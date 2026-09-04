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Ballon d'Or paniği mi? PSG neden Khvicha Kvaratskhelia'yı devasa yeni bir sözleşmeye apar topar bağlamak istiyor?
Yenileme için zamana karşı yarışıyor
PSG, Kvaratskhelia'yı mümkün olan en kısa sürede kazançlı yeni bir sözleşmeye bağlamak için aktif olarak çalışıyor. 25 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi güvence altında 2029'a kadar devam etse de PSG, perde arkasında oyuncunun derhal sözleşme uzatmasını büyük bir öncelik haline getirdi.
L'Equipe'e göre bu ani aciliyetin nedeni tamamen gelecek ay yapılması planlanan Ballon d'Or töreni. Kvaratskhelia'nın bu prestijli bireysel ödülü kazanacağı yönündeki tahminler giderek artarken, sportif direktör Luis Campos da gelecekte maliyetlerin kontrolden çıkmasını önlemek için hızlı harekete geçti.
- AFP
Astronomik menajer maaş taleplerinden çekinerek
Paris ekibinin yönetimi, beklemeyi tercih etmeleri hâlinde sözleşme yenilemenin ulaşabileceği devasa boyutlardan ciddi şekilde endişe duyuyor. Kulüp yetkilileri, Ballon d'Or'u gerçekten kazanması durumunda önemli bir mali bonus da içeren son derece rekabetçi bir teklifi hemen sunmayı kesin şekilde tercih ediyor.
PSG, bu proaktif yaklaşımın Ballon d'Or'u yeni kazanmış bir isimle masaya oturmaktan çok daha güvenli olduğuna inanıyor. Gürcü forvet, imzayı atmadan önce bu en büyük bireysel ödülü kazanırsa, yeni menajeri Moussa Sissoko'nun talep edeceği maaş beklentileri kısa süre içinde 10 katına çıkabilir.
Fransa'nın başkentinde dönüştürücü bir etki
Kvaratskhelia, Ocak 2025'te Napoli'den yüksek bir bonservis bedeliyle geldikten sonra PSG'nin çehresini tamamen değiştirdi. Dinamik kanat oyuncusu, rakibin seviyesi belirgin biçimde yükseldiğinde kritik anlarda sürekli belirleyici katkı vererek tartışılmaz dünya klasında bir oyuncu olduğunu istikrarlı şekilde kanıtladı.
Süperstar statüsü, başkent ekibinin imrenilen Avrupa dublesini kazanmasına yaptığı kritik katkının ardından bambaşka bir seviyeye çıktı. Evrensel olarak dokunulmaz görülen bir oyuncu için Avrupa'nın önde gelen rakipleri akıllıca transfer teklifi yapmaktan kaçınırken, PSG de artık onun muazzam değerinin iyileştirilmiş bir maaşı gerektirdiğinin tamamen farkında.
- AFP
Geçmiş transfer piyasası hatalarından ders çıkarmak
Hızlı hareket etmeye kararlı olan PSG, bu hassas görüşmeleri başarıyla sonuçlandırmak için kendisine katı bir aylık süre belirledi. Kulübün kısa süre önce Ousmane Dembele'yi takımda tutmak için beklenmedik şekilde karmaşık hale gelen görüşmelerde yaşadığı deneyim, mevcut yönetim için son derece değerli bir uyarı oldu.
Kvaratskhelia ile talepleri yüksek olan ekibinin bu hızlandırılmış takvimi memnuniyetle kabul edip etmeyeceği hâlâ nispeten belirsizliğini koruyor. Ancak kulüp dikkat çekici şekilde geri adım atmıyor. Kylian Mbappe'nin ayrılığı etrafında yaşanan uzun sürecin ardından Paris ekibinin yönetimi, oyuncuların maaş görüşmelerinde bir daha asla mutlak güç sahibi olmasına kesinlikle izin vermek istemiyor.
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