Ballon d'Or 2026 Güç Sıralaması: Harry Kane liderliğini korurken, Erling Haaland en iyi formuna geri dönüyor ve Vinicius Jr. Real Madrid'de geç de olsa iz bırakıyor

Dembele, Paris Saint-Germain'in ilk Avrupa Kupası zaferine katkıda bulunan performanslarıyla bu ödülü büyük ölçüde garantiledi ve Şampiyonlar Ligi, bu sefer de Ballon d'Or yarışında yine büyük bir rol oynayacak gibi görünüyor. Ancak, bu yıl aynı zamanda Dünya Kupası yılı olduğu için, nihai kazananın Kuzey Amerika'da yaz aylarına kadar belli olmayacağı da bir ihtimal.

Afrika Uluslar Kupası'nın da dikkate alınacağını unutmayın, bu da bazı oyuncuların sadece kulüplerinde değil, sezon boyunca iki büyük turnuvada da etkileyici performanslar sergileyebileceği anlamına geliyor.

Ballon d'Or yarışı bir maraton, sprint değil ve Dembele'nin 2024-25 sezonunun ortasına kadar potansiyel bir kazanan olarak ortaya çıkmadığını unutmamak gerekir. Ancak, Avrupa sezonu yarısını geride bıraktı ve Şampiyonlar Ligi eleme turları devam ederken, GOAL'un Ballon d'Or Güç Sıralaması önümüzdeki haftalarda ve aylarda Altın Top'un en olası kazananlarını takip etmeye devam ediyor:

Önceki güncelleme: 30 Ocak 2026.