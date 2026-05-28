Getty Images
Çeviri:
Ballon d'Or İngiltere'ye taşınıyor! UEFA, törenin ilk kez Londra'da düzenleneceğini doğruladı; Harry Kane ve Lamine Yamal, Ousmane Dembélé'yi tahtından indirmeyi hedefliyor
İngiltere'nin başkentinde tarihi bir ilk
İngiliz futbolu için dönüm noktası niteliğinde bir duyuru ile UEFA ve France Football, 70. Ballon d'Or töreninin 26 Ekim'de Londra'da düzenleneceğini doğruladı. Organizatörler, sporun en prestijli bireysel ödülünün küresel etkisini kutlamak amacıyla bu kararı alarak, ödülün Paris'teki geleneksel köklerinden önemli bir sapma kaydetti.
Mekan seçimi, derin bir tarihsel öneme sahip. Resmi açıklamaya göre: "Bu sembolik mekan seçimi, 70 yıl önce ödülün ilk kazananı olan İngiliz futbolcu Sir Stanley Matthews'a bir saygı duruşu niteliğinde." Altın Top'u Londra'ya getirerek, organizatörler her şeyin başlangıcı olan bu adamın mirasını onurlandırırken, etkinliği yeni nesil taraftarlar için modernize etmeyi hedefliyor.
- AFP
Dembele'nin tacının peşinde
2026 yarışında heyecan şimdiden doruk noktasına ulaştı; oyuncular, mevcut erkekler ödülünün sahibi Paris Saint-Germain’den Dembélé’nin yerini almayı hedeflerken, Barcelona’dan Aitana Bonmati ise kadınlar ödülünü korumaya çalışacak. Şimdi dikkatler, tahtı ele geçirmeye hazır yeni nesil süperstarlara yöneliyor. Bayern Münih ile olağanüstü bir sezon geçiren Kane, tüm turnuvalarda 51 maçta 61 gol atıp 7 asist yaptı, Bundesliga ve DFB-Pokal şampiyonluklarını kazandı ve Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü aldı. Şimdi kendi ülkesinde bu ödülü kazanmak için her şeyi yapacaktır.
Erkekler kategorisinde tahtı ele geçirmek için yarışan bir diğer önemli aday ise geçen yıl Ballon d'Or'da ikinci olan İspanyol yıldız Lamine Yamal. Genç oyuncu, Barcelona ile muhteşem bir sezon geçirdi; La Liga şampiyonluğuna ulaşırken 45 maçta 24 gol attı ve 18 asist yaptı.
UEFA ve France Football arasındaki ortaklık devam ediyor
Londra'daki etkinlik, UEFA ile France Football ve L'Equipe'nin sahibi olan Group Amaury arasındaki stratejik ortaklığın üçüncü yılını işaret ediyor. 2024 yılından bu yana iki kuruluş, galayı ortaklaşa düzenlemek üzere işbirliği yapıyor ve etkinliğin dünya futbolunda bireysel mükemmelliğin tartışmasız referans noktası olmaya devam etmesini sağlıyor. Londra'nın ev sahipliği yapmasının yüksek profilli niteliği göz önüne alındığında, yaklaşan etkinliğin tarihin en çok izlenen galası olması bekleniyor.
Organizatörler, "70. edisyonunu İngiltere ve Birleşik Krallık'ın başkentinde düzenleyerek, Ballon d'Or genişlemeye devam ediyor ve küresel çapta prestijli bir marka olarak konumunu daha da güçlendiriyor" dedi. Bu genişleme, töreni futbolun önemli merkezleri arasında dönüşümlü olarak düzenleyerek, dünyanın dört bir yanındaki farklı taraftar kitlelerini ödüllendirmeyi amaçlayan daha geniş bir taktiksel hamlenin parçasıdır.
- AFP
70. yıl dönümü galası hazırlıkları
Tarih ve ev sahibi şehir kesinleşmiş olsa da, futbol dünyası hâlâ adayların kesin listesini bekliyor. Törenin yaklaşmasıyla birlikte taraftarlar, Erkekler Ballon d'Or, Kadınlar Ballon d'Or, Kopa Trophy ve Yashin Trophy aday listelerinin açıklanmasını bekliyor. Tüm gözler, akreditasyon süreci ve oylama heyetlerine çevrilecek. Bu süreçte, ödül tarihinin en çok ödül kazanan oyuncusu olan ve sekiz şampiyonluk rekoruna sahip efsanevi Lionel Messi'nin mirası göz önünde bulundurularak dünyanın en iyi yetenekleri belirlenecek.