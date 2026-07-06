Balogun davası, Belçika öfkeli: "FIFA yanıt vermiyor ve kural hakkındaki açıklamaları ortadan kaldırıyor"

ABD’li forvet Folarin Balogun’un cezasının kaldırılması, Belçika’yı öfkelendirdi ve ülke FIFA’yı eleştiriyor. Repubblica’nın haberine göre, Belçika Futbol Federasyonu, otomatik cezasının kaldırılmasına ilişkin kararın bir kopyasını, izlenen prosedür hakkında bir açıklamayı ve uygulanan yönetmeliklerin yorumlanmasına dair bir açıklığa kavuşturma talebini FIFA’ya resmi olarak iletti. Ancak alınan yanıt kapsamlı değildi: “Tek açıklama olarak FIFA, bu yazışmanın bir itiraz olarak değerlendirildiğini ve bir hakem atandığını bildiren bir mektup gönderdi. Konuyla ilgili hiçbir somut bilgi verilmedi.”