Aitana Bonmati, son üç Ballon d'Or Feminin ödülünün tamamını kazandı. Ancak ödül 2026'da başka bir isme gidecek. Kadın futbolunun en iyi oyuncusu olarak yeniden öne çıkan isim, iki kez ödülü kazanmış Barcelona'dan takım arkadaşı Alexia Putellas mı olacak? Yoksa Altın Top pazartesi günü Londra'da sahibini bulduğunda ödülü ilk kez kazanan bir isim mi göreceğiz?

Bonmati ne yazık ki geçen kasım ayında kaval kemiğinin dış yanındaki ince kemikte kırık yaşadı. Ameliyat gerektiren bu sakatlık nedeniyle mayıs ayında sahalara dönene kadar forma giyemedi. Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi finalinde Lyon'u yenerek dört kupa kazandığı sezonda yine de katkı sağladı, ancak bu katkı dördüncü Ballon d'Or Feminin ödülüne aday gösterilmesine bile yetecek düzeyde değildi.

Bu yıl kadın futbolunda Dünya Kupası düzenlenmemesi de yarışa ayrı bir belirsizlik katıyor. Kamerun'un geçen ağustos ayında kazandığı Afrika Uluslar Kupası da 2026 Ballon d'Or Feminin oylamasında dikkate alınmıyor. Dolayısıyla sıralamayı büyük ölçüde oyuncuların 2025-26 sezonunda kulüplerindeki performansları belirleyecek. Bunun istisnası, Japonya'nın geçen mart ayında kazandığı Asya Kupası'na katılan oyuncular.

Peki, 2026 ödülünün favorileri kimler? GOAL, merakla beklenen tören öncesinde Altın Top'u kazanma ihtimali en yüksek isimleri değerlendiriyor...