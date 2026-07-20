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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Ballon d'Or 2026 Güç Sıralaması: Lamine Yamal Dünya Kupası'nı kazanıyor, peki ama İspanya'nın genç süperstarı Altın Top yarışında Harry Kane'i geride bırakacak kadarını yaptı mı?

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
P. Cubarsi
D. Raya
L. Martinez
F. Ruiz
M. Oyarzabal
Dünya Kupası
Şampiyonlar Ligi
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig
Africa Cup of Nations

Lionel Messi-Cristiano Ronaldo ikilisinin muhtemelen artık geride kalmasıyla birlikte, Ballon d'Or yarışı yaklaşık 20 yılın en açık dönemi gibi görünüyor; artık sayısız oyuncu her sezona, futbolun sunduğu en prestijli bireysel ödülü kazanma şansına sahip olduğuna inanarak başlıyor. Ousmane Dembele, sakatlıklar ve istikrarsızlıklarla geçen kariyerinin ardından 2025'te Altın Top'u kazandı ve 2026'da da yine kalabalık bir aday grubunun arasında yer aldı.

Dembele, Paris Saint-Germain'in ilk Avrupa Kupası'nı kazanmasına yaptığı katkıdaki performanslarıyla ödülü büyük ölçüde garantiledi ve Şampiyonlar Ligi'nin bu kez de Ballon d'Or yarışında yine büyük söz sahibi olması muhtemel. Ancak bu yıl aynı zamanda bir Dünya Kupası yılıydı, dolayısıyla yaz aylarında Kuzey Amerika'daki performansların nihai sonuç üzerinde çok büyük etkisi olma ihtimali de var.

Ayrıca Afrika Uluslar Kupası'nın da dikkate alınacağını unutmayın; bu da, kampanya boyunca sadece kulüplerinde parlayan değil, aynı zamanda iki büyük turnuvada da etkileyici performans sergileyen bazı oyuncular olabileceği anlamına geliyor.

İspanya'nın Dünya Kupası finalindeki zaferi, sadece sezonun değil, Ballon d'Or yarışının da perdesini indirdi; artık hiç kimse adaylığını güçlendirmek için daha fazlasını yapamazdı. GOAL'ün Ballon d'Or Güç Sıralaması, son dokuz ay boyunca 2026 Altın Top'un en muhtemel sahiplerini takip etti ve 26 Ekim'de Londra'daki törende podyumun zirvesinde yer alma ihtimali en yüksek olduğuna inandığımız isimler işte bunlar...

Önceki güncelleme: 16 Temmuz 2026. Listeden çıkarılan oyuncular: Bruno Fernandes & Gabriel Magalhaes.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Jude Bellingham (Real Madrid) ↔️

    2025-26'da: 15 gol, altı asist.

    2024'te podyumda yer aldıktan sonra, Jude Bellingham'ın iki yıl sonra Ballon d'Or adaylığı almasının bile zor olduğu düşünülüyordu. Real Madrid'de beklentilerin çok altında kalan bir sezon geçiren oyuncunun performansı, sakatlıktan döndüğü süreçte iki kez kenarda kalmasıyla da sekteye uğradı. Ancak Bellingham'ın İngiltere formasıyla Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performans, ona yine de son kısa listede bir yer kazandırabilir.

    Orta saha oyuncusu, İngiltere'nin yarı finale uzanan yolculuğundaki itici güç oldu; attığı yedi gol arasında eleme turlarında Meksika ve Norveç'e karşı kaydettiği ve galibiyeti getiren dubleler de vardı. İngiltere bir kez daha dünya sahnesinde hedefine ulaşamamış olsa da, Bellingham'ın performansları Ballon d'Or seçmenlerinin hafızasında uzun süre yer edecek gibi görünüyor.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Lautaro Martinez (Inter) ⬇️

    2025-26'da: 30 gol, 10 asist. Serie A ve Coppa Italia'yı kazandı.

    Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt tarafından utanç verici şekilde elenmiş olsalar da Inter yine de başarılı bir sezon geçirdi; Nerazzuri, Coppa Italia finalinde zafere ulaşmadan önce Serie A şampiyonluğunu garantiledi. Önceki yıllarda olduğu gibi, bu başarının arkasındaki itici güç Lautaro Martinez'di.

