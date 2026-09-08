Ödül töreni gecesi öncesinde taraftarlar, ayrıca özel içerikler ve planlanan özel yayın kapsamında tören öncesi atmosferin içine girebilecek.
DAZN Group CEO’su Shay Segev, “Ballon d’Or, futbolun en ikonik etkinliklerinden biri ve dünya çapındaki taraftarlara ilham veren oyuncuların kutlamasıdır” dedi. “Ballon d’Or’u yeniden DAZN’e getirmekten ve onu küresel çapta 200 pazarda taraftarlar için ücretsiz olarak erişilebilir kılmaktan heyecan duyuyoruz. Sporun küresel ölçekte referans platformu olarak taraftarlar, en büyük spor etkinliklerinden bazılarını takip etmek ve en iyi izleme deneyimlerini yaşamak için DAZN ile bağlantı kurmayı tercih ediyor; Ballon d’Or da geniş futbol içeriği teklifimize mükemmel bir ekleme niteliği taşıyor. Bu, DAZN’in taraftarları futbolun en önemli anlarına nasıl yaklaştırdığının mükemmel bir örneğidir.”
Ballon d’Or, tüm pazarlarda DAZN’de ücretsiz ve özel olarak sunulmayacak. Ayrıntılı olarak, Türkiye ve Andorra’da canlı yayın hakları DAZN’e özel değil. Fransa, İspanya, Çekya, Slovakya, Rusya, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Norveç, Bulgaristan, Macaristan, Gürcistan, Romanya ve Ermenistan ise kapsam dışı bölgeler arasında yer alıyor.