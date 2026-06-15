Ballon d'Or galibi sahneye çıkıyor: Ousmane Dembélé, Fransa'yı Dünya Kupası zaferine taşıyabilirse ikinci Altın Top ödülünü kazanma şansını artırmak için ideal bir konumda

Uzatmalarda attığı beraberlik golüyle Mbappé, sadece finallerdeki gol sayısını dörde çıkardı; böylece sadece Hurst’u değil, Vava, Pelé ve Zinedine Zidane’ı da bir gol farkla geride bıraktı. O sırada Mbappé henüz 23 yaşındaydı. Sanki yeni bir dönemin şafağı çakmış gibiydi. Belki Mbappe "tüm zamanların en iyisi" olmayacaktı, ama en azından Messi'nin tahtının varisi ve dünyanın 1 numaralı oyuncusu olarak görünüyordu.

Ancak dört yıl sonra Mbappe hâlâ Ballon d'Or'u kazanamadı; hatta Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da. Oysa Ousmane Dembele, yaz sonuna kadar her ikisinden de ikişer tane kazanmış olabilir; 2022 Dünya Kupası finalinde o kadar berbat bir performans sergileyen, L'Equipe'in onu puanlamaya bile layık görmediği Ousmane Dembele.