    İtalya'nın en üst liginde gol kralı olurken en yakın rakibine üç gol fark attı ve bu formunu Dünya Kupası'na da taşıdı; Arjantin adına, İngiltere'ye karşı yarı final galibiyetindeki kazandıran gol de dahil olmak üzere bazı kritik goller attı. Ne yazık ki Lautaro, Arjantin'in savunma sağlamlığını önceliklendirmesi nedeniyle finalde yedek kulübesinden çıkamadı; bu da 2024 Copa America finalinde attığı şampiyonluğu getiren golü tekrarlayamadığı anlamına geldi.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18David Raya (Arsenal) ⬆️

    2025-26'da: 29 gol yemeden tamamlanan maç. Dünya Kupası ve Premier League şampiyonluğu.

    Ballon d'Or aday listesinde her zaman bir ya da iki kaleciye yer vardır ve David Raya, Arsenal'da bir kez daha müthiş bir sezon geçirmesinin ardından 2026'nın en güçlü adayı konumunda. Raya, Arsenal'ın sonunda engeli aşıp İngiltere'nin en üst liginde zafere ulaşmasıyla birlikte üst üste üçüncü sezon Premier League Golden Glove ödülünü kazandı. Ayrıca Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi finaline uzanan yolculuğunda yalnızca beş gol yedi.

    Sezonu bir Dünya Kupası kazananı madalyasıyla da tamamladı ancak Raya, İspanya'da biraz şaşırtıcı şekilde Unai Simon'ın arkasında ikinci tercih oldu ve bu nedenle Kuzey Amerika'da İspanya formasıyla sahaya çıkmadı.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain) 🆕

    2025-26'da: Üç gol, altı asist. Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophée des Champions, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa'yı kazandı.

    Fabian Ruiz, sakatlığı nedeniyle sezonun hatırı sayılır bir bölümünü kaçırdı, ancak 2025-26 sezonunun en çok kupa kazanan oyuncusu olarak yine de Ballon d'Or kısa listesine girmesi muhtemel görünüyor. PSG'li oyuncu, bir kez daha dünyanın en iyi orta saha hattının üçte birini oluştururken takımının yurt içi ve Avrupa'daki başarılarına önemli katkılar yapmayı başardı.

    Ruiz daha sonra, eleme turlarında ilk 11'e girdikten sonra İspanya'nın zafere ulaştığı Dünya Kupası serüveninde de üzerine düşeni yaptı. Eski Napoli yıldızı, La Roja formasıyla çıktığı 50 maçta hâlâ yenilgi yüzü görmedi; uğurlu tılsımları şimdi de 2024'te kazanılmasına yardımcı olduğu Avrupa şampiyonluğuna bir dünya şampiyonluğu ekledi.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    16Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ↔️

    2025-26'da: Dört gol, 18 asist, 21 maçta gol yemedi. Afrika Uluslar Kupası'nı, Şampiyonlar Ligi'ni, Ligue 1'i ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı.

    Dünyanın en iyi sağ beki olan Achraf Hakimi, PSG adına bir kez daha mükemmel bir sezon geçirdi ve sakatlıktan tam zamanında dönerek Şampiyonlar Ligi finalindeki zaferlerinde tam anlamıyla rol oynadı.

    Şimdilik, CAF'ın tartışmalı Afrika Uluslar Kupası finalinin sonucunu bozma yönündeki kararı sonrası kendisini Afrika şampiyonu olarak da görebilir, ancak Senegal'in itirazı bu kararı yine de tersine çevirebilir. Ne olursa olsun, Fas bir kez daha Dünya Kupası'nda kıtanın önde gelen takımı olduğunu gösterdi ve Hakimi de çeyrek finale uzanan yolculuklarında üzerine düşeni yaptı.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ⬇️

    2025-26'da: 32 gol, dokuz asist. Dünya Kupası ve Copa del Rey'i kazandı.

