DAZN, Altın Top ödül törenini dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için canlı ve ücretsiz olarak yayınlayacak; böylece futbolun bireysel düzeydeki en prestijli ödül törenini uluslararası bir izleyici kitlesiyle buluşturacak.





Bu akşam açıklanan adaylıkların ardından gözler, 26 Ekim 2026 Pazartesi gününe çevrildi. O gün en iyi erkek ve kadın futbolcular, futboldaki en çok arzulanan bireysel ödülü kimin kaldıracağını öğrenmek için Londra’da bir araya gelecek.