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Women's Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Ballon d'Or Feminin 2026 güç sıralaması: Kadınlar Altın Top'ta Aitana Bonmati'nin üç yıllık üstünlüğüne kim son verecek?

Power rankings
Women's football
A. Putellas
A. Russo
M. Dumornay
M. Caldentey
K. Shaw
P. Harder
V. Miedema
C. Hansen
P. Guijarro
Women's Champions League
Barcelona
Arsenal Women
WSL Lig İlkbahar Serisi
Liga F
ABD 1
Premiere Ligue
Bundesliga
Women's Asian Cup
Y. Hasegawa
T. Chawinga
K. Buehl
E. Pajor
C. Pina
Norveç
Bayern Munich
FEATURES
İngiltere
M.City
Japonya
Malavi
Kansas City Current
Jamaika
Almanya
Danimarka
İspanya
Polonya
Haiti
OL Lyonnes
Hollanda
C. Coll

Aitana Bonmati, son üç Ballon d'Or Feminin ödülünün her birini kazandı ancak bu onur 2026'da başka birine gidecek. Bu kez, iki kez kazanan ve Barcelona'daki takım arkadaşı Alexia Putellas mı kadın futbolunun en iyi oyuncusu olduğunu yeniden gösterecek? Yoksa Altın Top ekim ayında Paris'te verildiğinde kazananlar listesine yeni bir isim mi eklenecek?

Ne yazık ki Bonmati, kasım ayında fibula kırığı yaşadı; bu sakatlık ameliyat gerektirdi ve mayısta dönüş yapana kadar sahalardan uzak kalmasına neden oldu. Yine de Katalan ekibinin Şampiyonlar Ligi finalinde Lyon'u yenerek dört kupa kazanmasında pay sahibi olmayı başardı, ancak bu katkı dördüncü Ballon d'Or'u almaya yetecek kadar büyük olmadı.

Merakı artıran bir diğer unsur da bunun kadın futbolunda bir Dünya Kupası yılı olmamasıydı; ağustosta Kamerun'un kazandığı Afrika Uluslar Kupası da 2026 Ballon d'Or Feminin oylamasında dikkate alınmadı. Bu nedenle, mart ayında Japonya'nın kazandığı Asya Kupası'nda forma giyenler dışında, bu ödülde sıralamayı büyük ölçüde 2025-26 sezonundaki kulüp performansları belirleyecek.

Peki, 2026 ödülünün öne çıkan adayları kimler? GOAL, 8 Eylül'de adayların açıklanmasının ardından Altın Top'un en muhtemel kazananlarını mercek altına alıyor...

Önceki güncelleme: 2 Haziran

  • Cata Coll Barcelona Women 2025-26Getty Images

    15Cata Coll (Barcelona) 🆕

    2025-26'da: 23 maçta kalesini gole kapattı. UEFA Uluslar Ligi, Liga F, Supercopa de Espana, Copa de la Reina ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

    Bu baskın Barcelona takımının kalecisi olan Cata Coll'un bazı maçlarda yapacak çok fazla işi olmuyor. Ancak bu durum, devreye girmesi gerektiği anları daha da etkileyici hale getiriyor.

    Bu yılki Şampiyonlar Ligi finali bunun çok iyi bir örneğiydi. Skor tabelasında Barca'nın 4-0'lık galibiyeti yazıyor olması, Katalan ekibinin dördüncü Avrupa kupasını kazanırken Lyon'u rahat geçtiğini düşündürebilir, ancak gerçek böyle değil. Coll bu karşılaşmada en iyi performansını sergilemek zorundaydı ve takımını önde tutmak için dört etkileyici kurtarış yaptı. Sonrasında Salma Paralluelo'nun geç dakikalarda attığı iki gol, finaldeki sonucun parlamasını sağladı.

    Bu, Coll'un Barca ve İspanya ile geçirdiği etkileyici 2025-26 sezonunda yaptığı 23 gole kapama maçından biriydi; bu sezonda her iki takımın da büyük başarılar yaşamasına yardımcı oldu. Katkıları zaman zaman gözden kaçabiliyor, ancak Şampiyonlar Ligi finalindeki o performansının, bunların önemini hatırlatmış ve ilk kez Ballon d'Or'a aday gösterilmesinin ardından ona biraz saygı kazandırmış olması gerekirdi.

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  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    14Mariona Caldentey (Arsenal) ⬇️

    2025-26'da: Yedi gol, beş asist. UEFA Uluslar Ligi ile FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazandı.

    Geçen yıl Ballon d'Or oylamasını ikinci sırada tamamlayan Mariona Caldentey, bu kez Altın Top'u kazanabilir mi? İspanya milli oyuncusu, Arsenal adına yine etkiliydi ve takımının ilk kez düzenlenen FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu.

