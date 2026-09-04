PSG, Kvaratskhelia'yı mümkün olan en kısa sürede kazançlı yeni bir sözleşmeye bağlamak için aktif olarak çalışıyor. 25 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi güvence altında 2029'a kadar devam etse de PSG, perde arkasında oyuncunun derhal sözleşme uzatmasını büyük bir öncelik haline getirdi.

L'Equipe'e göre bu ani aciliyetin nedeni tamamen gelecek ay yapılması planlanan Ballon d'Or töreni. Kvaratskhelia'nın bu prestijli bireysel ödülü kazanacağı yönündeki tahminler giderek artarken, sportif direktör Luis Campos da gelecekte maliyetlerin kontrolden çıkmasını önlemek için hızlı harekete geçti.