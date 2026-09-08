Ballon d'Or Feminin 2026 güç sıralaması: Kadınlar Altın Top'ta Aitana Bonmati'nin üç yıllık üstünlüğüne kim son verecek?

2025-26'da: 23 maçta kalesini gole kapattı. UEFA Uluslar Ligi, Liga F, Supercopa de Espana, Copa de la Reina ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Bu baskın Barcelona takımının kalecisi olan Cata Coll'un bazı maçlarda yapacak çok fazla işi olmuyor. Ancak bu durum, devreye girmesi gerektiği anları daha da etkileyici hale getiriyor.

Bu yılki Şampiyonlar Ligi finali bunun çok iyi bir örneğiydi. Skor tabelasında Barca'nın 4-0'lık galibiyeti yazıyor olması, Katalan ekibinin dördüncü Avrupa kupasını kazanırken Lyon'u rahat geçtiğini düşündürebilir, ancak gerçek böyle değil. Coll bu karşılaşmada en iyi performansını sergilemek zorundaydı ve takımını önde tutmak için dört etkileyici kurtarış yaptı. Sonrasında Salma Paralluelo'nun geç dakikalarda attığı iki gol, finaldeki sonucun parlamasını sağladı.

Bu, Coll'un Barca ve İspanya ile geçirdiği etkileyici 2025-26 sezonunda yaptığı 23 gole kapama maçından biriydi; bu sezonda her iki takımın da büyük başarılar yaşamasına yardımcı oldu. Katkıları zaman zaman gözden kaçabiliyor, ancak Şampiyonlar Ligi finalindeki o performansının, bunların önemini hatırlatmış ve ilk kez Ballon d'Or'a aday gösterilmesinin ardından ona biraz saygı kazandırmış olması gerekirdi.