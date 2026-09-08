Uluslararası sahnede Luis de la Fuente, hâlâ geçilmesi gereken isim olmaya devam ediyor. İspanya'nın Avrupa Şampiyonası zaferinin ardından 2024 sıralamasını üçüncü sırada tamamlayan tecrübeli teknik adamın değeri bu yıl daha da arttı. De la Fuente, İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'nda zafere ulaştığı tarihi bir kampanyayı yönetti ve topa sahip olmaya dayalı sisteminin modern oyunda hâlâ altın standart olduğunu kanıtladı.

Erkekler kısa listesinde İspanyol olmayan tek isim ise Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany. Belçikalı teknik adam, Bavyera devini Bundesliga şampiyonluğuna net bir üstünlükle taşımasının ardından yılın teknik direktörü ödülü için ilk adaylığını kovalıyor. Onun yönetiminde Bayern, geçen sezon tam 122 gol atarak Bundesliga tarihinin tüm zamanlardaki gol rekorunu kırdı.

Kupa mücadelesi, Avrupa'da teknik direktörlükte yaşanan mevcut güç kaymasını yansıtıyor; bu tabloda İspanyol futbol anlayışı çeşitli üst düzey ortamlarda başarıyla uygulanıyor.



