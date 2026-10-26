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Women's Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai
Çeviri:

Ballon d'Or Feminin 2026 güç sıralaması: Alexia Putellas, Aitana Bonmati'nin Kadınlar Altın Topu'ndaki üç yıllık hakimiyetine son verme yolunda

Power rankings
Women's football
A. Putellas
A. Russo
M. Dumornay
M. Caldentey
K. Shaw
P. Harder
V. Miedema
C. Hansen
P. Guijarro
Women's Champions League
Barcelona
Arsenal Women
WSL Lig İlkbahar Serisi
Liga F
ABD 1
Premiere Ligue
Bundesliga
Women's Asian Cup
Y. Hasegawa
T. Chawinga
K. Buehl
E. Pajor
C. Pina
Norveç
Bayern Munich
FEATURES
İngiltere
M.City
Japonya
Malavi
Kansas City Current
Jamaika
Almanya
Danimarka
İspanya
Polonya
Haiti
OL Lyonnes
Hollanda
C. Coll
London City Lionesses

Barcelona'nın orta saha oyuncusu son üç ödülün tamamını kazandı ancak sakatlıklarla geçen sezonunun ardından 2026 ödülü, pazartesi günü Londra'da düzenlenecek törende Bonmati yerine başka birine verilecek.

Aitana Bonmati, son üç Ballon d'Or Feminin ödülünün tamamını kazandı. Ancak ödül 2026'da başka bir isme gidecek. Kadın futbolunun en iyi oyuncusu olarak yeniden öne çıkan isim, iki kez ödülü kazanmış Barcelona'dan takım arkadaşı Alexia Putellas mı olacak? Yoksa Altın Top pazartesi günü Londra'da sahibini bulduğunda ödülü ilk kez kazanan bir isim mi göreceğiz?

Bonmati ne yazık ki geçen kasım ayında kaval kemiğinin dış yanındaki ince kemikte kırık yaşadı. Ameliyat gerektiren bu sakatlık nedeniyle mayıs ayında sahalara dönene kadar forma giyemedi. Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi finalinde Lyon'u yenerek dört kupa kazandığı sezonda yine de katkı sağladı, ancak bu katkı dördüncü Ballon d'Or Feminin ödülüne aday gösterilmesine bile yetecek düzeyde değildi.

Bu yıl kadın futbolunda Dünya Kupası düzenlenmemesi de yarışa ayrı bir belirsizlik katıyor. Kamerun'un geçen ağustos ayında kazandığı Afrika Uluslar Kupası da 2026 Ballon d'Or Feminin oylamasında dikkate alınmıyor. Dolayısıyla sıralamayı büyük ölçüde oyuncuların 2025-26 sezonunda kulüplerindeki performansları belirleyecek. Bunun istisnası, Japonya'nın geçen mart ayında kazandığı Asya Kupası'na katılan oyuncular.

Peki, 2026 ödülünün favorileri kimler? GOAL, merakla beklenen tören öncesinde Altın Top'u kazanma ihtimali en yüksek isimleri değerlendiriyor...

  • Cata Coll Barcelona Women 2025-26Getty Images

    15Cata Coll (Barcelona)

    2025-26 sezonunda: 23 maçta kalesini gole kapattı. UEFA Uluslar Ligi, Şampiyonlar Ligi, Liga F, Supercopa de Espanam ve Copa de la Reina'yı kazandı.

    Barcelona'nın bu üstün takımında kaleci olan Cata Coll'un bazı maçlarda yapacak pek işi olmuyor. Ancak bu durum, müdahale etmesi gerektiği anlardaki performansını daha da etkileyici kılıyor.

    Bu yılki Şampiyonlar Ligi finali bunun çarpıcı bir örneğiydi. Barcelona'nın 4-0 kazandığı maçın skoru, Lyon'u yenip dördüncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken zorlanmadığını düşündürebilir. Ancak durum böyle değildi. Coll, Salma Paralluelo'nun son bölümde attığı iki gol skoru daha da farklı hâle getirmeden önce, dört etkileyici kurtarışla takımının üstünlüğünü korudu.

    Bu maç, Coll'un Barcelona ve İspanya ile büyük başarılar yaşadığı etkileyici 2025-26 sezonunda kalesini gole kapattığı 23 karşılaşmadan biriydi. Katkıları zaman zaman gözden kaçsa da Şampiyonlar Ligi finalindeki performansı, bunların önemini hatırlatmış ve ilk Ballon d'Or adaylığının ardından ona hak ettiği saygıyı kazandırmış olmalı.

