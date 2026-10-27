Ballon d'Or: Yamal büyük bir fırsatı kaçırdı, Mbappe'nin kaybı Madrid'de sevindirici bir haber

Vargas, Kylian Mbappe'nin ikinci sırada yer almasının bireysel üstünlüğün yeterli olmadığını, aynı zamanda takım başarılarına etki etme kapasitesini de kanıtlaması gerektiğini gösterdiğini düşünüyor.

Ancak öte yandan Vargas, bunun iki yıl boyunca herhangi bir kupa kazanamayan Real Madrid ve teknik direktörü Jose Mourinho için oldukça iyi bir haber olduğunu düşünüyor; zira bu sezon kupaları kazanmak için Mbappe'nin "daha aç" bir versiyonuna ihtiyaçları var.

Vargas şunları söyledi: "Mbappe'nin Ballon d'Or'u kazanmak için gerekçeleri vardı, ancak sonuçta Harry Kane'in kazanması en adil sonuçtu."

Ve şöyle devam etti: "Mourinho ve Real Madrid açısından, Mbappe'nin Ballon d'Or'u kaybetmesi harika bir haber. Onu kazanmış olsaydı, bu sezon boyunca daha az bir motivasyon kaynağı olurdu. Mourinho onu aç istiyor ve 2027 onun yılı olmalı."

Ardından ekledi: "Futbol dünyası bu ödülü Kylian'a vermeye can atıyor, ancak onu hediye olarak almayacak, hak etmesi gerekiyor ve gol atmanın yeterli olmadığını kendisi de zaten biliyor. Real Madrid'i sırtlamalı ve kupalar kazanmalı, tercihen Şampiyonlar Ligi. Eğer bunu başarırsa, 2027 yılında hiçbir şüphe kalmaz."

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