"Ballon d'Or Leo Messi'ye gitmeli" - Cristian Romero, bireysel ödül için Arjantin ikonuna destek verdi ve "pazarlama" yanlılığını eleştirdi

Estadio Metropolitano'da Atletico'nun Real Madrid'i derbide 2-1 yendiği maçın ardından konuşan Arjantinli stoper, hislerini son derece net bir şekilde ortaya koydu. Altın topu kimin alması gerektiğine ilişkin görüşünü ESPNile paylaşan Romero, "Ballon d'Or Leo Messi'ye gitmeli. O emekli olana kadar bu çok açık" dedi.

Tecrübeli forvetin gözlerden uzak yaşamdaki mütevazı karakterine dikkat çeken eski Tottenham Hotspur savunmacısı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncu olarak ne olduğu ve kariyeri boyunca neler başardığını bir kenara bırakırsak, o hâlâ dünyanın en iyisi. Onu daha da büyük yapan şey ise onunla aynı soyunma odasını paylaşmış olmam ve çok az kişide bulunan bir alçakgönüllülüğe sahip olması. Bunlar onu farklı kılan şeyler."

İkonun rehberliğinde milli takım kariyerindeki ilk adımlarını da değerlendiren savunmacı, "Messi uyum sağlamama yardımcı oldu. İlk katıldığımda her şeyi kazanmıyorduk ve bize yardım etti. O, ben küçük bir çocuktan beri idolümdü; onun acı çektiğini gördüm, ardından da gidip her şeyi kazandığını. Onunla bu kadar çok şey paylaşmış olmakla birlikte, o tüm zamanların en büyüğü. Bu onun için güzel bir veda olacak" diye ekledi.