    Mikel Oyarzabal'ın hayatının sezonunu geçirdiğini söylemek abartı olmaz. Euro 2024 finalinde galibiyet golünü atan isim, kulüp düzeyinde kariyerinin en golcü sezonunu geçirirken Real Sociedad'ın Copa del Rey'i kazanmasına yardımcı oldu ve bu ölümcül keskinliğini milli takım sahnesinde de sürdürdü.

    Oyarzabal, İspanya'nın eylülde Dünya Kupası elemelerine başlamasından bu yana neredeyse maç başına bir gol ortalaması yakaladı ve Kuzey Amerika'daki turnuva boyunca bu öldürücü bitiriciliğini sergileyerek şampiyonluğa ulaşan takım adına beş kez fileleri havalandırdı.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    14Vinicius Jr (Real Madrid) ↔️

    2025-26'da: 28 gol, 16 asist.

    Vinicius Jr, Real Madrid formasıyla sergilediği performans açısından 2025'te son derece kötü bir yıl geçirdi; takvim yılı boyunca La Liga'da sadece sekiz gol atabildi ve Ballon d'Or intikam turu da ters gitti. Ancak eski bir deyişin söylediği gibi, "form geçicidir, klas kalıcıdır" ve Vini, 2026'nın başlangıcındaki sıcak seride hâlâ belirleyici olabileceğini gösterdi; bu süreçte Şampiyonlar Ligi eleme aşamasındaki altı maçta dört gol attı.

    Eski Flamengo yeteneğinin en iyi seviyesine dönüşü Bernabeu'ya kupa getirmeye yetmedi, ancak Dünya Kupası'nda dört golle önden liderlik ederken Brezilya ile yaşadığı berbat sicili de geride bırakmayı başardı. Yine de Brezilya'yı son 16 turunun ötesine taşıyamadı ve altıncı yıldız bekleyişi sürüyor.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Declan Rice (Arsenal) ↔️

    2025-26'da: Sekiz gol, 15 asist. Premier League'i kazandı.

    Declan Rice, 2024-25 Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı sergilediği performanslarla kendisini dünyanın elit orta sahalarından biri olarak ortaya koydu ve Arsenal'li oyuncu o günden bu yana gelişimini sürdürdü. Rice, Arsenal'in bu sezon Premier League şampiyonluğunu kazanmasında en önemli oyunculardan biri oldu; ayrıca takımının Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde de büyük rol oynadı.

    Rice'ın etkili ileri çıkışları, savunma aksiyonları ve duran top servisleri, maçların nadiren onun etkisinin dışında geçmesi anlamına geldi ve Kuzey Amerika'da sakatlıklar ve hastalıkla mücadele etmesine rağmen İngiltere'nin Dünya Kupası'nda yarı finale uzanan yolculuğunda da belirleyici katkılar yapmayı sürdürdü.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    12Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    2025-26'da: Yedi gol, 10 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa'yı kazandı.

    Vitinha, 2021'de Wolves'taki hayal kırıklığı yaratan kiralık döneminden 2025'te Ballon d'Or podyumunda yer almaya kadar uzun bir yol kat etti ve PSG'nin baş oyun kurucusu artık birçok kişi tarafından dünyanın en iyi orta sahası olarak görülüyor. Kuşkusuz, sezonun büyük bölümünde bu seviyede oynadı ve Luis Enrique'nin takımı bir kez daha hem Ligue 1'i hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken oyununa daha fazla gol ve asist de ekledi.

    Vitinha, ikincisinin finalinde Maçın Oyuncusu seçildi ve Dünya Kupası'nda da Portekiz'in temposunu belirlemeyi sürdürdü, ancak Portekiz genel olarak beklentilerin çok altında kaldı ve son 16 turunda İspanya'ya elendi.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    11Luis Diaz (Bayern Münih) ⬇️

    2025-26'da: 30 gol, 27 asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup'ı kazandı.

    Liverpool taraftarları, Luis Diaz geçen yaz satılmamış olsaydı sezonlarının çok daha başarılı geçip geçmeyeceğini düşünmekte haklı görülebilir. Çok yönlü hücum oyuncusu, Liverpool'un 2024-25'teki şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı ancak yeni bir meydan okuma istemesi, kulübün Kolombiyalı milli oyuncu için Bayern Münih'ten gelen 75 milyon avroluk (£65,5 milyon/$88 milyon) teklifi kabul etmesine yol açtı.

