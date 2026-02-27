Goal.com
Ballon d'Or Power Rankings
Ballon d'Or 2026 Güç Sıralaması: Harry Kane liderliğini korurken, Erling Haaland en iyi formuna geri dönüyor ve Vinicius Jr. Real Madrid'de geç de olsa iz bırakıyor

Lionel Messi-Cristiano Ronaldo ikilisinin muhtemelen geride kalmasıyla, Ballon d'Or için verilen mücadele 20 yıldır hiç bu kadar açık olmamıştı. Artık sayısız oyuncu, futbolun sunabileceği en prestijli bireysel ödülü kazanma şansına sahip olduklarına inanarak her sezona başlıyor. Ousmane Dembele, tutarsızlıklarla dolu bir kariyerin ardından 2025'te Altın Top ödülünü kazandı ve 2026 yarışı başladığında kalabalık bir adaylar grubu arasında yer aldı.

Dembele, Paris Saint-Germain'in ilk Avrupa Kupası zaferine katkıda bulunan performanslarıyla bu ödülü büyük ölçüde garantiledi ve Şampiyonlar Ligi, bu sefer de Ballon d'Or yarışında yine büyük bir rol oynayacak gibi görünüyor. Ancak, bu yıl aynı zamanda Dünya Kupası yılı olduğu için, nihai kazananın Kuzey Amerika'da yaz aylarına kadar belli olmayacağı da bir ihtimal.

Afrika Uluslar Kupası'nın da dikkate alınacağını unutmayın, bu da bazı oyuncuların sadece kulüplerinde değil, sezon boyunca iki büyük turnuvada da etkileyici performanslar sergileyebileceği anlamına geliyor.

Ballon d'Or yarışı bir maraton, sprint değil ve Dembele'nin 2024-25 sezonunun ortasına kadar potansiyel bir kazanan olarak ortaya çıkmadığını unutmamak gerekir. Ancak, Avrupa sezonu yarısını geride bıraktı ve Şampiyonlar Ligi eleme turları devam ederken, GOAL'un Ballon d'Or Güç Sıralaması önümüzdeki haftalarda ve aylarda Altın Top'un en olası kazananlarını takip etmeye devam ediyor:

Önceki güncelleme: 30 Ocak 2026.

  • Arsenal v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Martin Zubimendi (Arsenal) 🆕

    2025-26'da: Yedi gol, dört asist.

    Rodri, 2024 yılında Premier Lig ve yaz turnuvasını kazanan bir derin orta saha oyuncusunun Ballon d'Or yarışında zafer kazanabileceğini gösterdi ve şimdi Martin Zubimendi, İspanya milli takım arkadaşının izinden gitmek istiyor. Elbette, Zubimendi için henüz hiçbir unvan kesin değil, ancak Arsenal de Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında yer aldığı için, Rodri'nin iki yıl önce yaptığından daha da unutulmaz bir sezon geçirebilir.

    Zubimendi, sezonun Premier League transferlerinden biri oldu ve Mikel Arteta'nın takımında bireysel ödülleri kazanabilecek göze çarpan bir golcü veya yaratıcı oyuncu bulunmadığından, eski Real Sociedad oyuncusu sezonun son aylarında takımın en önemli adayı olarak ortaya çıkabilir.

  • FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    14Pedri (Barselona) 🆕

    2025-26: Dört gol, sekiz asist. İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

    Pedri, henüz 23 yaşında olmasına rağmen oyundaki en usta orta saha oyuncularından biri olmaya devam ediyor ve Barcelona, orta sahadaki maestrosu sahada olduğunda gerçek performansını sergileyebiliyor. Bu sezon her zaman böyle olmadı, çünkü Pedri yine sakatlık sorunlarıyla boğuşmaya başladı, ancak formda olduğu zamanlarda La Liga'da ondan daha iyi oyuncular çok azdı.

    Hansi Flick'in takımı şu anda lig şampiyonluğunu korumak için yolunda ilerlerken, Şampiyonlar Ligi'nde de şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. Pedri, İspanya milli takımının Dünya Kupası'nda zafer arayışında da kilit bir rol oynayacak. Tedavi odasından uzak kaldığı sürece, bir başka Ballon d'Or adaylığı şimdiden garantilenmiş sayılır.

  • Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    13Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) 🆕

    2025-26 sezonunda: 27 gol, 4 asist.

