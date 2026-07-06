ABD’li forvet Folarin Balogun’un cezasının kaldırılması, Belçika’yı öfkelendirdi ve ülke FIFA’yı eleştiriyor. Repubblica’nın haberine göre, Belçika Futbol Federasyonu, otomatik cezasının kaldırılmasına ilişkin kararın bir kopyasını, izlenen prosedür hakkında bir açıklamayı ve uygulanan yönetmeliklerin yorumlanmasına dair bir açıklığa kavuşturma talebini FIFA’ya resmi olarak iletti. Ancak alınan yanıt kapsamlı değildi: “Tek açıklama olarak FIFA, bu yazışmanın bir itiraz olarak değerlendirildiğini ve bir hakem atandığını bildiren bir mektup gönderdi. Konuyla ilgili hiçbir somut bilgi verilmedi.”
Çeviri:
Balogun davası, Belçika öfkeli: "FIFA yanıt vermiyor ve kural hakkındaki açıklamaları ortadan kaldırıyor"
CEVAP YOK
Belçika, FIFA’nın Balogun’la ilgili kararı açıklamak zorunda kalmamak için maç öncesi koordinasyon toplantısının içeriğini değiştirdiğini de iddia ediyor. Belçika Futbol Federasyonu, “Maç koordinasyon toplantısı sırasında – diye yazıyor – FIFA, sunumdan oyuncuların otomatik olarak cezalandırılmasına ilişkin bölümü kasten çıkardı. Bu konu, şimdiye kadar oynanan dört maçın öncesindeki toplantılarda her zaman ele alınmıştı. Hem sözlü hem de yazılı olarak açıklama talep ettik, ancak herhangi bir yanıt alamadık."
"OLAYLA İLGİLİ ENDİŞE"
"Bugün itibarıyla federasyon, FIFA'dan henüz herhangi bir açıklama almamıştır. Bu nedenle, oyuncunun bir sonraki maça katılma uygunluğunu resmi olarak itiraz etmek zorunda kalmaktadır." Açıklama, daha geniş bir perspektife sahip bir tavır beyanıyla sona eriyor: "Maçın sportif sonucundan bağımsız olarak, yaşananlar konusunda ciddi endişelerimizi dile getiriyoruz ve önümüzdeki saatlerde, günlerde ve aylarda etik ilkelerini, adil rekabeti ve futbolun genel çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz."
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