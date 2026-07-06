Balogun davası: Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter de Trump ve Infantino’ya sert çıktı: “Futbol, siyasi gücün oyun alanı haline gelmemeli”

Zaten pek çok tartışmayla damgalanmış bir Dünya Kupası turnuvasının skandal noktası haline gelme riski taşıyor; örneğin, güvenlik kontrolleri ve ülkeye giriş konusunda ABD hükümetinin birçok milli takımın heyetlerine ve taraftarlarına karşı sergilediği tutum gibi. Ya da maçlar sırasında tartışmalı bir şekilde getirilen ve sponsorlar için yeni reklam alanları, dolayısıyla FIFA için gelir kaynağı haline gelen iki su molası. Ev sahibi milli takımın forveti Folarin Balogun’un – Bosna ile oynanan son 16 turu maçında kırmızı kart görerek – aldığı bir maçlık cezasının askıya alınması ve dolayısıyla yarın gece Belçika ile oynanacak maçta forma giyebilmesi yönündeki sansasyonel karar, bu Dünya Kupası’nın aktörleri ve sadece onlar değil, genel olarak büyük bir öfkeye yol açtı. Zira FIFA Disiplin Komisyonu’nun bu tarihi kararının arkasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın ağır müdahaleleri ve baskıları olduğu iddia ediliyor.





İNANILMAZ, BALOGUN BELÇİKA MAÇINDA OYNAYABİLECEK: FIFA NE KARAR VERDİ?