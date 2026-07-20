Dembele, Paris Saint-Germain'in ilk Avrupa Kupası'nı kazanmasına yaptığı katkıdaki performanslarıyla ödülü büyük ölçüde garantiledi ve Şampiyonlar Ligi'nin bu kez de Ballon d'Or yarışında yine büyük söz sahibi olması muhtemel. Ancak bu yıl aynı zamanda bir Dünya Kupası yılıydı, dolayısıyla yaz aylarında Kuzey Amerika'daki performansların nihai sonuç üzerinde çok büyük etkisi olma ihtimali de var.

Ayrıca Afrika Uluslar Kupası'nın da dikkate alınacağını unutmayın; bu da, kampanya boyunca sadece kulüplerinde parlayan değil, aynı zamanda iki büyük turnuvada da etkileyici performans sergileyen bazı oyuncular olabileceği anlamına geliyor.

İspanya'nın Dünya Kupası finalindeki zaferi, sadece sezonun değil, Ballon d'Or yarışının da perdesini indirdi; artık hiç kimse adaylığını güçlendirmek için daha fazlasını yapamazdı. GOAL'ün Ballon d'Or Güç Sıralaması, son dokuz ay boyunca 2026 Altın Top'un en muhtemel sahiplerini takip etti ve 26 Ekim'de Londra'daki törende podyumun zirvesinde yer alma ihtimali en yüksek olduğuna inandığımız isimler işte bunlar...

Önceki güncelleme: 16 Temmuz 2026. Listeden çıkarılan oyuncular: Bruno Fernandes & Gabriel Magalhaes.