Ballon d'Or İngiltere'ye taşınıyor! UEFA, törenin ilk kez Londra'da düzenleneceğini doğruladı; Harry Kane ve Lamine Yamal, Ousmane Dembélé'yi tahtından indirmeyi hedefliyor

İngiliz futbolu için dönüm noktası niteliğinde bir duyuru ile UEFA ve France Football, 70. Ballon d'Or töreninin 26 Ekim'de Londra'da düzenleneceğini doğruladı. Organizatörler, sporun en prestijli bireysel ödülünün küresel etkisini kutlamak amacıyla bu kararı alarak, ödülün Paris'teki geleneksel köklerinden önemli bir sapma kaydetti.

Mekan seçimi, derin bir tarihsel öneme sahip. Resmi açıklamaya göre: "Bu sembolik mekan seçimi, 70 yıl önce ödülün ilk kazananı olan İngiliz futbolcu Sir Stanley Matthews'a bir saygı duruşu niteliğinde." Altın Top'u Londra'ya getirerek, organizatörler her şeyin başlangıcı olan bu adamın mirasını onurlandırırken, etkinliği yeni nesil taraftarlar için modernize etmeyi hedefliyor.