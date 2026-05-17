Kulüpte tarihi 500. maçına çıkan 35 yaşındaki oyuncu, 21. dakikada Ademola Lookman'a attığı belirleyici pasla, Atlético'nun bu sezon La Liga'daki sondan bir önceki maçında Girona'yı 1-0 mağlup etmesini sağladı. Bu hassas vuruş, ünlü kırmızı-beyaz formayla kaydettiği 100. asist oldu ve 212 gollük muazzam rekorunu tamamladı. Takım arkadaşları Thiago Almada ve Marc Pubill, maçın sonlarında ona veda golü attırmak için çaresizce çabaladılar, ancak bu masalsı gol efsanevi forvet için bir türlü gelmedi. Yine de Dünya Kupası şampiyonu için düzenlenen özel bir maç sonrası töreniyle Metropolitano'da unutulmaz bir uğurlama aldı.







