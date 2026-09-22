Fransa Milli Takımı'nın yıldız golcüsü bir unutulmaz yılı daha geride bıraktı. Geçen sezon Real formasıyla 42 gol attı, bu da ona La Liga'da ikinci kez gol kralı unvanını kazandırdı ve 2026 Dünya Kupası'nda ülkesini temsil ederken rekorları altüst etti.

Mbappe artık ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu; adına kayıtlı 66 gol bulunuyor ve FIFA'nın amiral gemisi organizasyonunda da hiçbir oyuncu daha fazla kez ağları sarsmadı. Bu turnuvadaki toplam gol sayısını müthiş bir şekilde 22'ye çıkardı ve saymaya devam ediyor.

Ancak büyük kupaları kazanmak Mbappe için zor oldu. Bu nedenle, Ballon d'Or oylamasında bir kez daha gerilemesi bekleniyor; Harry Kane, Rodri, Lamine Yamal ve Khvicha Kvaratskhelia gibi isimler zirveye çıkıyor.

Fransa kaptanı, neden 'dünyanın en iyi oyuncusu' unvanının kendisine verilmesi gerektiğini düşündüğünü kamuoyu önünde dile getirdi, ancak bu sözler karşılık bulmayabilir. 27 yaşındaki forvete, bu sezon 14 gole ulaşan Raphinha'nın Camp Nou'da yaptığı gibi, bireysel hedeflerden çok takım hedeflerine odaklanması tavsiye edildi.