    Diaz o günden beri arkasına bakmadı; Harry Kane ve Bayern Münih'teki takım arkadaşlarının geri kalanıyla çok iyi bir uyum yakaladı. Geçen sezon Bundesliga'daki bazı golleri nefes kesiciydi, Şampiyonlar Ligi'ndeki etkileyici performansları da Bayern Münih sonunda Avrupa'da yine hedefine ulaşamasa bile Ballon d'Or oylamasında oy kullananların mutlaka dikkatini çekmiştir. Son 16 turunda İsviçre'ye penaltılarla elenseler de Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla da sihirli anlara imza attı.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Pau Cubarsi (Barcelona) 🆕

    2025-26'da: Bir gol, iki asist, 26 maçta kalesini gole kapattı. Dünya Kupası, La Liga ve Supercopa de Espana'yı kazandı.

    İspanya Dünya Kupası'na giderken tüm gözler Lamine Yamal'ın üzerindeydi, ancak sonunda Barcelona'nın bir diğer genç yıldızı Pau Cubarsi onun önüne geçti. 19 yaşındaki oyuncu, Blaugrana ile bir şampiyonluk sezonunu daha geride bıraktıktan sonra kendisini dünya sahnesinde gerçekten gösterdi ve Cubarsi, Kuzey Amerika'daki turnuvanın en dikkat çekici stoperi olarak birçok kişi tarafından görüldü.

    Defans oyuncusu, İspanya'nın finaldeki zaferinin ardından En İyi Genç Oyuncu seçildi. Cubarsi, La Roja'nın kupaya uzanırken kalesinde sadece isabetli 10 şut ve tek bir gol görmesinde kilit rol oynadı.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    9Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬇️

    2025-26'da: 23 gol, 10 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa'yı kazandı.

    Şampiyonlar Ligi eleme turlarının en öne çıkan oyuncusuna bir taç takılacaksa, Khvicha Kvaratskhelia hemen herkesten açık ara önde olurdu. PSG kanat oyuncusu, son şampiyonun bir Avrupa zaferine daha uzanmak için yoluna devam ettiği süreçte, bu sayıya bazı muhteşem goller de ekleyerek turnuva tarihinde üst üste yedi eleme maçında gol atan veya asist yapan ilk oyuncu oldu.

    Ancak Kvaratskhelia'nın sezon geneline yayılan formu aynı seviyeye ulaşmadı; Gürcistan'ın Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edememesi de, Ballon d'Or sıralamasında sonunda ulaşabileceği yeri sınırlama tehdidi yaratıyor. 'Kvaradona' dedikleri isim için en azından podyuma uzanan bir yol hâlâ var ve oraya ulaşmak için neredeyse bundan fazlasını yapamazdı.

  • haaland Getty Images

    8Erling Haaland (Manchester City) ↔️

    2025-26'da: 58 gol, 11 asist. FA Cup ve Carabao Cup'ı kazandı.

    Kendi yüksek standartlarına göre hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Erling Haaland, 2025-26 sezonunun başında "Terminator Modu"na geçti ve Manchester City'nin en büyük kupalar için yeniden iddialı bir konuma gelmeye çalıştığı süreçte adeta tek kişilik bir koçbaşı oldu. 2026'nın başındaki sonraki gol kuraklığı, hem Haaland'ın Ballon d'Or şansını hem de Şampiyonlar Ligi'ne veda eden City'nin kupa umutlarını zora soktu, ancak hem kendisi hem de takım toparlandı; FA Cup ve Carabao Cup'ı kazanırken Premier League şampiyonluk yarışında da Arsenal'i son ana kadar zorladı.

    Bu nedenle Haaland, ulaşabileceği en büyük kupaları kazanamamış olsa da, Norveç'in 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılması Altın Top adaylığını şüphesiz güçlendirdi. Yıldız santrfor da burada fırsatı sonuna kadar değerlendirdi ve takımlarının tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldiği turnuvada yedi gol attı.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    7Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) ⬇️

    2025-26'da: 25 gol, 14 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa'yı kazandı.

