Ödül töreni gecesi öncesinde taraftarlar, ayrıca özel içerikler ve planlanan özel yayınla tören öncesi atmosfere de kendilerini kaptırabilecek.
DAZN Group CEO’su Shay Segev, “Ballon d’Or, futbolun en ikonik etkinliklerinden biri ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara ilham veren oyuncuların kutlamasıdır. Ballon d’Or’u yeniden DAZN’e getirmek ve onu dünya genelinde 200 pazarda taraftarlara ücretsiz olarak sunmak bizi heyecanlandırıyor. Sporun küresel ölçekte önde gelen platformu olarak taraftarlar, en büyük spor etkinliklerinden bazılarını takip etmek ve en iyi izleme deneyimlerini yaşamak için DAZN ile bağlantı kurmayı seçiyor; Ballon d’Or da geniş futbol içeriği yelpazemize mükemmel bir ek niteliğinde. Bu, DAZN’in taraftarları futbolun en önemli anlarına nasıl daha da yaklaştırdığının mükemmel bir örneğidir” dedi.
Ballon d’Or, tüm pazarlarda DAZN’de ücretsiz ve özel olarak sunulmayacak. Ayrıntılı olarak, Türkiye ve Andorra’da canlı yayın hakları DAZN’e özel değil. Fransa, İspanya, Çekya, Slovakya, Rusya, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Norveç, Bulgaristan, Macaristan, Gürcistan, Romanya ve Ermenistan ise kapsam dışı bölgeler arasında yer alıyor.