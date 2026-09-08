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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP

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Ballon d’Or DAZN’a geliyor: etkinlik dünya çapında yayınlanacak

DAZN, Ballon d’Or ödül törenini dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara canlı ve ücretsiz olarak yayınlayacak; böylece futbolun en prestijli bireysel ödül töreni uluslararası bir izleyici kitlesine ulaşacak.


Bu akşam adayların açıklanmasının ardından gözler, 26 Ekim 2026 Pazartesi gününe çevrildi. O gün en iyi erkek ve kadın futbolcular, futboldaki en çok arzulanan bireysel ödülü kimin kaldıracağını öğrenmek için Londra’da bir araya gelecek.

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP

    1956'dan bu yana Ballon d'Or töreni, futbolun en büyük yeteneklerini onurlandırıyor. France Football dergisi tarafından verilen ödül, sezon boyunca en fazla öne çıkan yeteneklere; bireysel performansları, elde ettikleri sonuçlar ve saha dışındaki davranışları değerlendirilerek takdim ediliyor.


    Geçen yılın kazananları arasında, erkekler ödülünü kazanan Paris Saint-Germain ve Fransa Milli Takımı'nın forveti Ousmane Dembélé ile üst üste üçüncü kez kadınlar Ballon d'Or ödülünü kazanarak rekor kıran İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın orta sahası Aitana Bonmatí yer alıyor.

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  • Canlı yayının yanı sıra DAZN, Ballon d'Or'un “Sports Broadcast Services” ve “Sports OTT Services” kategorilerinde Global Gold Sponsorluk Ortağı olacak ve Grubun dünya futbolunun en prestijli etkinliklerinden biri vesilesiyle varlığını daha da güçlendirecek.

  • Ödül töreni gecesi öncesinde taraftarlar, ayrıca özel içerikler ve planlanan özel yayınla tören öncesi atmosfere de kendilerini kaptırabilecek.


    DAZN Group CEO’su Shay Segev, “Ballon d’Or, futbolun en ikonik etkinliklerinden biri ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara ilham veren oyuncuların kutlamasıdır. Ballon d’Or’u yeniden DAZN’e getirmek ve onu dünya genelinde 200 pazarda taraftarlara ücretsiz olarak sunmak bizi heyecanlandırıyor. Sporun küresel ölçekte önde gelen platformu olarak taraftarlar, en büyük spor etkinliklerinden bazılarını takip etmek ve en iyi izleme deneyimlerini yaşamak için DAZN ile bağlantı kurmayı seçiyor; Ballon d’Or da geniş futbol içeriği yelpazemize mükemmel bir ek niteliğinde. Bu, DAZN’in taraftarları futbolun en önemli anlarına nasıl daha da yaklaştırdığının mükemmel bir örneğidir” dedi.


    Ballon d’Or, tüm pazarlarda DAZN’de ücretsiz ve özel olarak sunulmayacak. Ayrıntılı olarak, Türkiye ve Andorra’da canlı yayın hakları DAZN’e özel değil. Fransa, İspanya, Çekya, Slovakya, Rusya, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Norveç, Bulgaristan, Macaristan, Gürcistan, Romanya ve Ermenistan ise kapsam dışı bölgeler arasında yer alıyor.

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