  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    14Mariona Caldentey (Arsenal)

    2025-26'da: Yedi gol, beş asist. UEFA Uluslar Ligi'ni ve FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazandı.

    Geçen yıl Ballon d'Or oylamasında ikinci olan Mariona Caldentey'nin bu kez Altın Top'u kazanma ihtimali çok daha düşük. İspanya millî takım oyuncusu, Arsenal'in ilk kez düzenlenen FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanmasına yardımcı olarak yine önemli bir rol oynadı. Ancak kulübünde daha düzenli biçimde üstlenmesi istenen gerideki rol nedeniyle hem yerel ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde hücum istatistikleri geçen yıla göre geriledi.

    Bu durumun, Arsenal'in Avrupa şampiyonluğunu koruma mücadelesinin Lyon karşısında yarı finalde sona erdiği turnuvanın son aşamalarında da etkisini gösterememesiyle birlikte, Caldentey'nin şansını etkilemesi muhtemel. Yine de geçen yılın ikincisinin oy alması bekleniyor.

  • Vivianne Miedema Manchester City 2025-26Getty Images

    13Vivianne Miedema (Manchester City)

    2025-26 sezonunda: 14 gol, beş asist. Kadınlar Süper Ligi ve FA Cup şampiyonluğu.

    Yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle Vivianne Miedema’nın Ballon d’Or’a son kez aday gösterilmesinin üzerinden epey zaman geçti. 2022’de 11. sırayı aldığından beri nihai aday listesinde yer almıyor. Ancak Hollandalı oyuncu, dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak görülüyor. Geçen sezon Manchester City’nin 10 yıl aradan sonra ilk Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunu kazandığı sezonda kilit rol oynayarak, 2022’den önceki iki Ballon d’Or oylamasını neden üst üste ilk beşte tamamladığını herkese hatırlattı.

    Geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde yalnızca iki oyuncu Miedema’dan fazla gol attı. Miedema ayrıca asistlerde üçüncü, gol ve asist toplamında ikinci sırada yer aldı. City’nin Avrupa kupalarında mücadele etmemesi, Miedema’nın Ballon d’Or’da geçmişte elde ettiği üst sıralardaki dereceleri tekrarlama şansını azaltacak. Yine de uzun bir aradan sonra ilk kez sakatlık yaşamadan geçirdiği sezonun ardından aday gösterilmeyi başardı. FA Cup finalinde gol atarak dönüş yapması da şansını artırdı.

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  • Claudia Pina Barcelona Women 2025-26Getty Images

    12Claudia Pina (Barcelona)

    2025-26 sezonunda: 32 gol, dokuz asist. UEFA Uluslar Ligi, Şampiyonlar Ligi, Liga F, İspanya Süper Kupası ve Copa de la Reina şampiyonlukları.

    Claudia Pina, 2025-26 sezonunda harika bir performans sergiledi. Liga F'de gol kraliçesi oldu ve sezon boyunca Avrupa'nın en çok gol atan hücum oyuncularından biri olarak hem Uluslar Ligi şampiyonluğuna taşıdığı İspanya'ya hem de dört kupa kazanan Barcelona'ya büyük katkı sağladı.

    Ancak sezonun ikinci yarısında gol ve asist üretiminde hafif bir düşüş yaşadı ve Barcelona'nın büyük maçlarda bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ve Liga F'de Real Madrid'e karşı oynanan El Clasico'da gol ya da asist üretememesi, manşetlere çıkacak bir ana da imza atamaması, bu sıralamada daha aşağıda yer almasına neden oldu. Yine de Copa de la Reina finalinde gol attı.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11Temwa Chawinga (Kansas City Current)

    2025-26'da: 18 gol, dört asist. NWSL Shield'ı ve Altın Ayakkabı'yı kazandı.

    NWSL yıldızlarının Ballon d'Or oylamasında nasıl değerlendirileceğini kestirmek her zaman zor. Çünkü ligin takvimi, ödülün değerlendirme dönemi ve son tarihleriyle örtüşmüyor. Geçen yıl yalnızca üç NWSL yıldızı aday gösterildi. Marta ve Esther Gonzalez'in adaylığı ise daha çok uluslararası düzeydeki büyük turnuvalarda sergiledikleri performansa dayanıyordu.

