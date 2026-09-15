Futbolun en büyük bireysel ödülünü kimin hak ettiği sorulduğunda Simeone, vatandaşı için tereddüt etmeden tercihini yaptı. Bu destek, Messi'nin şu anda 39 yaşında olmasına rağmen geldi.

"Messi, hiç şüphesiz," dedi Simeone muhabirlere. "Onun geçirdiği Dünya Kupası'nın ardından, bulunduğu yaşta, hiçbir şüphe yok. Messi."

Simeone'nin bu tercihini destekleyen temel etken, Messi'nin Arjantin'i 2026 Dünya Kupası finaline taşıması ve ardından İspanya'ya kaybetmesiydi. Atletico teknik direktörüne göre 39 yaşında elit seviyedeki performansını sürdürmesi, Yamal, Mbappe, Rodri, Harry Kane ya da Ousmane Dembele üzerinden kurulan iddialardan daha ağır basıyor.