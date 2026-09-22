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"Ballon d'Or Leo Messi'ye gitmeli" - Cristian Romero, bireysel ödül için Arjantin ikonuna destek verdi ve "pazarlama" yanlılığını eleştirdi
Romero, Messi'nin zaferini destekliyor
Romero, Messi'ye bir Ballon d'Or daha kazanması ve eşi benzeri görülmemiş kupa koleksiyonunu daha da genişletmesi için güçlü destek verdi. 28 yaşındaki Atletico Madrid savunmacısı, milli takım kaptanının hâlâ dünyadaki açık ara en iyi oyuncu olduğunu vurguladı. Aynı zamanda modern ödül kriterlerini de eleştirerek, ticari cazibenin çoğu zaman sportif başarının önüne geçtiğini savundu.
- Seshadri Sukumar
Savunmacı, ulusal idolü övdü
Estadio Metropolitano'da Atletico'nun Real Madrid'i derbide 2-1 yendiği maçın ardından konuşan Arjantinli stoper, hislerini son derece net bir şekilde ortaya koydu. Altın topu kimin alması gerektiğine ilişkin görüşünü ESPNile paylaşan Romero, "Ballon d'Or Leo Messi'ye gitmeli. O emekli olana kadar bu çok açık" dedi.
Tecrübeli forvetin gözlerden uzak yaşamdaki mütevazı karakterine dikkat çeken eski Tottenham Hotspur savunmacısı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncu olarak ne olduğu ve kariyeri boyunca neler başardığını bir kenara bırakırsak, o hâlâ dünyanın en iyisi. Onu daha da büyük yapan şey ise onunla aynı soyunma odasını paylaşmış olmam ve çok az kişide bulunan bir alçakgönüllülüğe sahip olması. Bunlar onu farklı kılan şeyler."
İkonun rehberliğinde milli takım kariyerindeki ilk adımlarını da değerlendiren savunmacı, "Messi uyum sağlamama yardımcı oldu. İlk katıldığımda her şeyi kazanmıyorduk ve bize yardım etti. O, ben küçük bir çocuktan beri idolümdü; onun acı çektiğini gördüm, ardından da gidip her şeyi kazandığını. Onunla bu kadar çok şey paylaşmış olmakla birlikte, o tüm zamanların en büyüğü. Bu onun için güzel bir veda olacak" diye ekledi.
Pazarlama gelecekteki ödülleri belirliyor
Efsanevi oyun kurucuya duyulan sarsılmaz hayranlık, günümüz rakiplerinden hiçbirinin onun istikrarlı mükemmelliğine yaklaşamayacağı yönündeki inancın temelini oluşturuyor. Bu bakış açısı, tecrübeli yıldız kramponlarını resmen astığında bireysel oylama kriterlerinin köklü şekilde değişeceği argümanını besliyor. Tılsımlı ismin oyunun zirvesindeki eşsiz konumunu yineleyen Romero, şöyle dedi: "Messi gibi başka kimse yok. Bunu söyleyip duruyorum."
Tanıtım gücünün gelecekteki kazananları belirleyebileceğinden yakınan stoper sözlerini şöyle sürdürdü: "Kesin olan şu ki Messi kariyerini noktalama kararı verdiğinde, Ballon d'Or'u kime vereceklerini görmemiz gerekecek. En fazla pazarlama gücüne sahip olan oyuncuya, çünkü iş aşağı yukarı buna geliyor."
Forvete benzer bir destek geçen hafta Atletico teknik direktörü Diego Simeone'den de geldi. Ballon d'Or'u kimin hak ettiğini değerlendirirken şunu söyledi: "Messi, en ufak bir şüphe olmadan. Geçirdiği Dünya Kupası'ndan sonra, bu yaşta, hiç şüphesiz Messi."
- getty
Gala gecesi hızla yaklaşıyor
France Football'un 8 Eylül'deki resmi açıklaması, Inter Miami formasıyla attığı 45 gol ve yaptığı 30 asistin yanı sıra Dünya Kupası finaline uzanan yolculuğunun ardından Messi'nin 30 kişilik kısa listeye girdiğini doğruladı. 39 yaşındaki oyuncunun tarihi koleksiyonunu genişletip genişletemeyeceğini ortaya koyacak 70. gala edisyonuna 26 Ekim'de London Palladium Theatre ev sahipliği yapacak. Prestijli tören, sahadaki üstün performansın ticari gücü hâlâ geride bırakıp bırakamayacağını gösterecek.
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