    Ancak Caldentey'nin hücum istatistikleri, kulüp seviyesinde kendisinden daha istikrarlı biçimde daha derin bir rolde oynamasının istenmesi nedeniyle, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıla göre geriledi ve bunun şansını etkilemesi muhtemel. Arsenal'ın Avrupa'daki unvan savunmasının son aşamalarında da etkisini göstermekte zorlanması, üstelik bu serüvenin yarı finalde Lyon tarafından sona erdirilmesi, onun aleyhine olacaktır. Yine de geçen yılın ikincisinin oy almaya devam etmesini bekleyin.

  • Vivianne Miedema Manchester City 2025-26Getty Images

    13Vivianne Miedema (Manchester City) ⬆️

    2025-26'da: 14 gol, beş asist. Women's Super League ve FA Cup'ı kazandı.

    Talihsiz sakatlık dönemleri nedeniyle Vivianne Miedema'nın Ballon d'Or'a en son aday gösterilmesinin üzerinden epey zaman geçti; Hollandalı oyuncu, 2022'de 11. sırada yer almasından bu yana nihai listede yok. Ancak Miedema, dünya üzerindeki en iyi oyunculardan biri olarak geniş kesimlerce kabul görüyor ve geride kalan sezonda da 2022'den önce verilen iki ödülde Ballon d'Or oylamasında üst üste ilk beşte yer almasını neden başardığını herkese yeniden hatırlattı. Bunu da Manchester City'ye 10 yıl sonraki ilk Women's Super League şampiyonluğunu getiren sezonda kilit bir rol oynayarak yaptı.

    Geçen sezon İngiltere'nin en üst liginde Miedema'dan daha fazla gol atan sadece iki oyuncu vardı. Hollandalı yıldız ayrıca asistte üçüncü, doğrudan gol katkısında ise toplamda ikinci sırada yer aldı. City'nin Avrupa futbolunda yer almaması, Ballon d'Or'da daha önce elde ettiği yüksek derecelerden bazılarını tekrarlama ihtimaline zarar verecek. Ancak forvet, bir süredir geçirdiği ilk sakatlıksız sezonun ardından yine de adaylık almalı; FA Cup finalindeki golle dönüşü de şansını daha da artırdı.

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  • Claudia Pina Barcelona Women 2025-26Getty Images

    12Claudia Pina (Barcelona) ⬆️

    2025-26'da: 32 gol, dokuz asist. UEFA Uluslar Ligi, Liga F, Supercopa de Espana, Copa de la Reina ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

    Claudia Pina, 2025-26 sezonunu harika geçirdi. Liga F'te Gol Kraliçesi oldu ve sezon boyunca kıtanın en üretken forvetlerinden biriydi; bu da hem Uluslar Ligi'ni kazanmasına katkı sağladığı İspanya'nın hem de dört kupa kazanan Barca'nın işine yaradı.

    Ancak sezonun ikinci yarısında bu üretkenlikte küçük bir düşüş yaşadı ve Barca'nın büyük sahnedeki maçlarından faydalanamadı. Şampiyonlar Ligi eleme aşamalarında ya da Liga F'teki Real Madrid Clasico'sunda gol atamaması, asist yapamaması ve manşetlere çıkacak anlar yaşayamaması, bu sıralamada daha altlarda yer almasına neden oldu, yine de Copa de la Reina finalinde gol attı.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11Temwa Chawinga (Kansas City Current) ↔️

    2025-26'da: 18 gol, dört asist. NWSL Shield ve Gol Kraliçeliği kazandı.

    NWSL yıldızlarının Ballon d'Or oylamasında nasıl değerlendirileceğini bilmek her zaman zordur; çünkü ligin takvimi, tarih ve son değerlendirme noktaları açısından ödülün kriterleriyle örtüşmez. Geçen yıl yalnızca üç NWSL yıldızı aday gösterildi ve hem Marta'nın hem de Esther Gonzalez'in listede yer alması daha çok büyük turnuvalardaki performanslarından kaynaklandı. Marta, Brezilya'nın Copa America'yı kazanmasına yardımcı olduktan sonra Altın Top ödülünü alırken, Gonzalez de İspanya finale yükselirken Euro 2025'in en golcü oyuncusu oldu.

    Ancak Temwa Chawinga'nın adaylığı, NWSL'deki olağanüstü formuna dayanıyordu. Ballon d'Or için son birkaç ayı dikkate alınan 2024 sezonunda Chawinga, Gol Kraliçeliği ve En Değerli Oyuncu ödüllerini kazandı. 2025 sezonunda ise bu iki ödülü bir kez daha toplarken Kansas City Current'in NWSL Shield'i kazanmasına da yardımcı oldu ve 2026 sezonunda da etkileyici performansını sürdürdü.

