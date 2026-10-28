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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
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Ballon d'Or'un güvenilirliğini sarsar mı? Bir gazeteci oylamadaki hatasını itiraf etti: Kane'den özür diliyorum

H. Kane
L. Yamal
Bayern Münih
İngiltere
İspanya
Almanya

Yamal tamamen görmezden gelindi: Ballon d'Or sahibine şok edici değerlendirme

2026 yılının Ballon d'Or ödülüne Harry Kane layık görüldü, ancak jüri üyelerinden birinin oyu tartışma yarattı; zira Bayern Münih'in kaptanını, ödülü kazanmasına rağmen Ferran Torres ve Kylian Mbappe'nin arkasında altıncı sıraya yerleştirdi.

Şimdi ise Hırvat gazeteci Dravko Rietz, İngiliz golcünün sezonunu değerlendirirken hata yaptığını kabul etti.

Rietz, 1992'den bu yana Ballon d'Or ödülünü veren "France Football" dergisinin jüri üyelerinden biri. 2026 yılına ait en iyi on oyuncu listesinde ilk sıraya Rodri'yi, ardından Erling Haaland'ı, sonra da Lionel Messi'yi koyarken, Kane'i altıncı sıraya yerleştirdi.

Hırvat gazetecinin listesinde, ödülün nihai sıralamasında üçüncü olan Lamine Yamal'ın adına yer verilmedi.

"Sportske Novosti" gazetesinde çalışan Hırvat gazetecinin tercihleri, Kane'in performansını değerlendirmesine dair soru işaretleri yaratmıştı; nihayetinde kendisi ortaya çıkarak hatasını kabul etti. Bu bilgiler, Alman Bild gazetesinin bugün, çarşamba günü yayımladığı habere dayanıyor.

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  • "Hatamı kabul ediyorum"

    Rijetš, "Sportske Novosti" gazetesinin Instagram hesabından yayımlanan açıklamasında şunları yazdı: "Baştan itibaren hatamı kabul ediyor ve 2026 France Football Ballon d'Or jüri üyesi olarak Harry Kane'in performansını değerlendirmedeki sorumluluğumu üstleniyorum; onu seçtiğim on oyunculuk listede yalnızca altıncı sıraya koymuştum."

    Ayrıca "Večernji List" gazetesine, Kane'i bu kadar geri bir sıraya koymanın bir hata olduğunu kabul etmesi gerektiğini söyledi.

    Hırvat gazeteci, değerlendirmesinin ardındaki nedenin Dünya Kupası'na odaklanması olduğunu açıkladı; zira oyuncuların milli takımlarıyla sergiledikleri performansa, kulüpleriyle gösterdikleri seviyeden daha fazla ağırlık verdi.

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    Rijetš, tercihlerini Rodri'nin İspanya ile Dünya Kupası'nı kazanmasına, ayrıca Haaland, Messi ve Mbappé'nin milli takımlarıyla gösterdikleri parlak performansa dayandırdı.

    Ayrıca Ferran Torres'in Arjantin'e karşı oynanan final maçında İspanya'nın galibiyet golünü attığına dikkat çekti.

    Buna karşılık Kane, Dünya Kupası boyunca altı gol atıp bir gol pası verdi ve İngiltere Milli Takımı'nı yarı finale taşıdı. Buna rağmen Rijetš, Lamine Yamal'ın İspanya'nın şampiyonluğunda "gerçekten marjinal bir rol" oynadığını düşündü.

    Haaland'ı ikinci sıraya koymasını ise gazeteci, Norveçli forvetin ülkesinin milli takımı için taşıdığı önemle gerekçelendirdi ve onu "birinci sınıf bir sürpriz" olarak nitelendirdi.

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