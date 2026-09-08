Ballon d'Or Feminin 2026 güç sıralaması: Kadınlar Altın Top'ta Aitana Bonmati'nin üç yıllık üstünlüğüne kim son verecek?

Ne yazık ki Bonmati, kasım ayında fibula kırığı yaşadı; bu sakatlık ameliyat gerektirdi ve mayısta dönüş yapana kadar sahalardan uzak kalmasına neden oldu. Yine de Katalan ekibinin Şampiyonlar Ligi finalinde Lyon'u yenerek dört kupa kazanmasında pay sahibi olmayı başardı, ancak bu katkı dördüncü Ballon d'Or'u almaya yetecek kadar büyük olmadı.
Merakı artıran bir diğer unsur da bunun kadın futbolunda bir Dünya Kupası yılı olmamasıydı; ağustosta Kamerun'un kazandığı Afrika Uluslar Kupası da 2026 Ballon d'Or Feminin oylamasında dikkate alınmadı. Bu nedenle, mart ayında Japonya'nın kazandığı Asya Kupası'nda forma giyenler dışında, bu ödülde sıralamayı büyük ölçüde 2025-26 sezonundaki kulüp performansları belirleyecek.
Peki, 2026 ödülünün öne çıkan adayları kimler? GOAL, 8 Eylül'de adayların açıklanmasının ardından Altın Top'un en muhtemel kazananlarını mercek altına alıyor...
Önceki güncelleme: 2 Haziran