    Temwa Chawinga'nın adaylığı ise NWSL'deki olağanüstü formundan kaynaklanıyordu. Ballon d'Or değerlendirmesine son birkaç ayı dâhil edilen 2024 sezonunda Chawinga, Altın Ayakkabı ve En Değerli Oyuncu ödüllerini kazandı. 2025 sezonunda Kansas City Current'ın NWSL Shield'ı kazanmasına katkı sağlarken iki ödülün de bir kez daha sahibi oldu. 2026 sezonunda da müthiş bir performans sergiliyor. Bu nedenle, Malavi'nin Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'na ilk katılımında sergilediği inanılmaz performans oylamada dikkate alınan döneme denk gelmese bile, forvet Ballon d'Or sıralamasında yine hak ettiği değeri görmeli.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    10Yui Hasegawa (Manchester City)

    2025-26 sezonunda: Altı gol, beş asist. Asya Kupası, Kadınlar Süper Ligi ve FA Cup'ı kazandı.

    2023 ve 2024'te aday gösterilen Yui Hasegawa, geçen sezon WSL'de fırtına gibi esen Manchester City'nin oyunundaki kilit isim olarak 2026'da yeniden geniş aday listesine girdi. İngiltere'nin genç oyuncusu Laura Blindkilde Brown ya da ABD millî oyuncusu Sam Coffey ile orta sahada etkili bir ikili oluşturan Hasegawa'ya hücuma çıkma konusunda daha fazla serbestlik tanındı. Bu da adaylığını güçlendirecek gol katkılarını artırmasını sağladı.

    Hasegawa'nın Japonya'nın Asya Kupası zaferinde kilit rol oynaması da adaylığını önemli ölçüde güçlendiriyor. Bu başarıyla, Manchester City'nin oldukça rahat kazandığı WSL şampiyonluğunun ve Brighton'ı 4-0 yenerek elde ettiği FA Cup zaferinin yanına bir kupa daha ekledi.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    9Klara Buhl (Bayern Münih)

    2025-26 sezonunda: 10 gol, 22 asist. Bundesliga, Almanya Süper Kupası ve Almanya Kupası'nı kazandı.

    Almanya'da oynayan futbolcular bu ödülün oylamasında göz ardı edilebiliyor. Ancak Klara Buhl'un etkileyici istatistikleri 2025'te dikkat çekti ve bir başka başarılı sezonun ardından 2026'da da aynı etkiyi yarattı.

    Süratli kanat oyuncusu, Bundesliga'da 2024-25 sezonundaki gol sayısını yakalayıp asist sayısını geçti. İlk altı maçında yaptığı sekiz asist sayesinde Şampiyonlar Ligi'ndeki istatistikleri de yükseldi. Buhl bunları, kas sakatlığı nedeniyle iki ay sahalardan uzak kalmasına rağmen başardı. Bayern'in bir kez daha yerel üçlemeyi kazanmasında önemli rol oynayarak Ballon d'Or adayları arasına yeniden girdi.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    8Alessia Russo (Arsenal)

    2025-26 sezonunda: 29 gol, 10 asist. FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazandı.

    Alessia Russo, geçen yıl Ballon d'Or oylamasını üçüncü sırada tamamladı. 2025-26 sezonunda bireysel açıdan daha da iyi bir performans sergiledi. Ancak Russo'nun İngiltere'nin Avrupa şampiyonluğunu başarıyla korumasında ve Arsenal'in Şampiyonlar Ligi zaferinde oynadığı rolün, 2025 oylamasında üst sıralarda yer almasına katkıda bulunduğunu da belirtmek gerek. Bu nedenle Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda etmesi ve ilk kez düzenlenen FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası dışında başka büyük bir kupa kazanamaması, golcünün 2026 Ballon d'Or yarışındaki şansını azaltacak.

    Yine de Russo'nun geçen sezonki rakamları mükemmeldi ve iki eleme turu eşleşmesinde de gol atarak Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı ilerleyişine katkı sağladı. Hak ettiği oyları alacak, ancak muhtemelen geçen yılki kadar çok değil.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    7Caroline Graham Hansen (Barcelona)

    2025-26 sezonunda: 18 gol, 16 asist. Şampiyonlar Ligi, Liga F, Supercopa de Espana ve Copa de la Reina şampiyonlukları.

    Ballon d'Or Feminin söz konusu olduğunda birçok faktör devreye giriyor. Elbette oyuncuların bireysel performansları ve istatistikleri, özellikle de en büyük sahnelerde ortaya koydukları performans, kazanılan kupalar kadar önemli. Ancak bu ödülde isim bilinirliğinin de önem taşıdığını görmezden gelmek saflık olur. Yıllar içinde aday listelerinde pek çok şaşırtıcı eksiklik görüldü, fakat Barcelona'nın usta oyuncusu Caroline Graham Hansen'ın ilk adaylığı için 2024'e kadar beklemek zorunda kalması kadar dikkat çekeni pek azdı. 