    Sadece bir kişi, Sir Stanley Matthews, 40 yaşında veya üzerinde Ballon d'Or ödülünü kazanmıştır ve Ronaldo'nun bu seçkin kulübe katılması, odak noktası Avrupa futbolu olanlar için çok uzak bir ihtimal gibi görünebilir. Ancak, Suudi Arabistan'da gol atmaya devam ediyor ve bu sezon Orta Doğu'da nihayet ilk kupasını kazanabilir. Sezon ortasında yaşadığı düşüşün ardından Al-Nassr, Pro League tablosunun zirvesine geri döndü ve Ronaldo ve arkadaşları, AFC Şampiyonlar Ligi 2'yi (Asya'nın Avrupa Ligi'ne eşdeğer turnuvası) kazanmanın en büyük favorileri.

    FIFA, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncuya Dünya Kupası'nda ilk maçtan itibaren oynayabilmesi için bir süre erteleme verdi. Ronaldo, geçen yıl UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan Portekiz milli takımının hücum hattını yine yönetecek. Ronaldo, önümüzdeki altı ayda kulüp ve milli takım düzeyinde başarıya ulaşırsa, bir kez daha Altın Top ödülünü kazanması kaçınılmaz olabilir.

  • FC Barcelona v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    12Raphinha (Barselona) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 13 gol, 5 asist. İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

    Bazıları için, Raphinha'nın 2025 Ballon d'Or oylamasında beşinci olması, Barcelona için kaydettiği oldukça saçma sapan hücum istatistikleri göz önüne alındığında bir utançtı. Onların da haklı bir noktası vardı ve Brezilyalı oyuncu, sezonun ilk aylarında ilerlemesini engelleyen inatçı bir hamstring problemini atlattıktan sonra, yeniden adaylar arasına girmeye istekli görünüyor.

    Supercopa de Espana finalinde Real Madrid'e karşı maç kazandıran performansı, Raphinha'nın formuna geri döndüğünü gösterdi ve şimdi sezonun ikinci yarısında İspanya ve Avrupa'da savunmalara yine merhamet göstermeyecek gibi görünüyor. Ayrıca, turnuva yaklaşırken Carlo Ancelotti yönetiminde gelişme gösteren Selecao ile Brezilya'nın Dünya Kupası'ndaki liderlerinden biri olacak.

  • Chelsea v Arsenal - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport

    11Gabriel Magalhaes (Arsenal) 🆕

    2025-26 sezonunda: Dört gol, dört asist, 19 maçta kalesini gole kapattı.

    Belki de hiçbir oyuncu modern Arsenal'i Gabriel Magalhaes kadar iyi özetleyemez. Brezilya milli takım oyuncusu, Premier League'in en tehlikeli set parçası silahlarından biri haline gelirken, fiziksel savunma tarzı son yirmi yılda hiç bu kadar moda olmamıştı.

    William Saliba her zamanki gibi klasını korusa da, Gabriel artık Arsenal'in stoper ikilisinin daha önemli oyuncusu olarak görülmelidir. Eğer sezonun sonuna kadar önemli goller atmaya devam ederken rakip takımların gollerini de engelleyebilirse, Selecao ile güçlü bir Dünya Kupası performansı, Ballon d'Or adayları arasında yerini garantilemek için yeterli olacaktır.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    10Lionel Messi (Inter Miami) ↔️

    2025-26 sezonunda: 22 gol, 19 asist. MLS Kupası'nı kazandı.

    Bunu başaramazdı, değil mi? Lionel Messi'nin Ballon d'Or'a aday gösterilme günlerinin geride kaldığı düşünülüyordu, ancak Inter Miami'yi ilk MLS Kupası'na taşıdıktan ve Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanma favorileri arasında kalmasından sonra, sekiz kez kazanan oyuncunun yaz aylarında Altın Top için yeniden yarışma şansı var.

    Messi, Miami'nin altı play-off maçında altı gol ve yedi asistle ikinci kez üst üste MLS MVP ödülünü kazanarak sınıfının bir üstünde olduğunu kanıtladı ve Arjantin'in 2026'da Kuzey Amerika'da dünya şampiyonluğunu savunmasına yardımcı olabilirse, kulüp düzeyindeki bu başarısı kesinlikle dikkate alınacaktır. Çevresindeki tüm yeteneklere rağmen, Messi Albiceleste kadrosunun kalbinde yer almaya devam ediyor ve bu nedenle, şu anda evi olarak gördüğü ülkede elde edilecek herhangi bir zafer, büyük olasılıkla bir kez daha büyük ölçüde ona atfedilecektir.

  • Leeds United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    2025-26 sezonunda: Beş gol, 12 asist.

    Declan Rice, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı gösterdiği performansla dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu kanıtladı ve Arsenal'de forma giyen oyuncu o günden bu yana giderek güçlendi. Rice, Avrupa'da lig aşamasındaki sekiz maçı da kazanan Arsenal'in sadece Premier League şampiyonluğunu değil, aynı zamanda ilk kez Şampiyonlar Ligi zaferini de kovalarken, takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi.

