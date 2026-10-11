AFP
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“Ballon d'Or'u Harry Kane'e verirdim!” Bayern Münih yöneticisi Herbert Hainer, Ballon d'Or tercihini Michael Olise yerine Harry Kane'den yana kullandı
Hainer, Kane’i bireysel başarı için destekliyor
Dünyanın en iyi oyuncusunun kim olduğu tartışması Allianz Arena'ya taşındı. Bayern Münih Başkanı Hainer, yıldızlarından hangisinin Ballon d'Or'u hak ettiğine ilişkin net bir görüş ortaya koydu. Kane ve Olise, Almanya'daki etkileyici performanslarıyla ikisinin de ödüle aday gösterilmesi yönünde çağrılara yol açtı.
Ancak İngiltere kaptanı ile Fransız kanat oyuncusu arasında seçim yapması istendiğinde Hainer, Tottenham Hotspur'dan geldiğinden beri çok sayıda rekor kıran tecrübeli forvete daha yakın olduğunu kabul etti.
Ödül için kulüp içindeki rekabete değinen Hainer, iki oyuncuyu nasıl değerlendirdiğini net biçimde ortaya koydu. “Michael Olise ve Harry Kane'in ikisi de Ballon d'Or'u kazanmayı hak ediyor ama ödülü Harry Kane'e verirdim” sözlerini BILD'e söyledi.
- Getty Images Sport
Hainer, Olise’nin gelecekte Ballon d’Or kazanacağını öngörüyor
Başkan, her ikisi de dünyanın en iyisi seçilecek kaliteye sahip olsa da Kane'in yıllardır sürdürdüğü üstün performansın ve kıdeminin, Bavyera devinin hücumunun merkezinde yer almayı sürdüren forvete mevcut oylama döneminde avantaj sağlayabileceğini belirtti.
Hainer, İngiliz oyuncuyu seçmesine rağmen geleceğin büyük olasılıkla onun Fransız takım arkadaşına ait olduğunu vurgulamakta gecikmedi. Eski Crystal Palace oyuncusu Bundesliga'ya olağanüstü bir hızla uyum sağladı ve kulüp yönetimi, onun da kupayı kazanmasının yalnızca an meselesi olduğuna inanıyor. Bayern Münih başkanı görüşünü şu sözlerle netleştirdi: “Michael Olise'nin Ballon d’Or'u kazanmak için önünde hâlâ uzun yıllar var.”
Olise projesine duyulan güven
Bireysel ödüllerin ötesinde Hainer, kısa sürede Avrupa futbolunun en heyecan verici yeteneklerinden biri hâline gelen Olise'nin hızlı yükselişine de değindi. Bazı yorumcular, Bundesliga'nın giderek artan itibarı göz önüne alındığında Olise için yeterli bir platform olup olmadığını sorgulasa da Bayern başkanı, kulübün rekabet ortamını kararlılıkla savundu. Hainer, 24 yaşındaki oyuncunun en büyük hedeflerine ulaşmak için başka bir yere gitmesi gerektiği fikrini reddetti.
Hainer, Olise'nin dünya çapında bir ikon olarak gelişimini sürdürmesi için şu anda olabilecek en iyi yerde olduğunu vurguladı. "Olise'nin bizimle olmasından son derece mutluyuz. Dünyanın en iyi oyuncularından biri hâline geldi ve bir gün, belki de bu yıl, Ballon d’Or'u kazanabileceğine inanıyorum" dedi.
Başkan sözlerine şöyle devam etti: "Bizimle çok iyi hissediyor. Bayern'le kupalar kazanabilir ve Avrupa'da en üst düzeyde mücadele edebilir. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldik ve PSG'ye karşı harika maçlar oynadık. Onun aradığı şey de bu."
- Getty Images Sport
Real Madrid'in ilgisine karşı kararlı duruş
Kanat oyuncusunun etkileyici performansları başka kulüplerin de ilgisini çekti. Real Madrid, Fransız oyuncunun olası adreslerinden biri olarak sık sık anılıyor. Olise, Bundesliga savunmalarına üstünlük kurmayı sürdürdükçe İspanya'nın başkentine transfer olacağına dair söylentiler de arttı. Olise'nin ayrılabileceğine ilişkin söylentileri değerlendiren Hainer, kulübün güçlü duruşunu yineledi: “Bayern Münih'in oyuncularını satmaya zorlanamayacak bir kulüp olduğuna inanıyorum, çünkü kararlarımızı güçlü bir konumdan alıyoruz.”
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