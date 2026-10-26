Tüm gözler, dünyanın en önemli bireysel ödülünün tarihinde yeni bir dönüm noktası olabilecek bir yarışta, 2026 Ballon d'Or töreninin bu gece düzenleneceği İngiltere'nin başkenti Londra'da.

İki dev kulüp Real Madrid ve Barcelona, bu prestijli ödülü kazanan oyuncuların her iki takımı temsil ettikleri dönemdeki hesaplamalara göre, her kulüp için 12 kez olmak üzere bu saygın ödülü kazanma sayısında eşitler.

Peki İspanyol devlerinden biri bu ortaklığı bozup zirveye tek başına yerleşmeyi başaracak mı, yoksa Bayern Münih forveti Harry Kane'in rekabet hesaplarını alt üst edecek başka bir fikri mi olacak?