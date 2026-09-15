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Ballon d'Or için Lionel Messi mi? Diego Simeone, 2026 ödülü için Arjantinli ikona destek verirken Lamine Yamal ve Kylian Mbappe'yi pas geçti
Simeone, Yamal iddiasını görmezden geldi
Atletico Teknik Direktörü Simeone, 2026 Ballon d'Or için mevcut favorileri bir kenara bırakıp Messi'yi destekledi. Arjantinli teknik adam, takımının Osasuna ile oynayacağı yaklaşan maç öncesinde konuşurken alternatif adayları hızla reddetti.
Tartışma, Barcelona kanat oyuncusu Yamal'ın kısa süre önce kendisi ile Real Madrid yıldızı Mbappe'nin şu anda dünyanın en iyi iki oyuncusu olduğunu söylemesinin ardından yeniden alevlendi. Ancak Simeone bu anlatıyı tamamen reddetti. Messi'nin küresel sahnedeki olağanüstü performanslarının hâlâ eşi benzeri olmadığını düşünüyor.
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Simeone Ballon d'Or tercihini yaptı
Futbolun en büyük bireysel ödülünü kimin hak ettiği sorulduğunda Simeone, vatandaşı için tereddüt etmeden tercihini yaptı. Bu destek, Messi'nin şu anda 39 yaşında olmasına rağmen geldi.
"Messi, hiç şüphesiz," dedi Simeone muhabirlere. "Onun geçirdiği Dünya Kupası'nın ardından, bulunduğu yaşta, hiçbir şüphe yok. Messi."
Simeone'nin bu tercihini destekleyen temel etken, Messi'nin Arjantin'i 2026 Dünya Kupası finaline taşıması ve ardından İspanya'ya kaybetmesiydi. Atletico teknik direktörüne göre 39 yaşında elit seviyedeki performansını sürdürmesi, Yamal, Mbappe, Rodri, Harry Kane ya da Ousmane Dembele üzerinden kurulan iddialardan daha ağır basıyor.
Rakipler Ballon d'Or iddialarını ortaya koyuyor
Simeone'nin yorumları, Yamal'ın kendi tezini kamuoyu önünde ortaya koymasından kısa süre sonra geldi. Genç oyuncu, Liga'yı, İspanya Süper Kupası'nı ve İspanya ile Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra 2026 ödülünü Mbappe'nin önünde kendisinin hak ettiğini savundu.
Bu arada son kazanan Dembele, kupayı koruma hedefini de dile getirerek şöyle konuştu: "Bu ödül bir PSG oyuncusunun ellerinde kalacak. Ben rekabetçi biriyim, bu yüzden onu yeniden kazanmak benim hedefim."
Bu adaylık, Messi'nin kariyerindeki Ballon d'Or kısa listesinde 17. kez yer alması anlamına geliyor ve onu Cristiano Ronaldo'nun 18'lik rekorunun sadece bir gerisine yerleştiriyor. Arjantinli yıldız bu ödülü en son 2023'te sekizinci kez kazanmıştı.
- Getty Images
Londra, tarihi ödül törenine hazırlanıyor
2026 töreni, prestijli ödülün 70. edisyonuna sahne olacak. Törenin 26 Ekim'de Londra'da düzenlenmesi planlanıyor. Etkinlik, tarihinde ilk kez Paris'in dışına taşınıyor. İngiltere'ye taşınma kararı, 1956'da ilk organizasyonu kazanan Sir Stanley Matthews'a bir saygı duruşu niteliği taşıyor.
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