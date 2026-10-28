Ballon d'Or'un güvenilirliğini sarsar mı? Bir gazeteci oylamadaki hatasını itiraf etti: Kane'den özür diliyorum

2026 yılının Ballon d'Or ödülüne Harry Kane layık görüldü, ancak jüri üyelerinden birinin oyu tartışma yarattı; zira Bayern Münih'in kaptanını, ödülü kazanmasına rağmen Ferran Torres ve Kylian Mbappe'nin arkasında altıncı sıraya yerleştirdi.
Şimdi ise Hırvat gazeteci Dravko Rietz, İngiliz golcünün sezonunu değerlendirirken hata yaptığını kabul etti.
Rietz, 1992'den bu yana Ballon d'Or ödülünü veren "France Football" dergisinin jüri üyelerinden biri. 2026 yılına ait en iyi on oyuncu listesinde ilk sıraya Rodri'yi, ardından Erling Haaland'ı, sonra da Lionel Messi'yi koyarken, Kane'i altıncı sıraya yerleştirdi.
Hırvat gazetecinin listesinde, ödülün nihai sıralamasında üçüncü olan Lamine Yamal'ın adına yer verilmedi.
"Sportske Novosti" gazetesinde çalışan Hırvat gazetecinin tercihleri, Kane'in performansını değerlendirmesine dair soru işaretleri yaratmıştı; nihayetinde kendisi ortaya çıkarak hatasını kabul etti. Bu bilgiler, Alman Bild gazetesinin bugün, çarşamba günü yayımladığı habere dayanıyor.