    Bu nedenle forvet oyuncusunun, Malawi'nin Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'ndaki ilk katılımında sergilediği inanılmaz performanslar oylama dönemine dahil olmasa bile, Ballon d'Or sıralamasında yine saygı görmesi gerekir.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    10Yui Hasegawa (Manchester City) ⬆️

    2025-26'da: Altı gol, beş asist. Asya Kupası'nı, Women's Super League'i ve FA Cup'ı kazandı.

    2023 ve 2024'te aday gösterilen Yui Hasegawa, geçen sezon WSL'yi kasıp kavuran bir Manchester City takımının kalp atışı olduğu için 2026'da da uzun listede yer almalı. İngiltere'nin genç oyuncusu Laura Blindkilde Brown ya da Amerika Birleşik Devletleri milli oyuncusu Sam Coffey ile birlikte müthiş bir çift ön libero düzeninde oynayan Hasegawa'ya ileri çıkma konusunda daha fazla özgürlük verildi ve bunun sonucunda gole katkısı arttı; bu da davasına yalnızca yardımcı olacaktır.

    Hasegawa'nın Japonya'nın Asya Kupası zaferinde kilit bir oyuncu olması, Manchester City'nin oldukça rahat kazandığı WSL şampiyonluğu ve Brighton'a karşı alınan 4-0'lık galibiyetten gelen FA Cup zaferinin yanına bir kupa daha ekleyerek onun referanslarını önemli ölçüde güçlendiriyor.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    9Klara Buhl (Bayern Münih) ↔️

    2025-26'da: 10 gol, 22 asist. Bundesliga, DFB-Supercup ve DFB-Pokal'ı kazandı.

    Almanya'da oynayan oyuncular bu ödül için yapılan oylamada gözden kaçabiliyor, ancak Klara Buhl'un inanılmaz rakamları geçen yıl bunu açıkça aştı ve bu kez de yine mükemmeldi.

    Süratli kanat oyuncusu, 2024-25 sezonundaki Bundesliga performansında attığı gol sayısını yakalayıp asist sayısını geride bıraktı; Şampiyonlar Ligi rakamları da ilk altı maçındaki dikkat çekici sekiz asist sayesinde ciddi biçimde yükseldi. Bu rakamlar, Buhl'un kas sakatlığı nedeniyle iki ay kaçırmasına rağmen geldi; oyuncu, Bayern'in bir kez daha yurt içi üçleme yapmasında büyük rol oynayarak kendisini yeniden Ballon d'Or adayları arasına yazdırmış gibi görünüyor.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    8Alessia Russo (Arsenal) ↔️

    2025-26'da: 29 gol, 10 asist. FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazandı.

    Geçen yıl Alessia Russo, Ballon d'Or oylamasını üçüncü sırada tamamladı. 2025-26'da ise bireysel olarak daha da iyi bir sezon geçirdi. Acaba bu sıçramayı yapıp Altın Top'u kazanan isim o olabilir mi?

    Russo'nun İngiltere'nin Avrupa şampiyonluğunu başarıyla korumasında ve Arsenal'in Şampiyonlar Ligi zaferinde oynadığı rolün, 2025 oylamasındaki yüksek sıralamasına katkı yaptığı söylenmeli. Bu nedenle, Arsenal'in ikincisinde yarı finalde elenmesi ve ilk kez düzenlenen FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası dışında başka büyük bir kupa kazanamaması, golcünün 2026 Ballon d'Or adaylığını sekteye uğratacak gibi görünüyor.

    Bununla birlikte, Russo'nun geçen sezonki rakamları mükemmeldi ve iki eleme turunda da gol atarak Arsenal'in yine de harika bir Şampiyonlar Ligi serüveni yaşamasına yardımcı oldu. Hak ettiği oyları alacaktır, sadece muhtemelen geçen yıla kıyasla daha azını.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    7Caroline Graham Hansen (Barcelona) ⬇️

    2025-26'da: 18 gol, 16 asist. Liga F, Supercopa de Espana, Copa de la Reina ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

    Ballon d'Or Feminin söz konusu olduğunda devreye giren birkaç faktör var. Elbette her bireyin performansları ve istatistikleri, özellikle de en büyük sahnelerde ortaya koydukları, bunun başlıca unsurlarından biri. Kupa kazanmak da öyle. Ancak bu ödül söz konusu olduğunda isim bilinirliğinin önemini de göz ardı etmemek gerekir.

