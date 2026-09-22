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"Ballon d'Or hakkında asla konuşmayın" - "Bencil" Kylian Mbappe, Altın Top için adaylığını savunan Real Madrid'in "Galactico"su tarafından formda Barcelona yıldızı Raphinha ile kıyaslandı
Mbappe, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa ile tarihe geçti
Fransa Milli Takımı'nın yıldız golcüsü bir unutulmaz yılı daha geride bıraktı. Geçen sezon Real formasıyla 42 gol attı, bu da ona La Liga'da ikinci kez gol kralı unvanını kazandırdı ve 2026 Dünya Kupası'nda ülkesini temsil ederken rekorları altüst etti.
Mbappe artık ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu; adına kayıtlı 66 gol bulunuyor ve FIFA'nın amiral gemisi organizasyonunda da hiçbir oyuncu daha fazla kez ağları sarsmadı. Bu turnuvadaki toplam gol sayısını müthiş bir şekilde 22'ye çıkardı ve saymaya devam ediyor.
Ancak büyük kupaları kazanmak Mbappe için zor oldu. Bu nedenle, Ballon d'Or oylamasında bir kez daha gerilemesi bekleniyor; Harry Kane, Rodri, Lamine Yamal ve Khvicha Kvaratskhelia gibi isimler zirveye çıkıyor.
Fransa kaptanı, neden 'dünyanın en iyi oyuncusu' unvanının kendisine verilmesi gerektiğini düşündüğünü kamuoyu önünde dile getirdi, ancak bu sözler karşılık bulmayabilir. 27 yaşındaki forvete, bu sezon 14 gole ulaşan Raphinha'nın Camp Nou'da yaptığı gibi, bireysel hedeflerden çok takım hedeflerine odaklanması tavsiye edildi.
- GOAL
Mbappe bir kez daha Ballon d'Or'u kaçırmaya mı mahkûm?
Fransa'nın eski milli oyuncularından Leboeuf, Mr Gamble iş birliğiyle yaptığı açıklamada, GOAL'e Ballon d’Or'da görmezden gelinmenin Mbappe'yi daha da motive edip etmeyeceği sorulduğunda şöyle dedi: "Kimse Raphinha'nın Kylian Mbappe'den daha iyi bir 9 numara olduğunu söyleyemez, çünkü Raphinha ilk kez 9 numara olarak oynuyor, oysa Mbappe yaklaşık 10 yıldır 9 numara olarak oynuyor ve düzenli olarak gol atıyor.
“Ancak Mbappe'nin sahada yaptığı her şey sanki kendisi içinmiş gibi hissettiriyor, Raphinha'da ise yaptığı her şeyin takım için olduğunu hissediyorsunuz. Sorun bu. Mbappe Ballon d'Or'u kazanmak istediğini söylediğinde bu her şeyi anlatıyor. Benim endişem bu. Ballon d'Or hakkında asla böyle konuşmamalısınız. Medyaya çıkıp Ballon d'Or'u kazanma isteğini ve arzusunu dile getirmesi sinir bozucu, çünkü bu eleştirmenlerini haklı çıkarıyor.
"Onlar onun bencil olduğunu düşünüyor ve o da bunu gösteriyor. Real Madrid iyi oynamıyor ya da maç kazanmıyor, ama o Ballon d'Or hakkında konuşuyor. Hayır, önce takımınla maçlar kazan ve goller at.
"La Liga'yı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini söyle. Ballon d'Or hakkında konuşmayı bırak, bu önemli değil. İnsanlar Ballon d'Or'u kazanmadığım için kıskandığımı söyleyebilir, ama ben iyiyim. Kylian Mbappe'yi severim, ancak bazen medyayla konuştuğunda bu onun imajı için iyi olmuyor.”
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım hâline gelebilir mi?