    Rice'ın sürükleyici koşuları, savunmadaki katkıları ve duran toplardaki performansları, maçların nadiren onun yanından geçmesini sağlarken, Thomas Tuchel liderliğindeki İngiltere milli takımında da 2026 Dünya Kupası'nı kazanarak 60 yıllık acıyı sona erdirebilecek kapasitede olan bir oyuncu olarak ilk 11'de yer alıyor.

  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    8Vinicius Jr (Real Madrid) 🆕

    2025-26 sezonunda: 14 gol, 12 asist.

    Vinicius Jr, Real Madrid'deki performansları açısından 2025'i berbat bir yıl geçirdi ve Ballon d'Or intikam turu ters gittiği için yıl boyunca La Liga'da sadece sekiz gol atabildi. Ancak, eski bir atasözünde de söylendiği gibi, form geçicidir ama sınıf kalıcıdır ve Vini, 2026'ya başlarken sıcak bir seride hala belirleyici olabileceğini gösteriyor.

    Eski Flamengo yeteneği, Bernabeu'ya kupa kazandırmak için en iyi formunu korumak zorunda, ancak Brezilya ile olan berbat performansı, Dünya Kupası başlamadan önce mutlaka iyileşmesi gerekiyor. Ancak bu hedefleri gerçekleştirebilirse, Vinicius kendini bir kez daha Altın Top yarışına sokabilir.

  • FBL-EUR-C1-PSG-NEWCASTLEAFP

    7Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    2025-26: Altı gol, 10 asist. Trophee des Champions, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa'yı kazandı.

    Vitinha, beş yıl önce Wolves'ta geçirdiği hayal kırıklığı yaratan kiralık döneminden bu yana uzun bir yol kat etti ve 2025'te Ballon d'Or podyumunda yer aldı. PSG'nin baş diktatörü, artık birçok kişi tarafından dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak görülüyor. Kesinlikle, sezonun ilk yarısında bu şekilde oynadı ve hatta Kasım ayında Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ı yenmek için attığı hat-trick ile vurgulandığı gibi, oyununa daha fazla gol ve asist ekledi.

    Ayrıca, gelecek yaz, Nations League'i kazandıktan sonra Dünya Kupası'nda da zafer kazanabileceğine inanan Portekiz milli takımının bir parçası olacak. Eğer bunu başarırlarsa, Vitinha muhtemelen büyük bir rol oynamış olacak.

  • SV Werder Bremen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    6Luis Diaz (Bayern Münih) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 21 gol, 17 asist. DFL-Supercup'ı kazandı.

    Liverpool taraftarları, Luis Diaz yaz aylarında satılmasaydı sezonlarının bu kadar çalkantılı geçmeyeceğini merak etseler de affedilebilirler. Çok yönlü forvet, Reds'in 2024-25 sezonundaki şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı, ancak yeni bir meydan okuma arzusu, Anfield ekibinin Bayern Münih'in Kolombiya milli oyuncusu için 75 milyon euro (65,5 milyon sterlin/88 milyon dolar) teklifini kabul etmesine neden oldu.

    Diaz, Harry Kane ve Bayern'deki diğer takım arkadaşlarıyla iyi bir uyum yakaladıktan sonra geriye dönüp bakmadı. Bundesliga'da attığı bazı goller muhteşemdi, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi yenen iki golü ise, kırmızı kart görmesine rağmen Ballon d'Or seçmenlerinin dikkatini çeken, maçı kazandıran bir performanstı.

    Diaz'ın bu yaz, sürpriz aday olarak gösterilen Kolombiya milli takımıyla ilk Dünya Kupası'nda oynayacağı da göz önüne alındığında, Altın Top ödülünün en güçlü adaylarından biri olduğu söylenebilir.

  • Hamburger SV v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    5Michael Olise (Bayern Münih) ↔️

    2025-26 sezonunda: 15 gol, 26 asist. DFL-Supercup şampiyonu oldu.

    Michael Olise'nin Crystal Palace'tan Bayern Münih'e geçişte zorlanacağını öngörenler büyük bir yanılgıya düştü, çünkü bu kanat oyuncusu Bundesliga şampiyonunda yaklaşık bir yıldır fantastik performanslar sergiliyor. Gol atma ve gol hazırlama konusunda eşit derecede yetenekli olan 24 yaşındaki oyuncu, Almanya'nın en üst liginde en korkulan forvetlerden biri haline gelirken, Şampiyonlar Ligi'nde de iz bırakıyor.