    Sakatlıklar, Dembele'nin PSG'nin sezonunun ilk yarısında yapabildiği etkiyi sınırladı ve bu da Ballon d'Or tacını korumasını gündemden düşürmüş gibi görünüyordu. Ancak tam olarak formuna kavuştuktan sonra, yeniden en iyi performans seviyesine çıkarak tekrar hesaplara dahil oldu. Bunda özellikle Şampiyonlar Ligi eleme turlarında hem Liverpool hem de Bayern Münih'e karşı maç kazandıran performanslar sergilemesi, ardından da Arsenal'e karşı final galibiyetinde yeniden ağları bulması öne çıktı.

    Dembele'nin iddiasını daha da güçlendirmek için Dünya Kupası'nda da etki yaratması gerekiyordu ve kariyerindeki ilk turnuva gollerini nihayet attı; Norveç'e karşı yaptığı hat-trick, altı gollük turnuva serüveninin manşet anı oldu. Ancak Kuzey Amerika'da bunun dışında bazı takım arkadaşlarının gölgesinde kaldı ve bu da üst üste ikinci Altın Top'u kazanmasını artık neredeyse kesin olarak ulaşılmaz hale getirdi.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Manchester City) ⬆️

    2025-26'da: İki gol. Dünya Kupası, FA Cup ve Carabao Cup'ı kazandı.

    2024 Ballon d'Or'u koruma umutlarını mahveden ACL sakatlığından dönüşünün ardından Rodri, 2025-26 sezonunun büyük bölümünde aynı oyuncu gibi görünmedi. Manchester City formasıyla iki kupa kazanırlarken zaman zaman etkili anları olsa da, fiziksel sorunlarla boğuşmayı sürdürdü ve bazı anlarda temposunun gerisinde kaldı.

    Ancak İspanya'nın ikinci şampiyonluğunu kazandığı Dünya Kupası'nda tüm bunlar unutuldu; Rodri burada turnuvanın öne çıkan isimlerinden biriydi. Turnuvanın Oyuncusu seçilen Rodri, bir dönem birçok kişinin ulaşılamaz olduğunu düşündüğü bir başka Altın Top için yeniden güçlü bir aday konumuna geldi.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    5Kylian Mbappe (Real Madrid) ↔️

    2025-26'da: 58 gol, 14 asist.

    Bu, Kylian Mbappe'nin nihayet Ballon d'Or'u kazandığı yıl mı? Monaco'da bir genç olarak parladığı andan itibaren, hücum oyuncusu geleceğin Altın Top kazananı olarak gösteriliyordu. Ancak aralık ayında 27 yaşına giren Mbappe, hâlâ podyumun zirvesine çıkacağı fırsatı bekliyor.

    Sezonun büyük bölümünde bu bekleyişi sona erdirmek için şansını artırmak adına daha fazlasını yapması neredeyse mümkün değildi; Mbappe, zorlanan bir Real Madrid'i sırtladı ve bu süreçte tam olarak atlatmakta zorlandığı bir diz sakatlığı yaşadı. Bu dönemde Real Madrid'in sezonu bir kupayla tamamlama umutları da giderek kayboldu. Ancak Mbappe, en iyi performanslarını Dünya Kupaları'na saklama eğiliminde ve üst üste üçüncü turnuvada da öne çıkan isimlerden biri oldu; attığı 10 gol ona tarihi bir ikinci Altın Ayakkabı kazandırdı.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern Münih) ↔️

    2025-26'da: 26 gol, 41 asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup kazandı.

    Michael Olise'nin Crystal Palace'tan Bayern Münih'e yükselişi yaparken zorlanacağını öngören herkes fena halde yanıldı; kanat oyuncusu, Bundesliga şampiyonu adına iki yıl boyunca harika performanslar sergiledi. Hem gol atma hem de takım arkadaşlarına gol hazırlama konusunda aynı derecede etkili olan 24 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın en korkutucu hücumcularından birine dönüşürken Şampiyonlar Ligi'nde de iz bıraktı. Bunun en dikkat çekici örneğini çeyrek finalde Real Madrid'e karşı verdi; Bernabeu'da uzun süre rakibini çaresiz bıraktıktan sonra eşleşmeyi Bavyera'da attığı golle taçlandırdı.

