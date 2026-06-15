Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Ousmane Dembele France GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Ballon d'Or galibi sahneye çıkıyor: Ousmane Dembélé, Fransa'yı Dünya Kupası zaferine taşıyabilirse ikinci Altın Top ödülünü kazanma şansını artırmak için ideal bir konumda

Analysis
Fransa
O. Dembele
Dünya Kupası
Paris Saint-Germain
FEATURES
Fransa - Senegal

Dört yıl önce Katar'da Lionel Messi, Dünya Kupası finalinde Arjantin'i Fransa'ya karşı zafere taşıyarak "tüm zamanların en iyisi" tartışmasına son verdi. Ancak rakip takımda, bir gün bu tartışmayı yeniden alevlendirebilecek kadar yetenekli görünen bir oyuncu vardı. Ne de olsa Kylian Mbappé, 1966'da Sir Geoff Hurst'tan bu yana Dünya Kupası finalinde ilk hat-trick'i gerçekleştirerek Lusail'deki o efsanevi karşılaşmada Arjantinli 10 numara'yı geride bırakmış ve turnuvanın Altın Ayakkabı ödülünü Messi'nin elinden almıştı.

Uzatmalarda attığı beraberlik golüyle Mbappé, sadece finallerdeki gol sayısını dörde çıkardı; böylece sadece Hurst’u değil, Vava, Pelé ve Zinedine Zidane’ı da bir gol farkla geride bıraktı. O sırada Mbappé henüz 23 yaşındaydı. Sanki yeni bir dönemin şafağı çakmış gibiydi. Belki Mbappe "tüm zamanların en iyisi" olmayacaktı, ama en azından Messi'nin tahtının varisi ve dünyanın 1 numaralı oyuncusu olarak görünüyordu.

Ancak dört yıl sonra Mbappe hâlâ Ballon d'Or'u kazanamadı; hatta Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da. Oysa Ousmane Dembele, yaz sonuna kadar her ikisinden de ikişer tane kazanmış olabilir; 2022 Dünya Kupası finalinde o kadar berbat bir performans sergileyen, L'Equipe'in onu puanlamaya bile layık görmediği Ousmane Dembele.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-LIVERPOOLAFP

    Acı verici derecede savurgan

    Dembele’nin hızı Katar’da rakipler için bir sorun teşkil etmişti. Tıpkı Mbappé gibi, o da dururken bile bekleri geride bırakacak bir yeteneğe sahipti. Ancak bu iki takım arkadaşının benzerlikleri de burada sona eriyordu.

    Mbappe sürekli bir gol tehdidi oluşturuyordu ve şüphesiz büyük maçların adamıydı. Dembele ise acı verici derecede savurgan bir oyuncuydu ve en önemli anlarda asla güvenilemezdi.

    Nitekim, Barcelona'daki döneminden akıllarda kalan en belirgin an, 2019 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, yorgun Arjantinli Messi'nin kendisine altın bir fırsat sunmasına rağmen Liverpool'u bitirme şansını kaçıran kanat oyuncusunun, şaşkın Messi'yi neredeyse özür dilercesine ayağa kaldırmasıydı.

    Ancak, o dönemki Dembele'nin inanılmaz derecede düşük standartlarına göre bile, Lusail'deki performansı şaşırtıcı derecede berbattı.

    • Reklam
  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    'Araba kazası'

    Dembele, kendisinden dokuz yaş büyük Angel Di Maria ile sahada aynı kanatta görev aldı. Bu eşleşmenin uyumsuz olduğu belliydi ve öyle de oldu – ama herkesin beklediği şekilde değil.

    Di Maria, Arjantin'in sağ kanadında ortalığı kasıp kavurdu ve Gary Neville'in ITV'de ifade ettiği gibi, Dembele'yi "küçük bir çocuk gibi" oynayarak Messi'nin skoru açan penaltıyı kazandırdı, ardından da ilk yarı bitmeden dokuz dakika önce skoru 2-0'a getirdi.

    Sonuç olarak, Dembele devreye bile kalamadı; Didier Deschamps, Stuart Pearce'in bir profesyonel futbolcudan gördüğü "en kötü maç" olarak nitelendirdiği performansın ardından onu oyundan aldı.

