DAZN, Ballon d’Or ödül törenini dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara canlı ve ücretsiz olarak yayınlayacak; böylece futbolun en prestijli bireysel ödül töreni uluslararası bir izleyici kitlesine ulaşacak.





Bu akşam adayların açıklanmasının ardından gözler, 26 Ekim 2026 Pazartesi gününe çevrildi. O gün en iyi erkek ve kadın futbolcular, futboldaki en çok arzulanan bireysel ödülü kimin kaldıracağını öğrenmek için Londra’da bir araya gelecek.