    Olise'nin kulüpteki performansları, yoğun rekabet ortamına rağmen Fransa milli takımında da ilk 11'de yer almasına yardımcı oldu. Bu nedenle, kupayı kaldırma favorilerinden biri olan Fransa'nın yaklaşan Dünya Kupası'nın yıldızlarından biri olabilir.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-MALLORCAAFP

    4Lamine Yamal (Barcelona) ↔️

    2025-26 sezonunda: 16 gol, 16 asist. İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

    Sezona girerken bahisçilerin favorisi olan Lamine Yamal, 21 yaşın altındaki ilk Ballon d'Or kazanan oyuncu olma yolunda ilerliyor ve bunu başarmak için 2026'da kazanmasına bile gerek yok! Barcelona'nın genç oyuncusu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarındaki performansıyla birçok kişinin gözünde dünyanın en iyi futbolcusu olarak öne çıktı ve Altın Top oylamasında Dembele'nin ardından ikinci olması da bunun kanıtı oldu.

    Hala en önemli maçlarda daha belirleyici anlar yaratması gerektiğini düşünenler var, ancak Yamal'ın bu kadar genç yaşta oynadığı maç sayısının sakatlık sorunlarının artmasına neden olduğu endişesi de var. Bu arada Barça, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorsa savunmadaki eksikliklerini gidermek zorunda, bu da Yamal'ın Ballon d'Or'u eve götürmek istiyorsa Dünya Kupası'nda İspanya formasıyla sergileyeceği performansa büyük ölçüde güvenmesi gerektiği anlamına geliyor.

  • Valencia CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    3Kylian Mbappe (Real Madrid) ⬇️

    2025-26'da: 43 gol, 9 asist.

    Kylian Mbappe bu yıl sonunda Ballon d'Or'u kazanacak mı? Monaco'da genç bir oyuncu olarak ortaya çıktığı andan itibaren, bu forvet oyuncusu gelecekteki Altın Top kazananı olarak gösterildi. Ancak kısa süre önce 27. yaş gününü kutlayan Mbappe, Paris'te podyumun zirvesine çıkma fırsatını hâlâ bekliyor.

    Şu ana kadar, bu bekleyişi sona erdirmek için elinden gelenin en iyisini yaptı. Mbappe, bu sezon zor günler geçiren Real Madrid'i birçok maç kazandıran golle sırtladı. Ayrıca, kariyerinin en iyi uluslararası performanslarını Dünya Kupaları için sakladı. Bu nedenle, Fransa kaptanının bu yarışta sonuna kadar gideceğini bekleyebiliriz.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP

    2Erling Haaland (Manchester City) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 42 gol, 9 asist.

    Kendi yüksek standartlarına göre hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından, Erling Haaland mevcut sezona "Terminatör Modu"na geçerek, Manchester City'nin Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yeniden zirveye çıkma hedefinde tek başına bir koçbaşı haline geldi. Dört sezonda üçüncü Altın Ayakkabı ödülünü kazanmaya çok yakın olan 25 yaşındaki oyuncuyu, savunmalar yılbaşı civarında uzun bir gol orucuna girene kadar durduramadı, ancak şimdi bu kuraklığın diğer tarafına geçiyor gibi görünüyor.

    Haaland'ın City için kaydettiği çarpıcı rakamlar onu zaten Ballon d'Or ödülünün adayları arasına sokacaktı, ancak bu kez şansı, Norveç'in 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasıyla daha da arttı. Bu sayede yıldız forvet, ilk kez büyük bir turnuvada boy gösterme şansı yakaladı. İskandinavlar, Kuzey Amerika'da zafer kazanmak için sadece sürpriz adaylar, ancak Haaland, kulüp düzeyinde her şey yolunda giderse, küresel sahneyi kullanarak Altın Top ödülünü kazanma şansını artırabilir.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-FRANKFURTAFP

    1Harry Kane (Bayern Münih) ↔️

    2025-26 sezonunda: 48 gol, 5 asist. DFL-Supercup'ı kazandı.

    Harry Kane'i tam olarak takdir etmeyenler her zaman olacaktır, ancak yıllardır pek çok kişinin ona karşı kullandığı "kupa maymunu"nu sırtından attığına göre, Bayern Münih'in forveti bir misyonu olan, rekor kıran bir hızla gol atmaya devam ederek bireysel olarak da takdir edilmeye layık olduğunu göstermeye kararlı bir adam gibi görünüyor.

    Kane, çok sayıda gol atmanın yanı sıra, Bundesliga şampiyonları için yıkıcı bir etki yaratan çok yönlü oyununu sergiledi ve bu formunu sürdürebilirse, sezon sonunda daha fazla kupa kazanacak. Bu arada İngiltere taraftarları, kaptanlarının yaz gelmeden önce yine gücünü kaybetmemesi için dua ediyorlar, çünkü Kane, Three Lions'ın uluslararası düzeyde büyük bir başarıya ulaşma umutlarının anahtarı.