    Yıllar içinde birçok tuhaf dışarıda kalma örneği oldu. Örneğin, görece daha düşük profilli Bundesliga'daki yıldızlar sık sık gözden kaçırıldı; Barcelona'nın maestrosu Caroline Graham Hansen ise ilk adaylığı için 2024'e kadar beklemek zorunda kaldı. Ancak Norveçli milli oyuncu artık o cam tavanı kırdı ve 2026'da da yeniden adaylar arasında olmalı.

    Geçen sezon Liga F'te Graham Hansen'den daha fazla doğrudan gole katkı yapan sadece bir oyuncu vardı. Ligde asist kraliçesi olan Barca yıldızı, büyük maçlarda da düzenli olarak sahneye çıktı ve özellikle Şampiyonlar Ligi eleme aşamalarında harika performanslar sergiledi.

  • Patri Guijarro Barcelona 2025-26Getty Images

    6Patri Guijarro (Barcelona) ⬆️

    2025-26'da: Dört gol, 10 asist. Liga F, Supercopa de Espana, Copa de la Reina ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

    Ayağındaki kırık bir kemik nedeniyle iki aydan uzun süre sahalardan uzak kalan ve bu süreçte İspanya'nın Nations League'i kazanışını uzaktan izlemek zorunda olan Patri Guijarro, 2026'da müthiş bir dönüş yaptı. Barcelona'daki önemi, döner dönmez net şekilde görüldü; takımın seviyesi yükseldi ve bu da kenarda geçirdiği sürenin Ballon d'Or uzun aday listesine bir kez daha girmesine engel olmaması gerektiğini gösterdi.

    Daha önce bu ödülün oylamasında altıncılığa kadar yükselen Guijarro, 2025-26 sezonunun güçlü geçen son bölümünün ardından 2026'da da buna yaklaşabilir. Bu süreçte Şampiyonlar Ligi finalindeki harika performansı öne çıktı; Ewa Pajor'un ikinci golündeki asisti ise dikkat çeken anlardan biri oldu.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    5Khadija Shaw (Manchester City) ⬆️

    2025-26'da: 39 gol, dokuz asist. Women's Super League ve FA Cup şampiyonluğu.

    Avrupa futbolunun olmaması nedeniyle Altın Top için iddiası muhtemelen sınırlı kalacak olsa da, Khadija Shaw, Manchester City'yi 10 yıl sonra ilk kez WSL şampiyonluğuna taşıyan harika gol sezonu sayesinde bu yılın ilerleyen dönemlerinde Ballon d'Or oylamasında çok sayıda oy toplamalı. Shaw, geçen sezon ligde 22 maçta 21 gol attı; bu, ligdeki herkesten sekiz gol daha fazlaydı. Ayrıca dört asist de yaparak onu WSL'nin açık ara en üretken oyuncusu haline getirdi.

    Forvet oyuncusu daha sonra FA Cup'ta hem bireysel olarak hem de takımıyla birlikte yeni başarılar yaşadı. Yarı finaldeki iki gollü performansı City'yi Wembley'e taşıdı ve ardından finalde de müthişti; Brighton'a karşı 4-0'lık galibiyette bir gol atıp bir de asist yaptı. 

  • FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    4Pernille Harder (Bayern Münih) ↔️

    2025-26'da: 34 gol, 14 asist. Bundesliga, DFB-Supercup ve DFB-Pokal'ı kazandı.

    2018'de ilk kez düzenlenen Ballon d'Or Feminin oylamasında ikinci sırada yer alan Pernille Harder, 2026'da da hâlâ inanılmaz bir seviyede. Danimarkalı milli oyuncunun vitrinininde muhtemelen bir Altın Top olurdu; eğer bu ödül 2020'de dağıtılmış olsaydı. Danimarka'nın Euro 2025'te grup aşamasında puan alamadan elenmesine rağmen, seçmenlerin gözünde hâlâ büyük değer görüyor ve geçen yıl 20. sırada yer aldı.

    Bu performans, Bayern Münih ile harika bir üçleme zaferi yaşadığı sezonun ardından geldi ve Bayern bu kez de aynı başarıyı yakaladı. Harder ise geçen yılki rakamlarını geride bırakan istatistikler üretti. Bayern'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester United'ı elemesinde oynadığı başrol, Barcelona'ya karşı alınan yarı final yenilgisine rağmen sergilediği etkileyici performans ve doğal olarak çok şans verilmeyen Danimarka'nın gelecek yaz düzenlenecek Dünya Kupası'na doğrudan katılmasına yaptığı katkı da eklendiğinde, Harder birkaç yıldır gördüğü en iyi Ballon d'Or sıralamasına ulaşabilir.