    Eski İngiltere sol bek oyuncusu, 41. dakikada teknik direktörü tarafından merhametle oyundan alınan Dembele'nin şok edici performansı hakkında, "Penaltıya neden oldu ve muhtemelen ondan sonraki her pasını da kaçırdı" dedi. "Deschamps bir şeyler yapmak zorundaydı. Bir araba kazasını izliyorduk."

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ESPANYOLAFP

    Boşa harcanan yetenek

    Bu sonuç, Dembélé'nin dünya futbolundaki en büyük doğal yetenek israfı olarak konumunu pekiştirdi.

    2016-17 sezonunda Borussia Dortmund'da çıkış yaptığı dönemde potansiyel bir dünya yıldızı gibi görünüyordu ve 2018 Rusya Dünya Kupası'nda zafer kazanan Fransa milli takımının bir üyesiydi, ancak 2023'te Barcelona'dan ayrıldığında kulüp tarihinin en büyük fiyaskosu olarak kabul edildi - Katalanların kötü transferler listesi göz önüne alındığında, bu gerçekten de çok şey ifade ediyordu.

    Ancak o zamandan beri, öncelikle Luis Enrique sayesinde Paris Saint-Germain'de efsanevi bir statüye ulaştı.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    "Deli gibi savun"

    Movistar tarafından çekilen bir belgeselde, Luis Enrique’nin Mbappé’yi örnek olarak öncülük etmenin önemine ikna etmeye çalıştığı ünlü bir sahne var.

    İspanyol teknik adam, Fransız forvetle yaptığı video analiz toplantısında "Michael Jordan'ı sevdiğini okudum" diyor. "Michael Jordan takım arkadaşlarını hayattan koparır ve deli gibi savunma yapardı."

    Mbappe'nin bu mesajı hiçbir zaman tam olarak benimsemediğini söylemek yanlış olmaz. Ancak Dembele sonunda benimsedi.

    1 Ekim 2023'te Arsenal ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında "takımın beklentilerine uymadığı" gerekçesiyle acımasızca kadro dışı bırakılan Dembele, Luis Enrique'nin de söylediği gibi sadece "farklı bir oyuncu" değil, aynı zamanda farklı bir karakter haline geldi.

  • 'Katma değer'

    Performansındaki ve tutumundaki değişim, belki de en iyi şu gerçekle açıklanabilir: Dembele, PSG’nin Arsenal ile oynadığı sonraki üç maçta ilk on birde yer aldı ve Paris ekibinin bu maçların hepsini kazanmasında rol oynadı; buna geçen sezon Budapeşte’de oynanan Şampiyonlar Ligi finali de dahildir; bu maçta penaltı noktasından kritik bir gol atarak skoru eşitlemişti.

    Elbette, teknik direktörün Dembele'yi üçlü hücum hattının ortasına kaydırma kararı, forvetin gençlik yıllarında sergilediği muazzam potansiyelini nihayet gerçekleştirmesinde büyük rol oynadı. Ancak, şu anda Dembele hakkında en çok göze çarpan şey, önden pres yapma istekliliğidir.

    "Artık topla oynarken de değer katıyor," diye heyecanla konuştu Luis Enrique. "Bu yüzden Ballon d'Or kazananı." Ve bu aynı zamanda, birkaç ay sonra unvanını koruyabilmesinin de nedeni.

  • FBL-WC-2026-FRA-TRAININGAFP

    Artık "enfant terrible" değil

    Dembele, Lusail'den bu yana ilk kez bir Dünya Kupası maçında sahaya çıkmaya hazırlanırken, futbolun en büyük sahnesinde geç de olsa iz bırakmak için bundan daha iyi bir konumda olamazdı.

    Turnuvada henüz tek bir gol bile atmamış olan bu oyuncu, sadece Mbappe'nin değil, asist makinesi Michael Olise'nin de yer aldığı müthiş Fransız forvet hattında birkaç gol atabilir.

    Dembele'nin oyunu artık sadece hızdan ibaret değil. Artık oyununda soğukkanlılık, verimlilik ve belki de en önemlisi pres var.

    İyi arkadaşı Mbappe'nin aksine, Fransa'nın eski "enfant terrible"si nihayet olgunlaştı, bu da artık her zaman takımını ön planda tutan bu oyuncu için daha da fazla bireysel takdirin gelebileceği anlamına geliyor.

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
Senegal crest
Senegal
SEN