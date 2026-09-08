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Muhammad Zaki

Çeviri:

Ballon d'Or 2026 Yılın Teknik Direktörü adayları: Johan Cruyff Trophy kısa listesine Luis Enrique, Mikel Arteta ve Luis de la Fuente öncülük ederken İspanyol üstünlüğü öne çıkıyor

Ballon d'Or
Luis Enrique
M. Arteta
L. de la Fuente
P. Romeu
V. Kompany
U. Emery
Arsenal
Paris Saint-Germain
A. Jeglertz
J. Giraldez
Şampiyonlar Ligi
Premier Lig
1. Lig
Bayern Münih
Bundesliga
Aston Villa
Ligi Europa
İspanya
Dünya Kupası
Barcelona
Liga F
OL Lyonnes
Women's Champions League
Premiere Ligue
M.City
WSL Lig İlkbahar Serisi
Japonya
Women's Asian Cup
Celtic
N. Nielsen
E. Sadiku
BK Haecken FF
İsveç 1

France Football, son sezona damga vuran taktik dehalarını öne çıkararak 2026 Yılın Erkek ve Kadın Teknik Direktörü ödülleri için kısa listeyi resmen açıkladı. Johan Cruyff Trophy adaylıklarına İspanyol teknik adamlar büyük ölçüde damga vurdu; bu da ülkenin Avrupa'nın üst düzey liglerindeki teknik direktör ihracatında altın bir dönem yaşadığını yansıtıyor.

  • Enrique, PSG ile tarihi bir tekrarı hedefliyor

    Luis Enrique, Fransa'nın başkentinde geçirdiği bir başka sansasyonel yılın ardından yeniden gündemde. 2025'te ödülü kazanan Paris Saint-Germain teknik direktörü, Paris ekibini üst üste ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımasının ardından şimdi unvanını korumayı hedefliyor.

    İlk kez 2024'te Carlo Ancelotti'ye verilen Johan Cruyff Kupası, üstün taktikleri ve yenilikçiliğiyle sahada en önemli başarıyı getiren teknik direktörleri onurlandırıyor. Enrique'nin taktiksel esnekliği ve yıldızlarla dolu bir kadroyu Avrupa'nın eleme aşamasındaki zorlu mücadeleleri boyunca yönetme becerisi, onu bir kez daha listenin en ön sırasına taşıdı.



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    Arteta ve Emery, Premier League atılımına öncülük ediyor

    Erkekler kısa listesinde Enrique'e Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta da eşlik ediyor; Arteta sonunda Arsenal'ın ligdeki üstünlük hasretine son verdi. Arteta, 22 yıl aradan sonra Premier League şampiyonluğunu yeniden Kuzey Londra'ya taşıdı ve Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'ye yenilerek dubleyi kıl payı kaçırdı.

    İngiltere'deki İspanyol temsilini tamamlayan isim ise Aston Villa'da mucizeler yaratmayı sürdüren Unai Emery. Emery, geçen sezon Aston Villa'yı UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıdı ve Premier League'de elde ettiği dikkat çekici dördüncülükle Birmingham ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağladı.


  • De la Fuente ödülü hedefliyor

    Uluslararası sahnede Luis de la Fuente, hâlâ geçilmesi gereken isim olmaya devam ediyor. İspanya'nın Avrupa Şampiyonası zaferinin ardından 2024 sıralamasını üçüncü sırada tamamlayan tecrübeli teknik adamın değeri bu yıl daha da arttı. De la Fuente, İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'nda zafere ulaştığı tarihi bir kampanyayı yönetti ve topa sahip olmaya dayalı sisteminin modern oyunda hâlâ altın standart olduğunu kanıtladı.

    Erkekler kısa listesinde İspanyol olmayan tek isim ise Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany. Belçikalı teknik adam, Bavyera devini Bundesliga şampiyonluğuna net bir üstünlükle taşımasının ardından yılın teknik direktörü ödülü için ilk adaylığını kovalıyor. Onun yönetiminde Bayern, geçen sezon tam 122 gol atarak Bundesliga tarihinin tüm zamanlardaki gol rekorunu kırdı.

    Kupa mücadelesi, Avrupa'da teknik direktörlükte yaşanan mevcut güç kaymasını yansıtıyor; bu tabloda İspanyol futbol anlayışı çeşitli üst düzey ortamlarda başarıyla uygulanıyor.


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    Yılın Kadın Teknik Direktörü için yeni dönem

    Yılın Kadın Teknik Direktörü ödülü de gelecek ay üçüncü kez verilecek ve ilk kez kazanacak bir isim şimdiden kesinleşti. Emma Hayes'in 2024'te ve Sarina Wiegman'ın 2025'te elde ettiği önceki başarıların ardından, 2026 kısa listesinde birbirinden farklı yetenekler yer alıyor. Barcelona teknik adamı Pere Romeu, Manchester City'den Andree Jeglertz ve eski Japonya menajeri Nils Nielsen ile birlikte güçlü bir aday konumunda.

    Kadın adaylar listesini OL Lyonnes'in Jonatan Giraldez'i ve şu an BK Hacken'in başında bulunan Elena Sadiku tamamlıyor. Sadiku'nun listeye dahil edilmesi özellikle dikkat çekici, çünkü sezona Celtic'te başladıktan sonra İsveç ekibini tarihi bir Europa Cup zaferine taşımak üzere göreve geçti.