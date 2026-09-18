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Pavel Nedved Dominik SzoboszlaiGetty/GOAL
Chris Burton
Çeviri:

Ballon d'Or kazananı gibi inşa edilmiş! Liverpool yıldızı Dominik Szoboszlai'nin Juventus efsanesi Pavel Nedved ile paylaştığı üç özellik, Liverpool kahramanı Vladimir Smicer tarafından açıklandı

D. Szoboszlai
Liverpool
Premier Lig
P. Nedved
AFC Bournemouth - Liverpool

Liverpool'un kült isimlerinden Vladimir Smicer, daha önce her yerde olan Macar futbolcuyu efsanevi bir Ballon d'Or kazananına benzettikten sonra, Dominik Szoboszlai'nin Pavel Nedved ile paylaştığı üç özelliği GOAL'e anlattı. Çek efsanesi Nedved, bir dönem Lazio ve Juventus gibi takımlarda yıldızlaşmıştı ve Anfield'daki bir tılsımın ondan esinlenerek şekillendiği düşünülüyor.

  • Smicer, Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı

    Eski Çekya milli futbolcusu Smicer, Liverpool'da geçirdiği altı yıllık dönemde 183 maça çıkıp 19 gol attığı ve 2005'te ‘İstanbul Mucizesi’ Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadığı için Merseyside'da her zaman sevgiyle hatırlanacak.

    Şu anda 53 yaşında olan Smicer, Liverpool'un nasıl bir performans sergilediğini yakından takip etmeyi sürdürüyor. Szoboszlai'nin sahada bir lidere dönüştüğünü gördü; çok yönlü 25 yaşındaki oyuncu, savunma ve hücum hatlarında çeşitli rolleri üstlenebiliyor.

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  • Pavel Nedved Ballon d'Or 2003Getty

    Çek efsanesi Nedved, 2003'te Ballon d'Or'u kazandı

    Özellikle serbest vuruşların başına geçtiğinde attığı muhteşem gollerle ün kazandı ve son olarak Tottenham'ın Carabao Kupası'ndaki tabutuna son çiviyi çakarken koleksiyonuna bir enfes gol daha ekledi; 30 metreden gönderdiği füze, falso alıp üst köşeye süzüldü.

    Nedved de kariyerinin zirvesinde benzer sihirli anlar yaratabiliyordu ve bu da 2003'te en prestijli Altın Top'un kendisine verilmesini sağladı. Bir süre boyunca dünyanın en iyi oyuncusu olarak görülüyordu.

    Kaliteli Çek yıldız, farklı özellikleri bir araya getirebiliyordu; bu da onu orta sahadan ciddi bir gol tehdidine ve başkaları için pozisyon yaratan bir oyuncuya dönüştürüyordu. Bugün ise Szoboszlai, Premier League'in devlerinden birinde bu kutucukları işaretlemeye çalışıyor.

  • Szoboszlai ve Nedved hangi özellikleri paylaşıyor?

    Smicer, geçmişte Szoboszlai’nin ünlü vatandaşı Nedved’e benzediğini söylemişti. GOAL’a, ikisinin de sahip olduğu en büyük özellikleri seçmesi istendiğinde, Grosvenor Sport iş birliğiyle konuşan eski Liverpool orta saha oyuncusu şunları söyledi: “Dominik Szoboszlai ve Pavel Nedved, oyunun fiziksel yönü açısından birbirine benziyor. İkisinde de koşma, mücadele etme ve şut çekme kapasitesi var.

    “Pavel’in çalışma temposu gerçekten çok yüksekti ve Szobo da aynı şekilde. Koşabiliyor, top kapabiliyor ve iki oyuncu da sol ayağıyla da sağ ayağıyla da gol atabiliyor. Bence ortak noktalarından biri de liderlik özellikleri.

    “Virgil van Dijk hâlâ Liverpool’un oyuncusu ama takımın her hattında bu tür liderlere ihtiyaç duyarsınız ve ideal olarak orta sahada da birine ihtiyaç olur. Bence Szobo orta sahada o lidere dönüşüyor.

    “Geçen yıl da zaten lider gibi oynuyordu, takımımızdaki en iyi oyuncumuz olduğunda da öyleydi. Sadece çalışmayı sürdürmesi gerekiyor çünkü bir maçta her şeyi yapabilir. Pasları verebilir, oyunu kurabilir, goller atabilir ve Liverpool’un ihtiyacı olan da bu.”

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  • Dominik Szoboszlai Liverpool 2026-27Getty

    Szoboszlai, Liverpool'a kıvılcım katmayı umuyor

    Liverpool'da zaman zaman sağ bekte de görev yapan Szoboszlai, Liverpool orta sahasının atan kalbi olmayı hedefliyor; genel kanı, sahip olduğu beceri setinin en iyi şekilde öne çıktığında değerlendirildiği yönünde.

    Artık İspanyol teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde çalışan Liverpool, 2026-27 sezonunda hâlâ yenilgi yüzü görmedi ancak henüz tam potansiyeline ulaşabilmiş değil. Kırmızılar, pazar günü Bournemouth deplasmanının ardından sezonun ilk milli maç arasına girecek.

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