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3Melchie Dumornay (Lyon) ⬇️

    2025-26'da: 22 gol, 12 asist. Coupe de la Ligue, Coupe de France ve Premiere Ligue şampiyonluğu.

    Melchie Dumornay'ın bir noktada Ballon d'Or'u kazanmaması büyük sürpriz olur, çünkü gerçekten o kadar iyi. Bu sezon Lyon formasıyla sergilediği performanslarla bunu defalarca kanıtladı; çoğu zaman sahadaki en iyi oyuncu olarak öne çıktı.

    2024-25 sezonunda dikkat çekici bir gol oranı yakalayan Dumornay, geçen sezon daha düzenli asist yaptı, ancak yine de kritik anlarda ve spektaküler şekilde ağları buldu. Lyon'un Coupe de la Ligue finalinde PSG ile karşılaştığı maçta da durum böyleydi; onun harika vuruşu maçın tek golü oldu. Ayrıca Coupe de France finalinde de perdeyi açtı, ardından OL yerel üçlemeyi tamamlarken lig şampiyonunu belirleyen maçta hat-trick yaptı.

    Şampiyonlar Ligi'nde de Dumornay, takımının finale yükselmesine yardımcı olmak adına belirleyici oldu. Wolfsburg'a karşı çeyrek final galibiyetinde gol atan ve OL'nin son dörtte Arsenal'i elemesinin ardından maçın oyuncusu seçilen Dumornay için bunlar, onu sıralamada üst sıralara taşıması gereken performanslardı.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2Ewa Pajor (Barcelona) ⬆️

    2025-26'da: 33 gol, yedi asist. Liga F, Supercopa de Espana, Copa de la Reina ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

    Ewa Pajor'un, Barcelona'nın dört kupa kazandığı 2025-26 sezonundaki rolü, Ballon d'Or oylamasında onu zirveye en yakın isimlerden biri, hatta zirvedeki isim yapmalı.

    Polonya milli oyuncusu, 2025'te golcülük performansı sayesinde Gerd Muller Trophy'yi aldı ve ana ödül oylamasında da sekizinci sırada yer aldı. Altın Top'u kazanmak için gerçek bir aday olarak, bu dönem daha da üst sıralarda yer almalı.

    Pajor, geçen yıl yaptığı gibi 50 gol barajını aşamamış olabilir, ancak yine de son derece üretkendi ve büyük maçlarda sahneye çıktı; Barcelona'nın Real Madrid ve Bayern Münih'i eleyip ardından finalde Lyon'u yenerek ilerlediği Şampiyonlar Ligi eleme aşamasındaki beş maçın tamamında gol attı. O vitrin niteliğindeki finalde attığı iki gol belirleyici oldu ve altıncı finalinde ilk kez bu kupayı kazandı.

  • Alexia Putellas Barcelona 2025-26Getty Images

    1Alexia Putellas (Barcelona) ↔️

    2025-26'da: 24 gol, 13 asist. UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'ni, Liga F'yi, İspanya Süper Kupası'nı, Copa de la Reina'yı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

    Birçok kişiye göre Alexia Putellas, 2025 Ballon d'Or Feminin'in hak eden kazananı olabilirdi. Barcelona'nın yıldızı, 2024-25 sezonunda tartışmasız kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçirdi; zorlu sakatlık yıllarını geride bırakıp Barcelona'nın yurt içinde üç kupa kazanarak Şampiyonlar Ligi finaline yükseldiği süreçte olağanüstü bir performans sergiledi.

    Putellas, bunu 2025-26 sezonuna da taşıdı. Guijarro ve Bonmati'nin orta sahadaki sakatlıkları nedeniyle zaman zaman beklentilerin yükü omuzlarında daha da arttı. İki kez Ballon d'Or kazanan oyuncu, etrafındaki genç futbolcuların büyük isimlerin yokluğunu doldurmak için seviyelerini yükseltmelerine yardımcı olurken öne çıktı; aynı zamanda hem İspanya'nın hem de Barcelona'nın mümkün olan her şeyi kazanmasına yardımcı olan son derece etkileyici gol ve asist katkıları üretmeye devam etti.

    Dünya çapındaki istikrarlı seviyesi, Altın Top oylamasındaki geçmişi ve Barcelona'nın dört kupa kazanmasındaki rolü, buna ek olarak Şampiyonlar Ligi'nde Sezonun Oyuncusu ödülü gibi erken bireysel takdirler göz önüne alındığında, Putellas 2026 Ballon d'Or Feminin için en güçlü aday gibi görünüyor.