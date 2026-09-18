Smicer, geçmişte Szoboszlai’nin ünlü vatandaşı Nedved’e benzediğini söylemişti. GOAL’a, ikisinin de sahip olduğu en büyük özellikleri seçmesi istendiğinde, Grosvenor Sport iş birliğiyle konuşan eski Liverpool orta saha oyuncusu şunları söyledi: “Dominik Szoboszlai ve Pavel Nedved, oyunun fiziksel yönü açısından birbirine benziyor. İkisinde de koşma, mücadele etme ve şut çekme kapasitesi var.

“Pavel’in çalışma temposu gerçekten çok yüksekti ve Szobo da aynı şekilde. Koşabiliyor, top kapabiliyor ve iki oyuncu da sol ayağıyla da sağ ayağıyla da gol atabiliyor. Bence ortak noktalarından biri de liderlik özellikleri.

“Virgil van Dijk hâlâ Liverpool’un oyuncusu ama takımın her hattında bu tür liderlere ihtiyaç duyarsınız ve ideal olarak orta sahada da birine ihtiyaç olur. Bence Szobo orta sahada o lidere dönüşüyor.

“Geçen yıl da zaten lider gibi oynuyordu, takımımızdaki en iyi oyuncumuz olduğunda da öyleydi. Sadece çalışmayı sürdürmesi gerekiyor çünkü bir maçta her şeyi yapabilir. Pasları verebilir, oyunu kurabilir, goller atabilir ve Liverpool’un ihtiyacı olan da bu.”