    Olise'nin kulüp düzeyindeki performansları, Fransa kadrosunda yoğun forma rekabetine rağmen ilk 11'deki yerini de sağlamlaştırmasına yardımcı oldu ve Fransa'nın Dünya Kupası serüveninin yıldızlarından biri oldu. Yaratıcılığı ve pas görüşü sayesinde rekor kıran yedi asist yaptı.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Lionel Messi (Inter Miami) ⬇️

    2025-26'da: 44 gol, 30 asist. MLS Cup'ı kazandı.

    Lionel Messi'nin Ballon d'Or'a aday gösterildiği günlerin artık geride kaldığı düşünülüyordu, ancak Inter Miami'yi tarihindeki ilk MLS Cup'a taşıdıktan ve ardından Arjantin'le göz kamaştırıcı bir Dünya Kupası geçirdikten sonra, sekiz kez kazandığı Altın Top'u koleksiyonuna bir yenisini daha eklemesi için hâlâ ciddi bir ihtimal var.

    Messi, üst üste ikinci MLS MVP ödülünü kazanma yolunda sınıf farkını ortaya koydu; Miami'nin yalnızca altı play-off maçında altı gol atıp yedi asist yaptı. Ballon d'Or oylamasında oy kullanacakların, kulüp düzeyindeki bu başarıyı mutlaka dikkate alması gerekir.

    Ardından kusursuza yakın bir Dünya Kupası performansında sekiz gol atıp dört asist yaptı ve bu kez Arjantin'i sonuna kadar taşıyamamış olsa da, 39 yaşında hâlâ dünyanın en iyi futbolcusu, hatta belki de en iyisi olduğunu göstermeye yetecek kadarını yaptı.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    2025-26'da: 26 gol, 21 asist. Dünya Kupası, La Liga ve İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

    Sezona bahis şirketlerinin Ballon d'Or favorisi olarak giren Lamine Yamal, ödülü kazanan 21 yaş altındaki ilk oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Üstelik bunu başarmak için 2026'da ödülü kazanmasına bile gerek yok! Barcelona'nın genç yıldızı, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarındaki performanslarıyla birçok kişinin gözünde dünyanın en iyi futbolcusu olarak öne çıktı ve oylamada Dembele'nin arkasında ikinci sırayı alması da bunun bir göstergesiydi.

    Hâlâ Yamal'ın en büyük maçlarda daha belirleyici anlar üretmesi gerektiğini düşünenler var. Ayrıca bu kadar genç yaşta bu kadar çok maça çıkmasının, kulüp sezonunu erken noktalayan ve İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki sınırlı katkısında da rol oynayan sakatlık sorunlarının artmasına yol açtığı yönünde endişeler bulunuyor. La Roja Kuzey Amerika'da zafere ulaşırken Yamal yine de kendine özgü dinamizmini sergilemeyi başardı, ancak turnuvaya kendi bireysel damgasını vuramaması Ballon d'Or yarışında bir kez daha kıl payı geride kalmasına neden olabilir.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Münih) ↔️

    2025-26'da: 73 gol, sekiz asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup'ı kazandı.

    Harry Kane'i hiçbir zaman tam anlamıyla takdir etmeyenler her zaman olacaktır, ancak eskiden birçok kişinin onu eleştirmek için kullandığı kupa hasretini geride bıraktıktan sonra Bayern Münih'in forveti adeta bir görev adamı gibi göründü; gol yollarındaki olağanüstü performansıyla bireysel takdiri de hak ettiğini göstermeye son derece kararlıydı.

    Çuvalla gol atmanın yanı sıra Kane, Bundesliga şampiyonu için çok yönlü oyununu da yıkıcı bir etkiyle sergilerken, England'ın Dünya Kupası'nda yarı finale uzanan yolculuğunda da altı kez ağları buldu. Kuzey Amerika'da hedefin gerisinde kalması, Ballon d'Or'u ondan çalmak için başkalarına kapı araladı, ancak bu ödülün düzenli olarak en iyi bireysel sezonu geçiren oyuncuya verildiği düşünüldüğünde, Kane'in podyumun zirvesinde yer almamasına itiraz etmek zor.