    Norveçli millî oyuncu, neyse ki artık bu görünmez engeli aştı ve 2026'da da ödül yarışının içinde. Geçen sezon Liga F'de gol ve asist toplamında Graham Hansen'ı yalnızca bir oyuncu geride bıraktı. Asist sıralamasında ligin zirvesinde yer alan Barcelona yıldızı, Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki bazı harika performanslarıyla da kritik anlarda öne çıktı.

  • Patri Guijarro Barcelona 2025-26Getty Images

    6Patri Guijarro (Barcelona)

    2025-26 sezonunda: Dört gol, 10 asist. Şampiyonlar Ligi, Liga F, İspanya Süper Kupası ve Kraliçe Kupası'nı kazandı.

    Ayağındaki bir kemiğin kırılması nedeniyle iki aydan uzun süre sahalardan uzak kalan ve İspanya'nın Uluslar Ligi'ni kazanmasını uzaktan izlemek zorunda kalan Patri Guijarro, 2026'da sahalara etkileyici bir dönüş yaptı. Barcelona için ne kadar önemli olduğu döner dönmez belli oldu. Takımın performansı öylesine yükseldi ki sahalardan uzak geçirdiği süre, Ballon d'Or'un geniş aday listesine bir kez daha girmesine engel olmadı.

    Bu ödülün oylamasında daha önce altıncı sıraya kadar yükselen Guijarro, sezonu güçlü bitirmesinin ardından 2026'da yine o dereceye yaklaşabilir. Şampiyonlar Ligi finalindeki müthiş performansı ve Ewa Pajor'un ikinci golündeki asisti özellikle dikkat çekti.

  • Manchester United FC v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    5Pernille Harder (Bayern Münih)

    2025-26 sezonunda: 34 gol, 14 asist. Bundesliga, Almanya Süper Kupası ve Almanya Kupası'nı kazandı.

    2018'de ilk kez yapılan Ballon d'Or Feminin oylamasında ikinci sırayı alan Pernille Harder, 2026'da da üst düzey performansını sürdürüyor. Ödül 2020'de verilmiş olsaydı Danimarkalı millî oyuncunun koleksiyonunda muhtemelen bir Altın Top da bulunacaktı. Harder, Danimarka'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında puan alamadan veda etmesine rağmen geçen yıl oylamada 20. sırada yer alarak seçmenlerin gözündeki değerini koruduğunu gösterdi.

    Bu sıralama, Bayern Münih'le üç kupa kazandığı müthiş bir sezonun ardından gelmişti. Bayern, 2025-26'da aynı başarıyı tekrarlarken Harder da önceki yılki rakamlarını geride bıraktı. Manchester United karşısındaki Şampiyonlar Ligi çeyrek final zaferinde üstlendiği başrol, Barcelona'ya yarı finalde yenilmelerine rağmen sergilediği etkileyici performans ve favoriler arasında sayılmaması anlaşılır olan Danimarka'nın gelecek yaz düzenlenecek Dünya Kupası'na doğrudan katılmasına katkısı düşünüldüğünde, Harder birkaç yıldır elde ettiği en iyi Ballon d'Or sıralamasına ulaşabilir.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    4Khadija Shaw (Manchester City)

    2025-26 sezonunda: 39 gol, dokuz asist. Kadınlar Süper Ligi ve FA Cup şampiyonluğu.

    Avrupa kupalarında oynamamış olması Altın Top yarışındaki şansını muhtemelen sınırlayacak olsa da Khadija Shaw, Manchester City'yi 10 yıl aradan sonra ilk WSL şampiyonluğuna taşıyan müthiş golcü performansı sayesinde bu yılın ilerleyen dönemlerinde çok sayıda Ballon d'Or oyu almalı. Shaw, geçen sezon 22 lig maçında 21 gol attı. Bu sayı, ligdeki diğer tüm oyuncuların gol sayısından en az sekiz fazlaydı. Dört asist de yapan Shaw, açık ara farkla WSL'nin en fazla gol katkısı veren oyuncusu oldu.

    Forvet oyuncusu, FA Cup'ta hem bireysel olarak hem de takımıyla başarı elde etti. Yarı finalde Chelsea'ye attığı iki gol, City'yi Wembley'e taşıdı. Shaw, Brighton karşısında 4-0 kazanılan finalde de bir gol atıp bir asist yaparak olağanüstü bir performans sergiledi. 

