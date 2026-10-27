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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
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Ballon d'Or: Yamal büyük bir fırsatı kaçırdı, Mbappe'nin kaybı Madrid'de sevindirici bir haber

Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
H. Kane
K. Mbappe
J. Mourinho
L. Yamal
J. Bellingham
Barcelona
İspanya
İngiltere
Fransa
Portekiz

İspanyol gazeteci, Fransız yıldızın Ballon d'Or'u nasıl kazanacağını açıklıyor

"Defensa Central" sitesinin gazetecisi Diego Vargas, Harry Kane'in sonunda kazanmasının ardından, 2026 Ballon d'Or'unun nihai sonucunu adil buluyor.

Vargas, İngiliz oyuncunun en eksiksiz dosyayı sunduğu görüşünde; çünkü ona göre Mbappe ve Lamine Yamal, ödülü aynı ölçüde hak etmelerini sağlayacak bir şeyden yoksundu.

İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Ballon d'Or ödülünü dün akşam pazartesi günü Londra Palladium Tiyatrosu'nda kazanırken, Mbappe ikinci sırada yer aldı, Lamine Yamal ise üst üste üçüncü kez en iyi genç yetenek ödülüyle yetinerek üçüncü sırada kaldı.

  • Yamal büyük bir fırsatı kaçırdı

    Vargas şöyle açıkladı: "Harry Kane, Mbappe'nin başaramadığı şeye, yani Almanya Ligi ve Almanya Kupası gibi takım kupalarına sahip. Ayrıca Lamine Yamal'ın eksik kaldığı şeye, yani takımının başarılarına etki etme özelliğine de sahip."

    Vargas'a göre Lamine Yamal 2026 yılında büyük bir fırsatı kaçırdı. Nitekim şöyle dedi: "İspanya Ligi ve Barcelona ile Süper Kupa şampiyonu Lamine, Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergileseydi kuşkusuz kazanan o olurdu, ancak İspanya Milli Takımı'nın şampiyonluğuna sınırlı katkısı şansını olumsuz etkiledi. Mbappe ise Dünya Kupası'ndaki gol rekorunu kırdı, fakat kupaların yokluğu aleyhine ağır bir yük oldu."

    Vargas, her iki oyuncunun da Ballon d'Or yarışını kesin olarak sonuçlandıracak kadar yeterli performans sergilemediğine olan inancını vurguladı.

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  • "Mourinho onu daha aç istiyor"

    Vargas, Kylian Mbappe'nin ikinci sırada yer almasının bireysel üstünlüğün yeterli olmadığını, aynı zamanda takım başarılarına etki etme kapasitesini de kanıtlaması gerektiğini gösterdiğini düşünüyor.

    Ancak öte yandan Vargas, bunun iki yıl boyunca herhangi bir kupa kazanamayan Real Madrid ve teknik direktörü Jose Mourinho için oldukça iyi bir haber olduğunu düşünüyor; zira bu sezon kupaları kazanmak için Mbappe'nin "daha aç" bir versiyonuna ihtiyaçları var.

    Vargas şunları söyledi: "Mbappe'nin Ballon d'Or'u kazanmak için gerekçeleri vardı, ancak sonuçta Harry Kane'in kazanması en adil sonuçtu."

    Ve şöyle devam etti: "Mourinho ve Real Madrid açısından, Mbappe'nin Ballon d'Or'u kaybetmesi harika bir haber. Onu kazanmış olsaydı, bu sezon boyunca daha az bir motivasyon kaynağı olurdu. Mourinho onu aç istiyor ve 2027 onun yılı olmalı."

    Ardından ekledi: "Futbol dünyası bu ödülü Kylian'a vermeye can atıyor, ancak onu hediye olarak almayacak, hak etmesi gerekiyor ve gol atmanın yeterli olmadığını kendisi de zaten biliyor. Real Madrid'i sırtlamalı ve kupalar kazanmalı, tercihen Şampiyonlar Ligi. Eğer bunu başarırsa, 2027 yılında hiçbir şüphe kalmaz."

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  • Bellingham tıpkı Mbappe gibi: Real Madrid korkutucu bir takımı bekliyor!

    Vargas ayrıca Kane'in neden kazandığına ve Jude Bellingham'ın onunla rekabet edememesinin sebebine de değindi; ancak Real Madrid oyuncusunu ABD'deki Dünya Kupası'nda İngiltere'nin en iyi futbolcusu olarak değerlendirdi.

    Şunları söyledi: "Jude Bellingham'ın sunduğu Dünya Kupası, Harry Kane'in sunduğundan çok daha iyiydi, bu tartışılmaz bir gerçek. Ancak Jude'un, Mbappe'nin karşılaştığı aynı sorunla karşılaştığı da doğru, o da kupa eksikliği. Buna ek olarak, geçen sezon boyunca Real Madrid'le sunduğu performans göz önüne alındığında rekabetten oldukça uzaktı. Mevcut durumuna bakarsak ise durum farklı; zira seviyesi Dünya Kupası'ndan bu yana büyük bir sıçrama yaşadı."

    Vargas açıklamalarını şöyle tamamladı: "Umarım Madridliler gelecek yılki Ballon d'Or'a iyi hazırlanır ve beyaz renk 2027 törenine tamamen hâkim olur. Real Madrid kadrosunda ödülü kazanabilecek birkaç oyuncuya sahip. Mourinho bu oyuncuları ileriye taşımalı ve gelecek yıl içlerinden biri Ballon d'Or'u kazanacak şekilde korkutucu bir takım inşa etmeli."

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