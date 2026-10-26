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el clasico Kylian Mbappe Lamine Yamal (C)Getty Images
Çeviri:

Ballon d'Or yarışı: Real ve Barcelona'nın tarihi ortaklığı bozulacak mı, yoksa Laporta'nın başka bir görüşü mü var?

FEATURES
Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
L. Yamal
K. Mbappe
H. Kane
L. Messi
C. Ronaldo
K. Benzema
L. Modric
İspanya
Fransa
İngiltere
Arjantin
Portekiz
Hırvatistan

Rakibine kim üstünlük sağlıyor?

Tüm gözler, dünyanın en önemli bireysel ödülünün tarihinde yeni bir dönüm noktası olabilecek bir yarışta, 2026 Ballon d'Or töreninin bu gece düzenleneceği İngiltere'nin başkenti Londra'da.

İki dev kulüp Real Madrid ve Barcelona, bu prestijli ödülü kazanan oyuncuların her iki takımı temsil ettikleri dönemdeki hesaplamalara göre, her kulüp için 12 kez olmak üzere bu saygın ödülü kazanma sayısında eşitler.

Peki İspanyol devlerinden biri bu ortaklığı bozup zirveye tek başına yerleşmeyi başaracak mı, yoksa Bayern Münih forveti Harry Kane'in rekabet hesaplarını alt üst edecek başka bir fikri mi olacak?

  • Mbappé, Real Madrid'in umudu

    Real Madrid, Ballon d'Or kazananlar konusunda zengin bir geçmişe sahip. Alfredo Di Stefano ödülü 1957 ve 1959'da olmak üzere iki kez kazandı, Raymond Kopa 1958'de ödülü ekledi; ardından Luis Figo 2000'de, Ronaldo Nazario 2002'de ve Fabio Cannavaro 2006'da bu unvanı aldı.

    Modern dönem de Cristiano Ronaldo'nun kraliyet kulübünün formasıyla parladığına tanıklık etti; Real Madrid'deki döneminde Ballon d'Or'u 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında olmak üzere 4 kez kazandı. Ardından Luka Modric 2018'de, sonrasında Karim Benzema 2022'de ödülü ekleyerek kulübün hanesindeki ödül sayısını 12'ye çıkardı.

    Kylian Mbappe, 2026 ödülünü kazanmayı başarması halinde adını bu listeye ekleme fırsatına sahip. Bu da Real Madrid'e ezeli rakibi Barcelona karşısında tarihi bir üstünlük sağlayabilir ve iki kulüp arasındaki mevcut eşitliğe son verebilir.

  • Barcelona ve Messi: Tarih yazan bir hâkimiyet

    Öte yandan Barcelona da daha az parlak olmayan bir listeye sahip. Bu liste, 1960 yılında Altın Top'u kazanan Luis Suárez Miramontes ile başladı, ardından ödülü 1973 ve 1974 yıllarında iki kez kazanan Johan Cruyff geldi. Daha sonra Hristo Stoichkov 1994'te, Rivaldo 1999'da ve Ronaldinho 2005'te ödülü bu listeye ekledi.

    Ancak Katalan kulübünün zaferlerinin büyük bölümü Lionel Messi sayesinde geldi. Messi, Barcelona formasını giydiği dönemde 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ve 2019 yıllarında olmak üzere Altın Top'u altı kez kazandı. Böylece kulübün toplam ödül sayısı Real Madrid ile eşit şekilde 12'ye ulaştı.

    Barcelona, Lamine Yamal'ın bu mirası sürdürmesini umuyor; zira ödülü kazanması Katalan kulübüne on üçüncü ödülünü kazandıracak ve Real Madrid'in önüne geçmesine fırsat vermek yerine, kulübü tarihi zirvede tek başına lider yapacak.

  • Kane kapar mı?

    Kane: Zirveyi erteleyebilecek rakip


    İspanyol rekabetinin ortasında Harry Kane, Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı ile olağanüstü bir sezon geçirmesinin ardından tabloyu değiştirebilecek bir rakip olarak öne çıkıyor. Ödül yarışı bağlamında dolaşan rakamlara göre, kulüp ve milli takımla birlikte bu süreçte 73 gol kaydetti.

    Kane ayrıca 2025-2026 sezonunun Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve Bayern Münih'in yerel başarılarına katkıda bulundu. Takımın serüveni yarı finalde son bulsa da etkisi Şampiyonlar Ligi'ne kadar uzandı.

    İngiliz forvet, Bayern Münih yöneticilerinden net bir destek gördü. Kulübün icra kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen, Kane'in Altın Top'u kazanmasından duyacağı olası mutluluğu dile getirerek, kulüp ve İngiltere Milli Takımı ile elde ettiği rekor gollerin ona güçlü bir yarış gerekçesi sunduğunu belirtti.

    Mbappe'nin Real Madrid'e tarihi üstünlüğü kazandırma hırsı ile Yamal'ın Barcelona'yı zirvede tutma arzusu arasında, Kane'in ödülü kapma ve iki kulübü aynı mesafede tutma fırsatı duruyor.

    Peki, Londra iki İspanyol devi arasındaki tarihi ortaklığın sonuna mı tanıklık edecek, yoksa İngiliz forvet mücadelenin sonucunu başka bir tarihe mi erteleyecek?

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