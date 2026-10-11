Dünyanın en iyi oyuncusunun kim olduğu tartışması Allianz Arena'ya taşındı. Bayern Münih Başkanı Hainer, yıldızlarından hangisinin Ballon d'Or'u hak ettiğine ilişkin net bir görüş ortaya koydu. Kane ve Olise, Almanya'daki etkileyici performanslarıyla ikisinin de ödüle aday gösterilmesi yönünde çağrılara yol açtı.

Ancak İngiltere kaptanı ile Fransız kanat oyuncusu arasında seçim yapması istendiğinde Hainer, Tottenham Hotspur'dan geldiğinden beri çok sayıda rekor kıran tecrübeli forvete daha yakın olduğunu kabul etti.

Ödül için kulüp içindeki rekabete değinen Hainer, iki oyuncuyu nasıl değerlendirdiğini net biçimde ortaya koydu. “Michael Olise ve Harry Kane'in ikisi de Ballon d'Or'u kazanmayı hak ediyor ama ödülü Harry Kane'e verirdim” sözlerini BILD'e söyledi.