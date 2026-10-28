Ballon d'Or'un güvenilirliğini sarsar mı? Bir gazeteci oylamadaki hatasını itiraf etti: Kane'den özür diliyorum

Rijetš, "Sportske Novosti" gazetesinin Instagram hesabından yayımlanan açıklamasında şunları yazdı: "Baştan itibaren hatamı kabul ediyor ve 2026 France Football Ballon d'Or jüri üyesi olarak Harry Kane'in performansını değerlendirmedeki sorumluluğumu üstleniyorum; onu seçtiğim on oyunculuk listede yalnızca altıncı sıraya koymuştum."

Ayrıca "Večernji List" gazetesine, Kane'i bu kadar geri bir sıraya koymanın bir hata olduğunu kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Hırvat gazeteci, değerlendirmesinin ardındaki nedenin Dünya Kupası'na odaklanması olduğunu açıkladı; zira oyuncuların milli takımlarıyla sergiledikleri performansa, kulüpleriyle gösterdikleri seviyeden daha fazla ağırlık verdi.

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Rijetš, tercihlerini Rodri'nin İspanya ile Dünya Kupası'nı kazanmasına, ayrıca Haaland, Messi ve Mbappé'nin milli takımlarıyla gösterdikleri parlak performansa dayandırdı.

Ayrıca Ferran Torres'in Arjantin'e karşı oynanan final maçında İspanya'nın galibiyet golünü attığına dikkat çekti.

Buna karşılık Kane, Dünya Kupası boyunca altı gol atıp bir gol pası verdi ve İngiltere Milli Takımı'nı yarı finale taşıdı. Buna rağmen Rijetš, Lamine Yamal'ın İspanya'nın şampiyonluğunda "gerçekten marjinal bir rol" oynadığını düşündü.

Haaland'ı ikinci sıraya koymasını ise gazeteci, Norveçli forvetin ülkesinin milli takımı için taşıdığı önemle gerekçelendirdi ve onu "birinci sınıf bir sürpriz" olarak nitelendirdi.