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3Melchie Dumornay (Lyon)

    2025-26 sezonunda: 22 gol, 12 asist. Premiere Ligue, Coupe de la Ligue ve Coupe de France şampiyonluğu.

    Melchie Dumornay'nin kariyerinin bir noktasında Ballon d'Or'u kazanmaması büyük sürpriz olur. O kadar iyi bir oyuncu. Geçen sezon Lyon formasıyla sergilediği performanslarla bunu defalarca gösterdi; sık sık sahanın en iyi oyuncusu olarak öne çıktı.

    2024-25 sezonunda olağanüstü bir gol ortalaması yakalayan Dumornay, geçen sezon daha sık asist yaptı. Yine de kritik anlarda, üstelik göz alıcı gollerle fileleri bulmayı sürdürdü. Lyon'un PSG ile karşılaştığı Coupe de la Ligue finalinde attığı muhteşem gol maçın tek golü oldu. Coupe de France finalinde de gol perdesini açtı. Ardından OL yerel üçlemeyi tamamlarken lig şampiyonluğunu belirleyen maçta hat-trick yaptı.

    Dumornay, takımının Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde de belirleyici rol oynadı. Wolfsburg'a karşı kazanılan çeyrek final maçında gol attı, OL'nin Arsenal'ı elediği yarı finalde ise maçın oyuncusu seçildi. Bu tür performanslar onun sıralamada üst sıralarda yer almasını sağlamalı.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2Ewa Pajor (Barcelona)

    2025-26 sezonunda: 33 gol, yedi asist. Şampiyonlar Ligi, Liga F, İspanya Süper Kupası ve Copa de la Reina şampiyonlukları.

    Barcelona'nın 2025-26 sezonunda dört kupa kazanmasında oynadığı rol, Ewa Pajor'u Ballon d'Or oylamasında zirveye, en azından zirveye çok yakın bir noktaya taşımalı. Polonyalı millî futbolcu, 2025'te golcülüğü sayesinde Gerd Muller Kupası'nı kazanmış ve ana ödülün oylamasında sekizinci sırada yer almıştı. Altın Top'un gerçek adaylarından biri olarak bu kez daha üst sıralarda yer almalı.

    Pajor, 2024-25 sezonunda aştığı 50 gol barajına bu kez ulaşamamış olabilir. Yine de son derece üretkendi ve büyük maçlarda sahneye çıktı. Barcelona'nın Real Madrid'i, Bayern Münih'i ve ardından finalde Lyon'u mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi yolculuğunda, takımının beş eleme maçının tamamında gol attı. Finalde attığı iki gol belirleyici oldu ve Pajor, altıncı finalinde bu kupayı ilk kez kazandı.

  • Alexia Putellas Barcelona 2025-26Getty Images

    1Alexia Putellas (London City Lionesses)

    2025-26 sezonunda: 24 gol, 13 asist. UEFA Kadınlar Uluslar Ligi, Şampiyonlar Ligi, Liga F, Supercopa de Espana ve Copa de la Reina şampiyonlukları.

    Birçok kişiye göre Alexia Putellas, 2025 Kadınlar Ballon d'Or ödülünü kazanmayı hak ediyordu. Barcelona'nın simge isimlerinden biri olan Putellas, zorlu geçen sakatlık yıllarını geride bırakarak 2024-25 sezonunda belki de hiç olmadığı kadar iyi oynadı. Katalan ekibinin yerel turnuvalarda üç kupa kazanıp Şampiyonlar Ligi finaline ulaştığı sezonda olağanüstü bir performans sergiledi.

    Putellas bu formunu 2025-26 sezonuna da taşıdı. Guijarro ve Bonmati'nin orta sahadaki yokluklarına yol açan sakatlıkları nedeniyle üzerindeki beklenti yükü zaman zaman daha da arttı. İki kez Ballon d'Or kazanan oyuncu, önemli isimlerin yokluğunu doldurmaları için çevresindeki genç oyunculara yardımcı olurken etkileyici gol ve asist rakamlarına ulaşmayı da sürdürdü. Bu katkıları, hem İspanya'nın hem de Barcelona'nın kazanabileceği her şeyi kazanmasına yardımcı oldu.

    İstikrarlı biçimde sürdürdüğü dünya çapındaki performansı, Altın Top oylamasındaki geçmişi ve Barcelona'nın dört kupa kazanmasında oynadığı rol düşünüldüğünde Putellas, 2026 Kadınlar Ballon d'Or ödülünün favorisi. Şampiyonlar Ligi'nde Sezonun Oyuncusu seçilmesi gibi erken dönemde aldığı ödüller de bu konumunu güçlendiriyor.