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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP

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Ballon d'Or DAZN'da: etkinlik dünya çapında yayınlanacak

DAZN, Altın Top ödül törenini dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için canlı ve ücretsiz olarak yayınlayacak; böylece futbolun bireysel düzeydeki en prestijli ödül törenini uluslararası bir izleyici kitlesiyle buluşturacak.


Bu akşam açıklanan adaylıkların ardından gözler, 26 Ekim 2026 Pazartesi gününe çevrildi. O gün en iyi erkek ve kadın futbolcular, futboldaki en çok arzulanan bireysel ödülü kimin kaldıracağını öğrenmek için Londra’da bir araya gelecek.

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP

    1956’dan bu yana Ballon d’Or töreni, futbolun en büyük yeteneklerini onurlandırıyor. France Football dergisi tarafından verilen ödül, sezon boyunca en çok öne çıkan yeteneklere; bireysel performansları, elde ettikleri sonuçlar ve saha dışındaki davranışları değerlendirilerek takdim ediliyor.


    Geçen yılın kazananları arasında, erkekler ödülünü kazanan Paris Saint-Germain ve Fransa Milli Takımı’nın forveti Ousmane Dembélé ile kadınlar Ballon d’Or’unu üst üste üçüncü kez kazanarak rekor kıran İspanya Milli Takımı ve Barcelona’nın orta saha oyuncusu Aitana Bonmatí yer alıyor.

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  • Canlı yayınların yanı sıra DAZN, Altın Top’un “Sports Broadcast Services” ve “Sports OTT Services” kategorilerinde Global Gold Sponsoring Partner olacak ve grubun dünya futbolunun en prestijli etkinliklerinden birindeki varlığını daha da güçlendirecek.

  • Ödül töreni gecesi öncesinde taraftarlar, ayrıca özel içerikler ve planlanan özel yayın kapsamında tören öncesi atmosferin içine girebilecek.


    DAZN Group CEO’su Shay Segev, “Ballon d’Or, futbolun en ikonik etkinliklerinden biri ve dünya çapındaki taraftarlara ilham veren oyuncuların kutlamasıdır” dedi. “Ballon d’Or’u yeniden DAZN’e getirmekten ve onu küresel çapta 200 pazarda taraftarlar için ücretsiz olarak erişilebilir kılmaktan heyecan duyuyoruz. Sporun küresel ölçekte referans platformu olarak taraftarlar, en büyük spor etkinliklerinden bazılarını takip etmek ve en iyi izleme deneyimlerini yaşamak için DAZN ile bağlantı kurmayı tercih ediyor; Ballon d’Or da geniş futbol içeriği teklifimize mükemmel bir ekleme niteliği taşıyor. Bu, DAZN’in taraftarları futbolun en önemli anlarına nasıl yaklaştırdığının mükemmel bir örneğidir.”


    Ballon d’Or, tüm pazarlarda DAZN’de ücretsiz ve özel olarak sunulmayacak. Ayrıntılı olarak, Türkiye ve Andorra’da canlı yayın hakları DAZN’e özel değil. Fransa, İspanya, Çekya, Slovakya, Rusya, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Norveç, Bulgaristan, Macaristan, Gürcistan, Romanya ve Ermenistan ise kapsam dışı bölgeler arasında yer alıyor.

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