Mbappe bir noktada ulaşılması zor Ballon d’Or’u kazanacaksa, bu amaca hizmet etmesi için bir Şampiyonlar Ligi zaferine ihtiyaç duyabilir. Eski kulübü Paris Saint-Germain’in bu alanda üst üste şampiyonluklar yaşamasını ise uzaktan izlemek zorunda kaldı.
Şu anda geri dönen ‘Special One’ Jose Mourinho yönetiminde olan Real Madrid, 2026-27 sezonunun ilk bölümünde pek de ikna edici bir görüntü vermedi. Bu da dikkate alındığında, Real Madrid için 16. Avrupa Kupası’na ulaşmak zor olabilir.
Leboeuf şöyle ekledi: “Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’ndeki durumu için konuşmak adına henüz çok erken. Paris Saint-Germain’in son iki yılda Ligue 1’de ve Şampiyonlar Ligi’nde sezonun başında zorlandığını, ardından aralık civarında uyanıp herkese üstünlük kurduğunu gördük.
“Umarım Mourinho takımı daha iyi hale getirecek çözümü bulur. Hafta sonunda derbide Atletico Madrid’in maçı 11 kişiyle, Real Madrid’in ise 10 kişiyle bitirmesini anlayamadım. Oyuncularının neden oyundan atıldığını anlıyorum ama Atletico Madrid lehine iki kırmızı kartlık faul vardı. Mourinho’ya katılıyorum, maç sonrası basın toplantısına bile gerek yok, sadece görüntüleri gösterin, her şeyi anlatıyor.
“İngiltere, Fransa ve İspanya’daki VAR hakemlerinin kendine gelmesi gerekiyor çünkü bu sistem işlemiyor. Mourinho göreve geldiğinde oturmasının zaman alacağını biliyorduk ve bunun işe yarayıp yaramayacağını hâlâ bilmiyoruz. Soyunma odasındaki egolar ve oyuncuların zihniyeti düşünüldüğünde, Mourinho gibi güçlü bir karakter için bile Real Madrid’de yanlış giden şeyleri düzeltmek çok zor olacak.
“Barcelona’da Johan Cruyff’tan, hatta daha da öncesinden beri var olan birlikte oynama kültürü var. Barcelona’da 50 ya da 60 yıldır temel prensip, bireysel yeteneklere rağmen birlikte oynamak oldu. Bunu [Pep] Guardiola sürdürdü, [Ronald] Koeman sürdürdü ve şimdi de Hansi Flick bunu yapıyor. Savunmaya o kadar fazla odaklanmasalar bile, o kadar çok gol atıyorlar ki onlarla baş etmek imkânsız hale geliyor. Bu güzel ve keyif veren bir oyun.
“Mourinho’nun farklı bir tarzda oynamak istediğini biliyoruz. 2013’te geri döndüğünde zihniyeti değiştirmiş ve Real Madrid’in sert ve agresif oynayarak kazanmasını sağlamıştı, ki bu futbolda kabul edilebilir.
“O zihniyete yeniden dönmek zaman alır ve Mourinho’nun 2013’te yaptığını tekrarlayıp tekrarlayamayacağını bilmiyorum. Onun, Real Madrid’in ve taraftarların adına umarım bunu yapabilir. Ama elindeki mevcut oyuncu nesline bakınca şüphelerim var, çünkü o bencil zihniyeti değiştirmek zor.”
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Mbappe, Santiago Bernabeu'da Mourinho ile çalışıyor
Real, bu sezon La Liga'daki yedi maçta iki yenilgiyle şimdiden altı puan kaybetti ve hatasız lider Barcelona'nın altı puan gerisine düştü. Mourinho'nun Santiago Bernabeu'da yapacak çok işi olduğu açık.
Mbappe, onun planlarında önemli bir rol oynayacak; Vinicius Junior ve Jude Bellingham gibi isimlerle birlikte. Ancak gizemli Portekizlinin korkutucu Fransız hücumcusunu Ballon d’Or kazanan bir isme dönüştürüp dönüştüremeyeceğini zaman gösterecek.
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