino arasında gerçekleşen doğrudan telefon görüşmesinin perde arkasını ortaya koymaktadır. Söz konusu maçta, ev sahibi milli takımın forveti Muharemovic’e karşı tesadüfi bir faul yapmıştı; hakem, olayı VAR ile yeniden inceledikten sonra bu faulü kırmızı kartla cezalandırmıştı. Trump’ın açıklama istediği ve ABD yönetiminin diğer üst düzey yetkililerinin de Balogun’un cezasının kaldırılması için baskı uyguladığı iddia ediliyor. Bu olay siyasi bir boyut kazandı ve çeyrek finale çıkma hakkı için oynanacak Belçika ile yapılacak kritik maçtan birkaç saat önce gerginliği artırdı.

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