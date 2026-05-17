AFP
Çeviri:
"Ballon d'Or'u kazanmalıydı!" - Antoine Griezmann, MLS'e transferinden önceki son iç saha maçında Atlético Madrid formasıyla 100. asistini yaptı; Jan Oblak ise övgüler yağdırdı
Metropolitano'da büyülü bir dönüm noktası
Kulüpte tarihi 500. maçına çıkan 35 yaşındaki oyuncu, 21. dakikada Ademola Lookman'a attığı belirleyici pasla, Atlético'nun bu sezon La Liga'daki sondan bir önceki maçında Girona'yı 1-0 mağlup etmesini sağladı. Bu hassas vuruş, ünlü kırmızı-beyaz formayla kaydettiği 100. asist oldu ve 212 gollük muazzam rekorunu tamamladı. Takım arkadaşları Thiago Almada ve Marc Pubill, maçın sonlarında ona veda golü attırmak için çaresizce çabaladılar, ancak bu masalsı gol efsanevi forvet için bir türlü gelmedi. Yine de Dünya Kupası şampiyonu için düzenlenen özel bir maç sonrası töreniyle Metropolitano'da unutulmaz bir uğurlama aldı.
- AFP
Oblak, ayrılan bir efsaneye yönelik duygusal anma törenlerine öncülük ediyor
Uzun süredir takım arkadaşı olan Oblak, Griezmann'ın Atlético'da yarattığı muazzam etkiyi ilk vurgulayanlardan biriydi. Sloven kaleci, değerlendirmelerinde hiç çekinmedi. Gazetecilere verdiği demeçte şöyle konuştu: "Onunla bu yılları paylaşabildiğim için mutluyum. Ballon d'Or'u kazanması gerekirdi. Amerika'da önünde hâlâ uzun yıllar var."
İspanya'nın başkentinde görkemli bir dönem sona eriyor
Bu sembolik forvetin Orlando City'ye bedelsiz transferiyle efsanevi bir dönemin sonu geldi. 2014 yılında Real Sociedad'dan 54 milyon avroya Atlético Madrid'e transfer olan oyuncu, kısa sürede dünya çapında bir yıldız haline geldi. 2019'da 120 milyon avroluk yüksek profilli bir transferle Barcelona'ya geçtikten sonra, 2021'de kiralık olarak Diego Simeone'nin takımına geri döndü ve ardından 22 milyon avroluk kalıcı bir transferle kulübüne geri döndü. Griezmann, kulüpte geçirdiği iki dönem boyunca Atlético'nun Avrupa Ligi, İspanya Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa'yı kazanmasına yardımcı oldu.
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Önümüzdeki haftaya bakıldığında, Atlético Madrid önümüzdeki Pazar günü üçüncü sıra için verilecek kritik mücadelede Villarreal'e konuk olacak. Öte yandan Girona, hayati önem taşıyan bir küme düşme mücadelesiyle karşı karşıya. Şu anda 40 puanla 18. sırada yer alan Michel'in takımı, rakiplerini geçip Segunda División'a düşmekten kurtulmak için Elche'yi evinde yenmek zorunda.